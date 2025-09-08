Bihar SIR: સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને ઓળખના પુરાવા તરીકે આધાર કાર્ડ સ્વીકારવાનો આપ્યો નિર્દેશ

ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને બિહાર સરમાં આધાર સ્વીકારવા માટે જરૂરી નિર્દેશો જારી કરવા વિચારણા કરવા કહ્યું.

September 8, 2025

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કહ્યું કે બિહારની સુધારેલી મતદાર યાદીમાં મતદારનો સમાવેશ/બાકાત રાખવા માટે વ્યક્તિની ઓળખ સ્થાપિત કરવા માટે આધાર કાર્ડ સ્વીકારવામાં આવશે અને અધિકારીઓ આધાર કાર્ડ ચકાસવાનો હકદાર છે.

"બિહાર SIRમાં આધારને 12મા દસ્તાવેજ તરીકે લેવામાં આવે તો શું સમસ્યા છે?" સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ને પૂછ્યું.

ECI એ સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી કે બિહારની સુધારેલી મતદાર યાદીમાં મતદારનો સમાવેશ/બાકાત રાખવા માટે વ્યક્તિની ઓળખ સ્થાપિત કરવા માટે આધાર કાર્ડને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. અરજદારોએ સુપ્રીમ કોર્ટને વિનંતી કરી કે બિહાર સરમાં આધાર કાર્ડને 12મા દસ્તાવેજ તરીકે ગણવામાં આવે તેવા નિર્દેશો જારી કરે.

ECI એ કહ્યું કે તે ઓળખના હેતુ માટે આધાર કાર્ડ સ્વીકારશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આધાર નાગરિકતાનો પુરાવો નથી અને લોક પ્રતિનિધિત્વ કાયદાના એક ભાગનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. વધુમાં કહ્યું કે આધાર વ્યક્તિની ઓળખ સાબિત કરતા દસ્તાવેજોમાંનો એક છે.

ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે આધાર પાસપોર્ટ, જમીન દસ્તાવેજ અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર જેવો દરજ્જો ધરાવતો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે લોક પ્રતિનિધિત્વ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ આધારને રહેઠાણના પુરાવા તરીકે સ્વીકારી શકાય છે.

જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આધારને નાગરિકતાના પુરાવા તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં.

