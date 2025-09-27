'નિઃશસ્ત્ર પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર...વિશ્વાસ ડગમગી ગયો': લદ્દાખ ગોળીબાર પર ભાજપના ભૂતપૂર્વ સાંસદનું નિવેદન
લદ્દાખને રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણીય સુરક્ષાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા હતા. 24 સપ્ટેમ્બરે હિંસા ફાટી નીકળી હતી.
શ્રીનગર: લદ્દાખમાં ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓએ બુધવારે સુરક્ષા દળોના ગોળીબારમાં ચાર પ્રદર્શનકારીઓના મોત માટે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પ્રશાસનની આકરી ટીકા કરી હતી. ભૂતપૂર્વ સાંસદ જામયાંગ ત્સેરિંગ નામગ્યાલે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કવિંદર ગુપ્તાને પત્ર લખીને મૃત્યુ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને જવાબદારીની માંગ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જનતાનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે.
નામગ્યાલે લખ્યું, "આ કટોકટીને વધુ ધીરજથી સંભાળી શકાઈ હોત. જ્યારે હિંસા અને આગચંપીની નિંદા થવી જોઈએ, ત્યારે નિઃશસ્ત્ર પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબારથી જનતાનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે."
તેમણે પોતાના પત્રમાં 24 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ લેહમાં બનેલી ઘટના પર ઊંડો દુ:ખ અને ખેદ વ્યક્ત કર્યો હતો. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "શાંતિપૂર્ણ લોકશાહી અભિવ્યક્તિ તરીકે જે શરૂ થયું તે હિંસામાં પરિણમ્યું જેના પરિણામે ચાર યુવાનોના મોત થયા, ઘણા ઘાયલ થયા, સંપત્તિને નુકસાન થયું અને આપણા સમુદાયમાં ભય ફેલાયો."
ઓગસ્ટ 2019 માં જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિભાજન પછી લદ્દાખને અલગ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે સંસદ સભ્ય તરીકે સેવા આપનારા નામગ્યાલે કહ્યું કે તેઓ ખાતરી ઇચ્છે છે કે આવી દુર્ઘટના ફરી ક્યારેય નહીં બને.
હિંસા શા માટે ભડકી:
લદ્દાખ માટે રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણીય સુરક્ષાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા હતા. લેહમાં હિંસા ફાટી નીકળી. એક ટોળાએ ભાજપ કાર્યાલય, લદ્દાખ હિલ કાઉન્સિલ બિલ્ડિંગ અને અનેક પોલીસ અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) વાહનોને આગ ચાંપી દીધી. પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો પર પણ પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો, જેમાં આશરે 30 લોકો ઘાયલ થયા.
સુરક્ષા દળોએ ગોળીબારનો બદલો લીધો, જેમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. મૃતકોમાં લદ્દાખ સ્કાઉટ્સનો એક ભૂતપૂર્વ સૈનિક પણ હતો. ગુરુવારે મૃતદેહો તેમના પરિવારોને સોંપવામાં આવ્યા.
હિંસા એક મેળાવડાને કારણે થઈ હતી જ્યાં આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક ભૂખ હડતાળ પર હતા. શુક્રવારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા (NSA) હેઠળ વાંગચુકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સરકારે તેમના પર અશાંતિ ભડકાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. જો કે, લદ્દાખી નેતાઓએ આ આરોપને નકારી કાઢ્યો છે અને આરોપ લગાવ્યો છે કે સુરક્ષા દળોએ આડેધડ ગોળીબાર કર્યો હતો.
કોંગ્રેસ નિંદા કરે છે:
કોંગ્રેસ નેતા નવાંગ રિગ્ઝિન જોરાએ કહ્યું, "કોંગ્રેસ પાર્ટી પ્રખ્યાત કાર્યકર્તાની ગેરવાજબી ધરપકડની સખત નિંદા કરે છે. તેમનો એકમાત્ર દોષ એ હતો કે તેમણે બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં લદ્દાખનો સમાવેશ કરવાના ચૂંટણી વચન માટે ભાજપને જવાબદાર ઠેરવ્યો." તેમણે કહ્યું કે વાંગચુક વર્ષોથી લેહ એપેક્સ બોડી હેઠળ ઉપવાસ, કૂચ અને વિરોધ પ્રદર્શનો દ્વારા શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનોની હિમાયત કરી રહ્યા છે.
પાર્ટીએ આરોપ લગાવ્યો કે સરકારે કટોકટીને સંભાળવામાં પોતાની બેદરકારી બદલ દોષ દૂર કરવા માટે વાંગચુક અને વિપક્ષી જૂથોનો "બલિના બકરા" તરીકે ઉપયોગ કર્યો. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેમના વિરુદ્ધ કોઈપણ બદનક્ષીભર્યું અભિયાન અને ખોટા આરોપો લદ્દાખના લોકોની નજરમાં રહેશે નહીં."
