ગૌરક્ષા સંકલ્પ યાત્રાથી બિહારની રાજનીતિમાં હલચલ, શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ ગૌહત્યા મુદ્દે મતદાતાઓને કરશે જાગૃત
બિહારમાં ચૂંટણીઓ જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ નવા રાજકીય સમીકરણો રચાઈ રહ્યા છે.
Published : September 12, 2025 at 6:25 PM IST
પટના : "અમે બિહારના દરેક જિલ્લા મુખ્યાલય અને ગામમાં જઈશું અને ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને મળીશું, અને તેમને જણાવીશું કે ધાર્મિક ગ્રંથો ગૌહત્યા વિશે શું કહે છે. જો આપણે ગૌહત્યાનું સમર્થન કરનાર વ્યક્તિને મત આપીએ તો પણ આપણે તે પાપમાં ભાગીદાર બનીએ છીએ. અમે બિહારના લોકોને આ બધી વાતો જણાવીશું." આ વાત સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ કહી હતી.
બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ભારે ઉત્તેજના છે. દરેક પક્ષ ઈચ્છે છે કે તેની સરકાર બને. આ અંગે દરેક સ્તરે કાર્યવાહી પણ થઈ રહી છે. આ બધા વચ્ચે, જ્યોતિષપીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ ચૂંટણીને રસપ્રદ બનાવી છે.
બિહારમાં કુલ 243 વિધાનસભા બેઠકો છે. સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી કહે છે કે," તેઓ 225 બેઠકો પર ઉમેદવારોને ટેકો આપશે. જોકે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ કોઈપણ પક્ષના ઉમેદવારને ટેકો આપશે નહીં, પરંતુ સ્વતંત્ર ઉમેદવારો પર વિશ્વાસ કરશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સ્વામી બધી બેઠકો પર 'વોટ કાપનાર' તરીકે ઉભરી આવશે.
સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ ગાય રક્ષાના મુદ્દાના આધારે ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી છે. તેના સંકેતો પણ જોવા મળી રહ્યા છે. તેમણે શુક્રવાર (12 સપ્ટેમ્બર) થી ગૌ રક્ષા સંકલ્પ યાત્રા પણ શરૂ કરી છે. આ આગામી 45 દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે.
"જો બધું મત દ્વારા નક્કી કરવાનું હોય, તો તે થવા દો. જે લોકો 'સબકા સાથ સબકા વિકાસ' કહે છે તેઓ પણ ગાય હત્યારાઓ અને ગાયની પૂજા કરનારાઓને ટેકો આપે છે. તેથી જ અમે આ બેવડા પાત્રને સ્પષ્ટ કરવા આવ્યા છીએ." - સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી, શંકરાચાર્ય, જ્યોતિષપીઠ
રાજ કપૂરની 1960ની ફિલ્મ 'જીસ દેશ મેં ગંગા બહતી હૈ'ના ગીતનો ઉલ્લેખ કરતા સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ કહ્યું કે પહેલા ગીત હતું, 'આપણે તે દેશના રહેવાસી છીએ જ્યાં ગંગા વહે છે'. જોકે, હવે સત્ય એ છે કે આપણે તે દેશના રહેવાસી છીએ જ્યાં ગાયોની કતલ થાય છે.
''મારું માનવું છે કે આ યાત્રા ભારતમાં મોટો પરિવર્તન લાવશે. વર્તમાન સમય એવો છે કે જ્યાં સુવર્ણ યુગની તુલનામાં સૌથી નીચા શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.'' - સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી, શંકરાચાર્ય, જ્યોતિષપીઠ
સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ પ્રવાસ દ્વારા તેઓ જણાવશે કે કોણ ગાય રક્ષક છે, કોણ ગાય હત્યારો છે, કોણ તેનો સમર્થક છે અને કોણ તેનો વિરોધી છે. મતલબ કે, એક રીતે, તેમણે રાજકીય શતરંજ પર પોતાની ચાલ ચલાવી લીધી છે. હવે આપણે જોવાનું છે કે આનાથી કોને ફાયદો થાય છે અને કોને નુકસાન થાય છે? આ તો વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પછી જ જોવા મળશે.
''આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે લોકો ગૌહત્યા જેવા પાપથી બચવા માટે પોતાને તૈયાર કરે. ઉપરાંત, આપણે આપણા દેશના નેતાઓના મનમાં આ ભાવના જગાવવી જોઈએ કે જો તેઓ ગાયના રક્ષણ માટે ઉભા નહીં થાય, તો આપણને મત મળવાનું બંધ થઈ જશે.'' - સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી, શંકરાચાર્ય, જ્યોતિષપીઠ
