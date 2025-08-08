Essay Contest 2025

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના NDA આગળ

NDAને લોકસભામાં 542 સભ્યોમાંથી 293 અને રાજ્યસભામાં 129 સભ્યોનું સમર્થન છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના વિપક્ષ પાસે લોકસભામાં 238 સાંસદો અને રાજ્યસભામાં લગભગ 112 સાંસદો છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના NDA આગળ
ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના NDA આગળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 1:37 PM IST

નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ (EC) દ્વારા ગુરુવારે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની તારીખોનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યા પછી, શાસક રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) એ કુલ 422 સભ્યોના સમર્થન સાથે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં આગળ નીકળી ગયું છે.

માહિતી અનુસાર, ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના NDA ને લોકસભામાં 542 સભ્યોમાંથી 293 સભ્યોનું સમર્થન છે, જ્યારે રાજ્યસભામાં તેને 129 સભ્યોનું સમર્થન છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે છે અને ઉપલા ગૃહના નામાંકિત સભ્યો પણ મતદાન કરવા માટે પાત્ર છે.

543 સભ્યોની લોકસભામાં એક બેઠક ખાલી છે, જ્યારે 245 સભ્યોની રાજ્યસભામાં પાંચ બેઠકો ખાલી છે. રાજ્યસભામાં ખાલી પડેલી પાંચ બેઠકોમાંથી ચાર જમ્મુ અને કાશ્મીરની છે અને એક પંજાબની છે.

NDAમાં તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (TDP), જનતા દળ (યુનાઇટેડ), જનતા દળ (સેક્યુલર), શિવસેના, જન સેના, લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) વગેરે જેવા પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે.

જીતવા માટે આટલા બધા મતોની જરૂર છે

બંને ગૃહોની અસરકારક સંખ્યા 786 છે અને વિજેતા ઉમેદવારને 394 મતોની જરૂર પડશે, જો બધા લાયક મતદારો તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે.

બીજી બાજુ, લોકસભામાં વિપક્ષ પાસે 238 સાંસદો છે. કોંગ્રેસ 101 સાંસદો સાથે વિપક્ષી પક્ષોનું નેતૃત્વ કરી રહી છે. રાજ્યસભામાં વિપક્ષ પાસે લગભગ 112 સાંસદો છે.

વિપક્ષી જૂથમાં કોંગ્રેસ, રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD), તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC), ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI), ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી-માર્ક્સવાદી (CPI-M), ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM), આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) જેવા પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. જાહેરનામા મુજબ, ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓગસ્ટ છે. ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી 22 ઓગસ્ટના રોજ થશે, જ્યારે ઉમેદવારો 25 ઓગસ્ટ સુધી ચૂંટણીમાંથી પોતાના નામ પાછા ખેંચી શકશે.

બંધારણ મુજબ

જો ઉપરાષ્ટ્રપતિનું પદ મૃત્યુ, રાજીનામું, હકાલપટ્ટી અથવા અન્ય કોઈ કારણોસર પાંચ વર્ષની મુદત પૂરી થાય તે પહેલાં ખાલી પડે છે, તો બંધારણ મુજબ, આ પદ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ભરવું આવશ્યક છે.

ચૂંટણી સંસદના બંને ગૃહો - લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યોની બનેલી ચૂંટણી મંડળ દ્વારા એકલ મત અને ગુપ્ત મતદાન દ્વારા પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ પ્રણાલી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ સંભાળે તે તારીખથી 5 વર્ષ સુધી પદ સંભાળે છે. જો કે, તેમના કાર્યકાળની સમાપ્તિ હોવા છતાં, તેઓ તેમના અનુગામી પદ સંભાળે ત્યાં સુધી પદ સંભાળવાનું ચાલુ રાખશે. ઉપરાષ્ટ્રપતિના મૃત્યુ, દૂર કરવા અથવા રાજીનામાની સ્થિતિમાં, બંધારણ નવી ચૂંટણી સિવાય ઉત્તરાધિકારનો બીજો કોઈ રસ્તો સૂચવતું નથી.

જોકે, આવી પરિસ્થિતિમાં ઉપાધ્યક્ષ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.

ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી ક્યારે યોજાશે?

રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી અધિનિયમ, ૧૯૫૨ ની કલમ ૪ ની પેટા-કલમ (૩) ની જોગવાઈઓ હેઠળ, ઉપરોક્ત કાયદાની કલમ ૪ ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ ચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું ચૂંટણી પંચ દ્વારા વિદાયમાન ઉપરાષ્ટ્રપતિના કાર્યકાળની સમાપ્તિના સાઠમા દિવસે અથવા તે પછી જારી કરી શકાય છે.

ચૂંટણી એવી રીતે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે કે ચૂંટાયેલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ વિદાયમાન ઉપરાષ્ટ્રપતિના કાર્યકાળની સમાપ્તિ પછીના દિવસે પદ સંભાળી શકે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનું સંચાલન

ભારતીય બંધારણની કલમ ૩૨૪ હેઠળ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી યોજવાની સત્તા ભારતના ચૂંટણી પંચને સોંપવામાં આવી છે.

ભારતીય બંધારણની કલમ ૬૬(૧) મુજબ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ પ્રણાલી અનુસાર એકલ ટ્રાન્સફરેબલ મત દ્વારા યોજાશે અને આવી ચૂંટણીમાં મતદાન ગુપ્ત મતદાન દ્વારા થશે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી ક્યાં યોજાય છે?

સંસદ ભવનના એક રૂમને સામાન્ય રીતે મતદાન સ્થળ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીથી વિપરીત (જ્યાં સંસદના સભ્યો અને વિવિધ રાજ્ય વિધાનસભાના સભ્યો દ્વારા આપવામાં આવેલા મતોનું મૂલ્ય અલગ અલગ હોય છે), ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં દરેક મતનું મૂલ્ય સમાન હોય છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાન ફક્ત એક જ જગ્યાએ, નવી દિલ્હીમાં સંસદ ભવનમાં થતું હોવાથી, મતગણતરી સામાન્ય રીતે મતદાનના દિવસે તે જ રૂમમાં કરવામાં આવે છે જ્યાં મતદાન થાય છે.

જરૂરી મતો

ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી એકલ ટ્રાન્સફરેબલ મત દ્વારા પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ પ્રણાલી અનુસાર યોજાતી હોવાથી, દરેક મતદાર પાસે ચૂંટણી લડતા ઉમેદવારોની સંખ્યા જેટલી જ પસંદગીની સંખ્યા હોય છે. વિજેતા ઉમેદવારે ચૂંટાયેલા જાહેર થવા માટે જરૂરી મતોનો ક્વોટા, એટલે કે +1 પડેલા માન્ય મતોના 50 ટકા મતો મેળવવા આવશ્યક છે.

