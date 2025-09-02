ETV Bharat / bharat

PM મોદીએ પોતાની માતાને લઈને કોંગ્રેસના મંચ પરથી કરાયેલા કથિત અપશબ્દોને લઈને ભાવુકતા સાથે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને RJD-કોંગ્રેસને વળતો જવાબ આપ્યો છે.

PM નરેન્દ્ર મોદી બિહારની જનતાને સંબોધતા ભાવુક થયા
PM નરેન્દ્ર મોદી બિહારની જનતાને સંબોધતા ભાવુક થયા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 1:42 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના મંચ પરથી PM મોદી અને તેમની માતા પર કરવામાં આવેલા કથિત અપશબ્દો પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ અપમાન ફક્ત તેમની માતાનું જ નહીં, પરંતુ દેશની દરેક માતાનું છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "માતા આપણી દુનિયા છે, માતા આપણું સ્વાભિમાન છે." તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમની માતાનો રાજકારણ સાથે કોઈ સંબંધ નથી અને તેમનું અપમાન ખૂબ જ પીડાદાયક છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારના લોકો સમક્ષ અપશબ્દોનો વિવાદ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તેમની માતા પર કરવામાં આવેલા અપશબ્દો ખરેખર દેશની દરેક માતાનું અપમાન છે. આ બધું કહેતી વખતે, પીએમ મોદી ખૂબ ભાવુક થઈ ગયા, તેમની આંખો ભીની થઈ ગઈ. પીએમ મોદીએ તો એમ પણ કહ્યું કે તેમની માતાએ તેમને ખૂબ ગરીબીમાં ઉછેર્યા, ઘણા બલિદાન આપ્યા.

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે અમારી સરકાર માટે, માતાનું ગૌરવ, તેનું સન્માન, તેનું આત્મસન્માન ખૂબ મોટી પ્રાથમિકતા છે. માતા આપણી દુનિયા છે, માતા આપણું આત્મસન્માન છે. આ પછી, પીએમ મોદીએ બિહારની મહિલાઓને કહ્યું કે મને એ જોઈને આનંદ થયો કે જીવિકા નિધિની વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ છે... હું બિહારની માતાઓ અને બહેનોને અભિનંદન આપું છું અને હું નીતિશ કુમાર અને બિહારની NDA સરકારને પણ આ અદ્ભુત પહેલ માટે અભિનંદન આપું છું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​બિહારને વધુ એક મોટી ભેટ આપી છે. પ્રધાનમંત્રીએ બપોરે 12:30 વાગ્યે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા બિહાર રાજ્ય જીવિકા નિધિ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ યુનિયન લિમિટેડ બેંકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ આરજેડી અને કોંગ્રેસ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતાના દુર્વ્યવહાર પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું.

