ETV Bharat / bharat

દર મહિને 7 લાખ રૂપિયાના ચા-ભજીયા વેચે છે, PM મોદીના ભાષણે બદલી નાખી આ યુવકની કિસ્મત - MODI TEA STALL

ગયાના બલવીરે પીએમ મોદીની સલાહ મુજબ ચા-પકોડાની દુકાન શરૂ કરી, જેનાથી તેમનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. સંપૂર્ણ સમાચાર વાંચો

ચા-ભજીયા વેચીને લાખોમાં કમાણી
ચા-ભજીયા વેચીને લાખોમાં કમાણી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 6:38 PM IST

4 Min Read

ગયા: ચાની દરેક ચુસ્કીની એક સ્ટોરી હોય છે અને ગયાના બલજીત કુમારની સ્ટોરી કંઈક ખાસ છે. વડા પ્રધાન મોદીના મોટા ચાહક બલજીતે તેમના નામે મોદી ચાય દુકાન ખોલી હતી. તેની શરૂઆત ચાના કપથી થઈ હતી, પરંતુ હવે તે લીટ્ટી-ચોખા અને ભજીયાની સુગંધથી લોકોને આકર્ષે છે. બિહારના ગયાજીમાં સ્થિત મોદી ચાય પકોડા દુકાન માત્ર સ્વાદનું જ નહીં પરંતુ સફળતા માટે સંઘર્ષનું પણ ઉદાહરણ બની ગયું છે.

ચા-ભજીયાએ ભાગ્ય બદલી નાખ્યું: 2017 માં ગયાજીના દરિયાપુરમાં શરૂ થયેલ મોદી 'ચાય-પકોડાની દુકાન' આજે આ વિસ્તારમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ દુકાનનો પાયો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રખ્યાત નિવેદન દ્વારા નાખવામાં આવ્યો હતો જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, બેરોજગાર લોકો ભજીયા વેચીને પણ હજારો કમાઈ શકે છે. બલવીર ચંદ્રવંશીએ તેને પ્રેરણા તરીકે લીધું. તેમણે ચા-ભજીયાની દુકાન ખોલી અને તેને સખત મહેનતથી લોકપ્રિય બનાવી. આજે બલવીર દર મહિને સાત લાખ રૂપિયાના ચા ભજીયા વેચીને માત્ર આત્મનિર્ભર જ નથી, પરંતુ અન્ય લોકોને રોજગાર પણ આપી રહ્યા છે.

ચાના દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી
ચાના દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી (ETV Bharat)

બલવીર ચંદ્રવંશીની દુકાન ગયાની ઓળખ બની: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે, બેરોજગાર યુવાનો ચા અને ભજીયા વેચીને હજારો કમાઈ શકે છે. ગયા જિલ્લાના દરિયાપુરના રહેવાસી બલવીર ચંદ્રવંશીએ તેમના શબ્દોને પ્રેરણા તરીકે લીધા. તેમણે ગયા-શેરઘાટી રોડ પર દરિયાપુરમાં એક નાની ચાની દુકાન ખોલી. તેમને વિશ્વાસ હતો કે વડાપ્રધાન જે કહે છે તે ચોક્કસપણે કામ કરશે. બલવીરે ધીમે ધીમે દુકાનને લોકપ્રિય બનાવી.

100 થી 20,000 સુધીની સફર: દરિયાપુરના બલવીર ચંદ્રવંશી શરૂઆતમાં માત્ર 100 રૂપિયા પ્રતિ દિવસની ચા વેચતા હતા, પરંતુ શ્રદ્ધા અને મહેનતે આશ્ચર્ય કર્યું. મોદી ચા પકોડાની દુકાન ધીમે ધીમે આ વિસ્તારમાં પ્રખ્યાત થઈ ગઈ. લોકો ચાની સાથે ભજીયા અને લિટ્ટી ચોખાનો સ્વાદ માણવા આવવા લાગ્યા. સ્વાદ અને નામ બંનેએ દુકાનને ઓળખ આપી. આજે બલવીર દરરોજ લગભગ 20,000 રૂપિયાનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. એક સમયે સંઘર્ષ કરનારા બલવીરની ગણતરી ગયાના સફળ ઉદ્યોગપતિઓમાં થાય છે.

મોદીજી ચા, પકોડા અને લિટ્ટી ચોખા
મોદીજી ચા, પકોડા અને લિટ્ટી ચોખા (ETV Bharat)

કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝી પણ તેમના ચાહક છે: ગયા-શેરઘાટી રોડ પર સ્થિત મોદી ચા પકોડાવાળી દુકાન હવે માત્ર એક દુકાન નથી, પરંતુ એક ઓળખ બની ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝી પોતે તેના ચાહક છે. જ્યારે પણ તેઓ શેરઘાટીમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તેઓ અહીંની ચા અને ભજીયાનો સ્વાદ ચાખવાનું ભૂલતા નથી.

ગયામાં સામાન્ય માણસથી લઈને વીઆઈપી સુધી દરેક વ્યક્તિ આ સ્વાદના દિવાના છે: માત્ર ભાજપ જ નહીં, પરંતુ કોંગ્રેસ, આરજેડી અને અન્ય પક્ષોના નેતાઓ પણ આ દુકાનમાં આવવાનું પસંદ કરે છે. સામાન્ય લોકોથી લઈને મોટા નેતાઓ સુધી અહીં વારંવાર જોવા મળે છે. બલવીર ચંદ્રવંશીની આ દુકાન સ્વાદની સાથે સામાજિક અને રાજકીય સંવાદનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.

દુકાનમાં ચા અને પકોડા વેચતા બલવીર
દુકાનમાં ચા અને પકોડા વેચતા બલવીર (ETV Bharat)

ચાર હજારની નોકરીથી લઈને ચા-ભજીયાના શાસન સુધી: ગયાના દરિયાપુરના બલવીર ચંદ્રવંશી એક સમયે નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા હતા. તે કોલકાતામાં એક એક્સચેન્જ કંપનીમાં ખાનગી નોકરી કરતો હતો, જ્યાં તેને મહિને માત્ર 4000 રૂપિયાનો પગાર મળતો હતો. આટલા ઓછા પૈસાથી પરિવાર ચલાવવો મુશ્કેલ બની રહ્યો હતો, ઉપરાંત ઘરના ઘણા લોકો બીમાર પણ હતા. બીજા રાજ્યમાં રહીને માનસિક અને આર્થિક બોજ સતત વધી રહ્યો હતો. દરમિયાન, જ્યારે પણ બલવીર તેના ગામમાં આવતો ત્યારે તેને કંઈક નવું કરવાનું મન થતું. અંતે, પીએમ મોદી પાસેથી પ્રેરણા લઈને, તેણે ગામમાં જ ચા-ભજીયાની દુકાન ખોલી અને અહીંથી તેનું નસીબ પલટાઈ ગયું.

"અમારી દુકાન ગયા-શેરઘાટી રોડ પર દરિયાપુર ગામમાં છે, જે મોદી ચા પકોડાની દુકાન પ્રખ્યાત છે. તે વર્ષ 2017 માં શરૂ થઈ હતી. તે સમયે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું એક નિવેદન આવ્યું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે જો કોઈ બેરોજગાર વ્યક્તિ ઇચ્છે તો તે ચા અને ભજીયા વેચીને હજારો કમાઈ શકે છે." - બાલવીર ચંદ્રવંશી, દરિયાપુર, ગયા

મોદી ચાય પકોડાની સ્ટોરી: વડા પ્રધાન મોદીના આ નિવેદનથી પ્રેરિત થઈને, બલવીર ચંદ્રવંશીએ 2017 માં ગયાના દરિયાપુરમાં ચાય પકોડાની દુકાન ખોલી. શરૂઆતમાં, આ દુકાન આ વિસ્તારમાં અનોખી હતી. ન તો કોઈએ મોદી નામની દુકાન ખોલી હતી, ન તો વાસણમાં ચા વેચાતી હતી. સારી ગુણવત્તા અને મહેનતને કારણે આ દુકાન ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ. આજે તેમની દુકાન વહીવટી અધિકારીઓથી લઈને સ્થાનિક નેતાઓ અને સામાન્ય લોકો સુધી પ્રખ્યાત છે. બલવીર કહે છે કે હવે આખો વિસ્તાર મને ઓળખે છે.

દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી તેના પરિવાર સાથે
દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી તેના પરિવાર સાથે (ETV Bharat)

દુકાન પર રાજકારણની ચર્ચા થાય છે: બલવીર ચંદ્રવંશી કહે છે કે જેમ લોકો પટના જતા રસ્તામાં ધનરુઆમાં લિટ્ટી-ઘુગનીનો સ્વાદ માણવા માટે રોકાય છે, તેવી જ રીતે લોકો મોદી ચાય પકોડાની દુકાન પર ચા-પકોડાનો આનંદ માણવા માટે રોકાય છે. ભાજપ, આરજેડી, કોંગ્રેસ સહિત તમામ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ અને કાર્યકરો અહીં આવે છે. અહીં રાજકારણની પણ ચર્ચા થાય છે.

માટીના મકાનથી કોંક્રિટના મકાન સુધીની સફર: બલવીર ચંદ્રવંશી કહે છે કે ચા-પકોડાની દુકાનથી આજે મારી પાસે બધું જ છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિ જે ઇચ્છે છે, તે અમારી પાસે છે. પહેલા અમારી પાસે માટીનું ઘર હતું, હવે અમારી પાસે કોંક્રિટનું ઘર અને કાર છે. ખાનગી નોકરી છોડીને વડા પ્રધાન મોદીની પ્રેરણાથી આ દુકાન શરૂ કરવાથી તેમનું જીવન બદલાઈ ગયું. પહેલા કોઈ મને ઓળખતું ન હતું, પરંતુ હવે ઘણા લોકો મને ઓળખે છે, બલવીર કહે છે.

ચા અને પકોડા વેચીને તેણે પોતાના ભાઈને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનાવ્યો
ચા અને પકોડા વેચીને તેણે પોતાના ભાઈને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનાવ્યો (ETV Bharat)

ભાઈ આ કમાણીથી સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બન્યો: બલવીર કહે છે કે જ્યારે તે ખાનગી નોકરી કરતો હતો, ત્યારે તેના પિતા અને કાકા બીમાર હતા અને પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી. તે મુશ્કેલ સમયમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાએ તેમના જીવનનો માર્ગ બદલી નાખ્યો. તેમણે ચા-પકોડાની દુકાન ખોલીને પરિવારની સ્થિતિ સુધારી. આજે તેમના મોટા ભાઈ જયંત કુમાર સિવાનમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટર છે, જ્યારે યશવંત કુમાર દિલ્હીમાં UPSC ની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

'હવે હું મહિલાઓને પણ રોજગાર આપી રહી છું': બલવીર ચંદ્રવંશી કહે છે કે ચા-પકોડાની દુકાન એટલી સારી ચાલી કે મારું ગરીબ જીવન ધીમે ધીમે પાટા પર આવ્યું. હવે અમને ચા, પકોડા, લીટ્ટીની સાથે મીઠાઈઓ પણ મળવા લાગી છે. વડાપ્રધાન મોદીની પ્રેરણાથી, હું આજે એક સફળ ઉદ્યોગપતિ બની ગયો છું. હું સંપૂર્ણપણે આત્મનિર્ભર તો છું જ, પણ અડધો ડઝન મહિલાઓને રોજગાર પણ આપી રહ્યો છું.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત અને ચીન વચ્ચે ટૂંક સમયમાં ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ શરૂ થશે, PM મોદીએ કરી જાહેરાત
  2. લખનૌમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ, 2 લોકોના મોત, ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા

ગયા: ચાની દરેક ચુસ્કીની એક સ્ટોરી હોય છે અને ગયાના બલજીત કુમારની સ્ટોરી કંઈક ખાસ છે. વડા પ્રધાન મોદીના મોટા ચાહક બલજીતે તેમના નામે મોદી ચાય દુકાન ખોલી હતી. તેની શરૂઆત ચાના કપથી થઈ હતી, પરંતુ હવે તે લીટ્ટી-ચોખા અને ભજીયાની સુગંધથી લોકોને આકર્ષે છે. બિહારના ગયાજીમાં સ્થિત મોદી ચાય પકોડા દુકાન માત્ર સ્વાદનું જ નહીં પરંતુ સફળતા માટે સંઘર્ષનું પણ ઉદાહરણ બની ગયું છે.

ચા-ભજીયાએ ભાગ્ય બદલી નાખ્યું: 2017 માં ગયાજીના દરિયાપુરમાં શરૂ થયેલ મોદી 'ચાય-પકોડાની દુકાન' આજે આ વિસ્તારમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ દુકાનનો પાયો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રખ્યાત નિવેદન દ્વારા નાખવામાં આવ્યો હતો જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, બેરોજગાર લોકો ભજીયા વેચીને પણ હજારો કમાઈ શકે છે. બલવીર ચંદ્રવંશીએ તેને પ્રેરણા તરીકે લીધું. તેમણે ચા-ભજીયાની દુકાન ખોલી અને તેને સખત મહેનતથી લોકપ્રિય બનાવી. આજે બલવીર દર મહિને સાત લાખ રૂપિયાના ચા ભજીયા વેચીને માત્ર આત્મનિર્ભર જ નથી, પરંતુ અન્ય લોકોને રોજગાર પણ આપી રહ્યા છે.

ચાના દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી
ચાના દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી (ETV Bharat)

બલવીર ચંદ્રવંશીની દુકાન ગયાની ઓળખ બની: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે, બેરોજગાર યુવાનો ચા અને ભજીયા વેચીને હજારો કમાઈ શકે છે. ગયા જિલ્લાના દરિયાપુરના રહેવાસી બલવીર ચંદ્રવંશીએ તેમના શબ્દોને પ્રેરણા તરીકે લીધા. તેમણે ગયા-શેરઘાટી રોડ પર દરિયાપુરમાં એક નાની ચાની દુકાન ખોલી. તેમને વિશ્વાસ હતો કે વડાપ્રધાન જે કહે છે તે ચોક્કસપણે કામ કરશે. બલવીરે ધીમે ધીમે દુકાનને લોકપ્રિય બનાવી.

100 થી 20,000 સુધીની સફર: દરિયાપુરના બલવીર ચંદ્રવંશી શરૂઆતમાં માત્ર 100 રૂપિયા પ્રતિ દિવસની ચા વેચતા હતા, પરંતુ શ્રદ્ધા અને મહેનતે આશ્ચર્ય કર્યું. મોદી ચા પકોડાની દુકાન ધીમે ધીમે આ વિસ્તારમાં પ્રખ્યાત થઈ ગઈ. લોકો ચાની સાથે ભજીયા અને લિટ્ટી ચોખાનો સ્વાદ માણવા આવવા લાગ્યા. સ્વાદ અને નામ બંનેએ દુકાનને ઓળખ આપી. આજે બલવીર દરરોજ લગભગ 20,000 રૂપિયાનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. એક સમયે સંઘર્ષ કરનારા બલવીરની ગણતરી ગયાના સફળ ઉદ્યોગપતિઓમાં થાય છે.

મોદીજી ચા, પકોડા અને લિટ્ટી ચોખા
મોદીજી ચા, પકોડા અને લિટ્ટી ચોખા (ETV Bharat)

કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝી પણ તેમના ચાહક છે: ગયા-શેરઘાટી રોડ પર સ્થિત મોદી ચા પકોડાવાળી દુકાન હવે માત્ર એક દુકાન નથી, પરંતુ એક ઓળખ બની ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝી પોતે તેના ચાહક છે. જ્યારે પણ તેઓ શેરઘાટીમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તેઓ અહીંની ચા અને ભજીયાનો સ્વાદ ચાખવાનું ભૂલતા નથી.

ગયામાં સામાન્ય માણસથી લઈને વીઆઈપી સુધી દરેક વ્યક્તિ આ સ્વાદના દિવાના છે: માત્ર ભાજપ જ નહીં, પરંતુ કોંગ્રેસ, આરજેડી અને અન્ય પક્ષોના નેતાઓ પણ આ દુકાનમાં આવવાનું પસંદ કરે છે. સામાન્ય લોકોથી લઈને મોટા નેતાઓ સુધી અહીં વારંવાર જોવા મળે છે. બલવીર ચંદ્રવંશીની આ દુકાન સ્વાદની સાથે સામાજિક અને રાજકીય સંવાદનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.

દુકાનમાં ચા અને પકોડા વેચતા બલવીર
દુકાનમાં ચા અને પકોડા વેચતા બલવીર (ETV Bharat)

ચાર હજારની નોકરીથી લઈને ચા-ભજીયાના શાસન સુધી: ગયાના દરિયાપુરના બલવીર ચંદ્રવંશી એક સમયે નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા હતા. તે કોલકાતામાં એક એક્સચેન્જ કંપનીમાં ખાનગી નોકરી કરતો હતો, જ્યાં તેને મહિને માત્ર 4000 રૂપિયાનો પગાર મળતો હતો. આટલા ઓછા પૈસાથી પરિવાર ચલાવવો મુશ્કેલ બની રહ્યો હતો, ઉપરાંત ઘરના ઘણા લોકો બીમાર પણ હતા. બીજા રાજ્યમાં રહીને માનસિક અને આર્થિક બોજ સતત વધી રહ્યો હતો. દરમિયાન, જ્યારે પણ બલવીર તેના ગામમાં આવતો ત્યારે તેને કંઈક નવું કરવાનું મન થતું. અંતે, પીએમ મોદી પાસેથી પ્રેરણા લઈને, તેણે ગામમાં જ ચા-ભજીયાની દુકાન ખોલી અને અહીંથી તેનું નસીબ પલટાઈ ગયું.

"અમારી દુકાન ગયા-શેરઘાટી રોડ પર દરિયાપુર ગામમાં છે, જે મોદી ચા પકોડાની દુકાન પ્રખ્યાત છે. તે વર્ષ 2017 માં શરૂ થઈ હતી. તે સમયે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું એક નિવેદન આવ્યું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે જો કોઈ બેરોજગાર વ્યક્તિ ઇચ્છે તો તે ચા અને ભજીયા વેચીને હજારો કમાઈ શકે છે." - બાલવીર ચંદ્રવંશી, દરિયાપુર, ગયા

મોદી ચાય પકોડાની સ્ટોરી: વડા પ્રધાન મોદીના આ નિવેદનથી પ્રેરિત થઈને, બલવીર ચંદ્રવંશીએ 2017 માં ગયાના દરિયાપુરમાં ચાય પકોડાની દુકાન ખોલી. શરૂઆતમાં, આ દુકાન આ વિસ્તારમાં અનોખી હતી. ન તો કોઈએ મોદી નામની દુકાન ખોલી હતી, ન તો વાસણમાં ચા વેચાતી હતી. સારી ગુણવત્તા અને મહેનતને કારણે આ દુકાન ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ. આજે તેમની દુકાન વહીવટી અધિકારીઓથી લઈને સ્થાનિક નેતાઓ અને સામાન્ય લોકો સુધી પ્રખ્યાત છે. બલવીર કહે છે કે હવે આખો વિસ્તાર મને ઓળખે છે.

દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી તેના પરિવાર સાથે
દુકાનદાર બલવીર ચંદ્રવંશી તેના પરિવાર સાથે (ETV Bharat)

દુકાન પર રાજકારણની ચર્ચા થાય છે: બલવીર ચંદ્રવંશી કહે છે કે જેમ લોકો પટના જતા રસ્તામાં ધનરુઆમાં લિટ્ટી-ઘુગનીનો સ્વાદ માણવા માટે રોકાય છે, તેવી જ રીતે લોકો મોદી ચાય પકોડાની દુકાન પર ચા-પકોડાનો આનંદ માણવા માટે રોકાય છે. ભાજપ, આરજેડી, કોંગ્રેસ સહિત તમામ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ અને કાર્યકરો અહીં આવે છે. અહીં રાજકારણની પણ ચર્ચા થાય છે.

માટીના મકાનથી કોંક્રિટના મકાન સુધીની સફર: બલવીર ચંદ્રવંશી કહે છે કે ચા-પકોડાની દુકાનથી આજે મારી પાસે બધું જ છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિ જે ઇચ્છે છે, તે અમારી પાસે છે. પહેલા અમારી પાસે માટીનું ઘર હતું, હવે અમારી પાસે કોંક્રિટનું ઘર અને કાર છે. ખાનગી નોકરી છોડીને વડા પ્રધાન મોદીની પ્રેરણાથી આ દુકાન શરૂ કરવાથી તેમનું જીવન બદલાઈ ગયું. પહેલા કોઈ મને ઓળખતું ન હતું, પરંતુ હવે ઘણા લોકો મને ઓળખે છે, બલવીર કહે છે.

ચા અને પકોડા વેચીને તેણે પોતાના ભાઈને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનાવ્યો
ચા અને પકોડા વેચીને તેણે પોતાના ભાઈને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનાવ્યો (ETV Bharat)

ભાઈ આ કમાણીથી સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બન્યો: બલવીર કહે છે કે જ્યારે તે ખાનગી નોકરી કરતો હતો, ત્યારે તેના પિતા અને કાકા બીમાર હતા અને પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી. તે મુશ્કેલ સમયમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાએ તેમના જીવનનો માર્ગ બદલી નાખ્યો. તેમણે ચા-પકોડાની દુકાન ખોલીને પરિવારની સ્થિતિ સુધારી. આજે તેમના મોટા ભાઈ જયંત કુમાર સિવાનમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટર છે, જ્યારે યશવંત કુમાર દિલ્હીમાં UPSC ની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

'હવે હું મહિલાઓને પણ રોજગાર આપી રહી છું': બલવીર ચંદ્રવંશી કહે છે કે ચા-પકોડાની દુકાન એટલી સારી ચાલી કે મારું ગરીબ જીવન ધીમે ધીમે પાટા પર આવ્યું. હવે અમને ચા, પકોડા, લીટ્ટીની સાથે મીઠાઈઓ પણ મળવા લાગી છે. વડાપ્રધાન મોદીની પ્રેરણાથી, હું આજે એક સફળ ઉદ્યોગપતિ બની ગયો છું. હું સંપૂર્ણપણે આત્મનિર્ભર તો છું જ, પણ અડધો ડઝન મહિલાઓને રોજગાર પણ આપી રહ્યો છું.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત અને ચીન વચ્ચે ટૂંક સમયમાં ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ શરૂ થશે, PM મોદીએ કરી જાહેરાત
  2. લખનૌમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ, 2 લોકોના મોત, ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા

For All Latest Updates

TAGGED:

SUCCESS STORYBALVEER CHANDRAVANSHIMODI TEA STALLTEA AND PAKODA SELLINGMODI TEA STALL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.