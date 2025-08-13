ETV Bharat / bharat

'બિહારમાં ગુજરાતીઓ બની રહ્યા છે મતદારો', તેજસ્વી યાદવનો બિહારમાં SIR પર મોટો આરોપ - BIHAR SIR CONTROVERSY

તેજશ્વી યાદવ સતત બિહારમાં મતદારોના સુધારાનો પર્દાફાશ કરી રહ્યા છે. હવે તેમણે એક ગુજરાતી ભાજપ નેતા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.

તેજસ્વી યાદવ - ફાઈલ ફોટો
તેજસ્વી યાદવ - ફાઈલ ફોટો (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 3:42 PM IST

પટના: બિહાર મતદારોના સુધારામાં તેજસ્વી યાદવના બે EPIC નંબર બહાર આવ્યા બાદ, શાસક અને વિપક્ષી પક્ષો આક્રમક બન્યા છે. આ પછી, કોંગ્રેસે ડેપ્યુટી સીએમ વિજય સિંહાને બે વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં મતદારો હોવાનું જાહેર કર્યું હતું, જેના કારણે ઘણી રાજનીતિ થઈ હતી. હવે તેજસ્વી યાદવ સતત ચૂંટણી પંચનો પર્દાફાશ કરી રહ્યા છે.

'ગુજરાતના નેતાઓ બિહારના મતદારો છે': તેજસ્વી યાદવે કહ્યું કે ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ હવે બિહારમાં મતદારો બની રહ્યા છે. તેજસ્વી યાદવે બિહાર ભાજપના સંગઠન મહાસચિવ ભીખુભાઈ દલસાણિયા પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમણે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં મતદાન કર્યું હતું. હવે તેમણે પટનામાં પોતાનું નામ ઉમેર્યું છે.

"ભાજપના લોકો પોતાના નામ ઉમેરવા અને મતદાન કરાવવા માટે ફરે છે. જ્યારે આ પ્રક્રિયામાં 5 વર્ષ લાગે છે. પરંતુ માત્ર એક વર્ષમાં, ભાજપના ગુજરાતના નેતા ભીખુભાઈ દલસાનિયાએ પટનામાં મતદાર ઓળખપત્ર બનાવ્યું છે. તેમણે ગુજરાતમાં પોતાનું નામ કાઢી નાખ્યું છે." -તેજશ્વી યાદવ, વિરોધ પક્ષના નેતા, બિહાર વિધાનસભા

તેજશ્વી યાદવે મુઝફ્ફરપુરના મેયર નિર્મલા સાહુ પાસે બે EPIC નંબર હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે નિર્મલા દેવી પણ ભાજપના નેતા છે અને એક જ વિધાનસભામાં તેમના બે EPIC નંબર છે. બંનેના બૂથ અલગ અલગ છે. ઉપરાંત, તેજસ્વી યાદવે તેમના બે સાળા-ભાભી પાસે બે-બે મતદાર ઓળખપત્ર હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો છે.

'ભાજપ મત ચોરી રહી છે': તેજસ્વી યાદવે તેમના નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે પહેલા ભાજપ CBI, ED, આવકવેરાનો ઉપયોગ કરતી હતી, પરંતુ હવે જ્યારે આ એજન્સીઓ તેમનું કામ યોગ્ય રીતે કરી શકતી નથી, ત્યારે તેઓ ચૂંટણી પંચનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ લોકો મત ચોરી રહ્યા છે. કોઈપણ રીતે, બે જગ્યાએ મોટા લોકોના નામ આપવામાં આવી રહ્યા છે. અધિકૃત મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે.

ભાજપના ઈશારે કામ કરી રહ્યું છે કમિશન: તેજસ્વી યાદવે કહ્યું કે જે રીતે ચૂંટણી પંચ સતત ભાજપના ઈશારે કામ કરી રહ્યું છે, રાષ્ટ્રીય જનતા દળ આ સહન કરશે નહીં. જે રીતે અમે સતત ભાજપનો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ, તેવી જ રીતે અમે ચૂંટણી પંચની ખોટી પદ્ધતિઓનો પણ વિરોધ કરીશું. તેજસ્વી યાદવે સ્પષ્ટપણે ચૂંટણી પંચ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે ભાજપના ઈશારે વિપક્ષી મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે.

તેજસ્વીના આરોપો પર JDUનો જવાબ: તેજસ્વી યાદવના આરોપો પર JDU નેતા નીરક કુમારે કહ્યું કે, તેજસ્વી યાદવ જી, મારી સામાન્ય સમજ કામ કરી રહી છે, તમારી સમજ કેમ કામ નથી કરી રહી. SIR નો અર્થ છે, ડબલ EPIC નંબર દૂર કરવો, મતદાર યાદીમાંથી મૃતકોનું નામ દૂર કરવું. દરેક રાજકીય પક્ષને બૂથ લેવલ એજન્ટની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે. જો કોઈ અનિયમિતતા હોય, તો બૂથ લેવલ એજન્ટનો ઉપયોગ શું છે.

"તમે તમારા ગઠબંધનને તમારી જ જાળમાં ફસાવી રહ્યા છો. હવે જે ડ્રાફ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે તેમાં સૌથી વધુ મતદારોના નામ સીમાંચલમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે જ્યાં NDA એ 24 માંથી 12 બેઠકો જીતી હતી, મહાગઠબંધને 7 બેઠકો જીતી હતી અને AIMIM એ 5 બેઠકો જીતી હતી. આનાથી NDA ને જ નુકસાન થશે. સૌથી ઓછા નામ મગધ પ્રદેશમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે જ્યાં મહાગઠબંધન મજબૂત હતું. આવી સ્થિતિમાં, તમે કોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છો?" - નીરજ કુમાર, પ્રવક્તા, JDU

ભાજપનો વળતો પ્રહાર: તેજસ્વી યાદવના નિવેદન પર, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા પ્રભાકર મિશ્રાએ કહ્યું કે તેજસ્વી યાદવે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ હાર સ્વીકારી લીધી છે. જો તેમને જાસૂસ બનવાનો ખૂબ શોખ છે, તો તેમણે પહેલા પોતાના ઘરમાં આ પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ.

"પહેલા તેમના પિતા દ્વારા મેળવેલી ગેરકાયદેસર મિલકતની જાસૂસી કરો. તે પછી બીજું કોઈ કામ કરો. તે ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ પર પાયાવિહોણા આરોપો લગાવી રહ્યો છે. તેની પાસે કોઈ તથ્ય નથી. તેણે ચૂંટણી પહેલા હાર સ્વીકારી લીધી છે. તેથી જ તે કંઈક કહી રહ્યો છે." - પ્રભાકર મિશ્રા, પ્રવક્તા, ભાજપ

ભાજપ ભીખુભાઈના સમર્થનમાં આવ્યું: ભાજપના રાષ્ટ્રીય સચિવ ઋતુરાજ સિંહે કહ્યું કે તેજસ્વી યાદવની સમસ્યા એ નથી કે ભીખુભાઈ દલસાનિયા પટનાના મતદાર છે. ભીખુભાઈ ભારતના નાગરિક છે. ભીખુભાઈ છેલ્લા 5 વર્ષથી પટનામાં છે. તેમણે પોતાનું મતદાર ઓળખપત્ર યોગ્ય રીતે શિફ્ટ કરાવ્યું છે. આ પ્રક્રિયા દરેક ભારતીય નાગરિકે અનુસરવી જોઈએ. સમસ્યા એ છે કે તેજસ્વી યાદવ પાસે બે મતદાર ઓળખપત્ર છે. તેમાંથી એક નકલી દસ્તાવેજોના આધારે બનાવવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી પંચે સમન્સ મોકલીને સ્પષ્ટતા માંગી છે. તેમણે તેનો જવાબ આપ્યો નથી.

"મુદ્દો એ છે કે તેજસ્વીએ રાઘોપુરથી છેલ્લી ચૂંટણી લડી હતી. તેમણે જે નામાંકન ભર્યા હતા તે નકલી મતદાર ઓળખપત્ર દસ્તાવેજોથી ભરેલા હતા. આ કેવા પ્રકારનું લોકશાહી છે? બધા આખો દિવસ બંધારણને બંધારણ કહેતા રહે છે. તેઓ બંધારણીય સંસ્થાઓ વિશે વાત કરે છે અને પછી દરેક કાયદો પોતે તોડે છે અને બંધારણીય સંસ્થાઓ પર આંગળી ચીંધે છે." -ઋતુરાજ સિંહ, રાષ્ટ્રીય સચિવ, ભાજપ

