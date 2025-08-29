નવી દિલ્હી: બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) વચ્ચે, લગભગ ત્રણ લાખ મતદારોને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે જેમની નાગરિકતા "શંકાસ્પદ" હોવાની શંકા છે. બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, મ્યાનમાર અને અફઘાનિસ્તાનના શંકાસ્પદ મતદારોને ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓ (ERO) દ્વારા મતદાન થનારા રાજ્યોના વિવિધ જિલ્લાઓમાં, ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવતા જિલ્લાઓમાં, નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી, કારણ કે તેમને તેમના દસ્તાવેજોની ચકાસણી દરમિયાન વિસંગતતાઓ જોવા મળી હતી.
બિહારમાં 1 ઓગસ્ટના રોજ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં આ "શંકાસ્પદ" મતદારોના નામ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે જે મતદારોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે તેઓ તેમની ભારતીય નાગરિકતા સાબિત કરતા દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેમના નામ અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં. 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત થવાની છે.
પંચ કાર્યવાહી શરૂ કરવાનું પણ વિચારી રહ્યું છે
ચૂંટણી પંચ આવા મતદારો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવાનું પણ વિચારી રહ્યું છે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ના સૂત્રોએ શુક્રવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "જે લોકોની નાગરિકતા શંકાસ્પદ છે તેમને લગભગ ત્રણ લાખ નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. તેમના નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. બિહારની મતદાર યાદીમાં પ્રકાશિત 7.24 ટકા મતદારોમાં તેમનો સમાવેશ થાય છે."
તેમણે કહ્યું, "આમાંથી ઘણા મતદારો બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના હોવાની શંકા છે. કેટલાક મ્યાનમાર અને અફઘાનિસ્તાનના પણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે." ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ દાવો કર્યો હતો કે વિવિધ જિલ્લાઓમાં બૂથ લેવલ ઓફિસરો (BLOs) ની ફિલ્ડ મુલાકાતો દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું છે કે આવા મતદારોની નાગરિકતા શંકાસ્પદ છે. આ આધારે, ERO એ તેમને નોટિસ જારી કરી છે.
દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં વિસંગતતાઓ જોવા મળી
દસ્તાવેજોની ચકાસણી દરમિયાન ERO દ્વારા વિસંગતતાઓ જોવા મળી હતી. આ પછી, ફિલ્ડ તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ERO દ્વારા નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, "પૂર્વ ચંપારણ, પશ્ચિમ ચંપારણ, મધુબની, કિશનગંજ, પૂર્ણિયા, કટિહાર, અરરિયા અને સુપૌલ એ મુખ્ય જિલ્લાઓ છે જ્યાંથી આ કેસોની ઓળખ કરવામાં આવી છે."
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "ઇઆરઓ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા આવા મતદારોને જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જો આ દસ્તાવેજો સંબંધિત ઇઆરઓને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, તો તેમના નામ દૂર કરવામાં આવશે નહીં."
જો જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં નહીં આવે તો નામ દૂર કરવામાં આવશે
તેમણે કહ્યું, "જે મતદારો જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેમના નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." તેમણે કહ્યું, "આ પછી, ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ જિલ્લા વહીવટીતંત્રને જાણ કરશે કે આ મતદારો બિન-નાગરિક હોવાનું જાણવા મળ્યું છે."
ઉલ્લેખનીય છે કે બિહારમાં SIR ની શરૂઆતમાં, ભારતના ચૂંટણી પંચે કહ્યું હતું કે તે ખાતરી કરશે કે કોઈ પણ ગેરકાયદેસર સ્થળાંતર કરનાર અંતિમ મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ નોંધાવી શકશે નહીં.
SIR ના આદેશો મુજબ, સંબંધિત ERO/AERO દ્વારા મતદારને સાંભળ્યા વિના અને ત્યારબાદ લેખિત આદેશ પસાર કર્યા વિના, ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી કોઈપણ નામ કાઢી શકાતું નથી, જેની સામે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ અપીલ કરી શકાય છે.
