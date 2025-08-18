ETV Bharat / bharat

બિહાર: ચૂંટણી પંચે SIR અંતર્ગત કાઢી નાખેલા 65 લાખ મતદારોની યાદી જાહેર કરી

સુપ્રીમ કોર્ટના વચગાળાના આદેશ પછી, બિહારમાં ચૂંટણી પંચે 65 લાખ મતદારોની યાદી પ્રકાશિત કરી છે અને તેમના નામ કાઢી નાખવાના કારણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

Published : August 18, 2025

પટના: બિહારમાં ચૂંટણી પહેલા SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) પછી, મતદાર યાદીમાંથી 65 લાખ મતદારોના નામ કાઢી નાખવાથી રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, આ યાદી હવે કારણો સાથે જાહેર કરવામાં આવી છે. મતદાર અધિકારોની પારદર્શિતા અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

65 લાખ નામોની યાદી પ્રકાશિત: સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) હેઠળ, બિહારમાં લગભગ ૬૫ લાખ મતદારોના નામ ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચે આ યાદી તેની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરી છે, જેમાં દરેક નામની આગળ દૂર કરવાનું કારણ પણ સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવ્યું છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પર યાદી બહાર પાડવામાં આવી: સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર, આ યાદી જિલ્લા સ્તરે પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે જેથી અસરગ્રસ્ત મતદારો તેમના નામ ફરીથી સમાવવા માટે અરજી કરી શકે. આનાથી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા વધશે અને મતદારો તેમના અધિકારોનું રક્ષણ કરી શકશે.

એક મહિનાનો દાવો સમય: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કહ્યું કે યાદી પ્રકાશિત થયા પછી, દરેક અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને એક મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ સમય દરમિયાન, કોઈપણ વ્યક્તિ ફરીથી યાદીમાં પોતાનું નામ ઉમેરવાનો દાવો કરી શકે છે.

બિહાર ચૂંટણી પંચની પુષ્ટિ: બિહાર ચૂંટણી પંચે ટ્વીટ કરીને આ માહિતીની પુષ્ટિ કરી છે અને તમામ સંબંધિત અધિકારીઓને સંબંધિત વેબસાઇટ્સ પર યાદી પ્રદર્શિત કરવા અને વ્યાપક પ્રચાર કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

ચૂંટણી નિષ્પક્ષતા તરફ પગલું: આ કાર્યવાહી આગામી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરશે. મતદારોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવામાં આવશે અને કોઈપણ પ્રકારની અનિયમિતતાને અટકાવી શકાશે. મતદારો અને સામાન્ય લોકો સંપૂર્ણ યાદી અને દૂર કરાયેલા નામોના કારણો વિશે માહિતી મેળવવા માટે બિહાર ચૂંટણી પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.

રાજકીય વર્તુળોમાં પ્રતિક્રિયાઓ: રાજકીય પક્ષો અને વિપક્ષી પક્ષો આ પગલાને લોકશાહી અધિકારોના રક્ષણ તરફ સકારાત્મક પગલું ગણી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક પક્ષોએ તેને મતદારોને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે. બિહારમાં, મહાગઠબંધન મતદાર અધિકાર યાત્રા કાઢીને લોકોને કથિત મત ચોરી અંગે જાગૃત કરી રહ્યું છે.

યાદીમાં નામ ઉમેરવાની છેલ્લી તક: બિહારમાં મતદાર યાદીમાં મોટા પાયે થયેલા સુધારાથી ચૂંટણીના વાતાવરણને નવી દિશા મળી છે. હવે જોવાનું એ છે કે કેટલા પ્રભાવિત મતદારો ફરીથી યાદીમાં પોતાના નામ ઉમેરવામાં સફળ થાય છે અને ચૂંટણી પરિણામ પર તેની શું અસર પડે છે ?

