'PM મોદીના સપનામાં આવ્યા હિરાબા...', બિહાર કોંગ્રેસના AI વીડિયોથી હોબાળો, BJPએ કહ્યું-'રાહુલ ગાંધીની માતા નકલી'

બિહાર કોંગ્રેસ દ્વારા પીએમ મોદી અને તેમની માતા અંગે જાહેર કરાયેલા AI વીડિયો પર રાજકીય હોબાળો મચી ગયો છે. ભાજપ-જેડીયુએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા.
Published : September 12, 2025 at 4:56 PM IST
પટના: બિહાર કોંગ્રેસ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલા AI જનરેટ કરેલા વીડિયોમાં બે પાત્રો જોવા મળે છે, કથિત રીતે વડાપ્રધાન મોદી અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતા હિરાબા. 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ બિહાર કોંગ્રેસે સોશિયલ મીડિયા પર આ AI વીડિયો રિલીઝ કર્યો. આ વીડિયોએ ફરી એકવાર સમગ્ર દેશમાં રાજકીય હોબાળો મચાવ્યો છે. આ વીડિયો પોસ્ટ કરતી વખતે લખવામાં આવ્યું છે કે, સાહેબના સપનામાં 'મા' આવી, રસપ્રદ સંવાદ જુઓ.
PM મોદી અને તેમની માતાનો AI વીડિયો: બિહાર ચૂંટણી પહેલા, PM મોદી અને તેમની માતા હીરાબેન પર વિવાદ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. પહેલા દરભંગામાં દુર્વ્યવહારનો મામલો ગરમાયો અને હવે AI વીડિયોએ રાજકીય તોફાન મચાવ્યું છે. આ વીડિયોમાં, PM મોદીને સૂતા બતાવવામાં આવ્યા છે અને આ દરમિયાન તેમની માતાને સ્વપ્નમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. સ્વપ્નમાં, હિરાબા આવીને PM મોદીને ઠપકો આપે છે. વીડિયોની ભાષા પર વિવાદ ઉભો થયો છે.
साहब के सपनों में आईं " माँ"— Bihar Congress (@INCBihar) September 10, 2025
देखिए रोचक संवाद 👇 pic.twitter.com/aA4mKGa67m
ભાજપનો હુમલો: કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી ખૂબ જ નીચે ઉતરી ગયા છે. જે રીતે તેમની પાસે નકલી માતા છે, જે રીતે તેઓ પોતાની માતાનો અનાદર કરે છે, તે રીતે તેઓ બીજાની માતાનો આદર કેવી રીતે કરી શકે? મોદીની માતાનો આ રીતે AI વિડિઓ બનાવવો એ છેતરપિંડીનો કેસ છે, તપાસ અને કાનૂની સજાને પાત્ર છે."
Begusarai, Bihar: Reacting to the Bihar Congress posting an AI-generated video on PM Modi's late mother, Union Minister Giriraj Singh says, " rahul gandhi has stooped to new lows. just as he disrespects his own mother, how can he respect someone else's? creating an ai video of… pic.twitter.com/IgE5wZ27kR— IANS (@ians_india) September 12, 2025
"આવા લોકોને સામાજિક રીતે નહીં, પણ કાયદેસર રીતે સજા થવી જોઈએ. આવા લોકોએ ડૂબીને મરવું જોઈએ. આ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વલણ છે અને ભવિષ્યમાં તેના પરિણામો ભોગવવા પડશે. લાલુજીની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે નહીં. જો મોદીજી ન હોત, તો રાહુલ અને તમારા પુત્રો કાર અને મોટરસાયકલ ચલાવતા ન હોત. તમે બિહારને ખાડામાં નાખી દીધું હતું." - ગિરિરાજ સિંહ, કેન્દ્રીય મંત્રી
'તેઓ ખૂબ જ નીચે ઉતરી ગયા છે': બિહારના મંત્રી અશોક ચૌધરીએ કહ્યું, આ નિંદનીય છે. તેઓ ખૂબ જ નીચે ઉતરી રહ્યા છે. દેશના લોકો કોંગ્રેસ પાર્ટીને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તેમણે આ પાછળના કારણો શોધવા જોઈએ. જો તમે રિક્ષાચાલકની માતાનું પણ અપમાન કરશો, તો તે કહેશે કે મારું અપમાન કરો, મારી માતાનું નહીં." અહીં દેશના વડાપ્રધાનની માતા વિશે આવી વાતો કહેવામાં આવી રહી છે. AI નો ઉપયોગ કરીને વીડિયો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સત્તાવાર પેજ પર તેમની મજાક ઉડાવવામાં આવી રહી છે, આનાથી ખરાબ શું હોઈ શકે? દેશના લોકો જોઈ રહ્યા છે કે દેશના વડાપ્રધાન શું કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસે પોતાના મામલાઓમાં તપાસ કરવી જોઈએ.
#WATCH पटना: बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं उस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, " यह निंदनीय है...वे बहुत नीचे गिर रहे हैं... देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार… pic.twitter.com/x78ifNjryC— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2025
"એ જ રાહુલ ગાંધી જેમણે લાલુ યાદવનું નામાંકન ફાડી નાખ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે, તેમને ચૂંટણી લડવાની મંજૂરી ન આપવી જોઈએ, તેઓ આજે તેમની સાથે ગઠબંધન કરીને સરકાર બનાવવાની વાત કરે છે. આ બેવડી રાજનીતિ છે. વિચારધારાની લડાઈ લડો પરંતુ ચૂંટણી પહેલા આવા મીમ્સ બનાવવા એ સારી રાજનીતિની નિશાની નથી. ભાજપનું સોશિયલ મીડિયા નબળું નથી." - અશોક ચૌધરી, મંત્રી, બિહાર સરકાર
'નિરાશા અને ગભરાટ': JDU નેતા રાજીવ રંજન પ્રસાદે કહ્યું કે, જ્યારે હાર નિશ્ચિત હોય છે, ત્યારે રાજકીય પક્ષો માટે તેમનું માનસિક સંતુલન જાળવવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આ વખતનું ટ્વિટ તેમની હતાશા અને ગભરાટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
"વડાપ્રધાન મોદીની સ્વર્ગસ્થ માતાને પહેલા તેમના મંચ પરથી દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો અને પછી આ વીડિયો દ્વારા તેમનું અપમાન કરવામાં આવ્યું. આવનારો સમય કોંગ્રેસ માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ બનવાનો છે." - રાજીવ રંજન પ્રસાદ, જેડીયુ નેતા
આ દરમિયાન, પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીએ આ બાબતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો છે. પત્ર લખીને તેમણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (એઆઈ) થી પ્રેરિત અશ્લીલ અને વાંધાજનક વિડિઓઝ પ્રસારિત કરતી યુટ્યુબ ચેનલો સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની વિનંતી કરી છે. તેમણે કહ્યું, "મેં આ પત્ર લખ્યો છે કારણ કે ટેકનોલોજી (એઆઈ) નો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ સંદર્ભમાં એક નિયમ હોવો જોઈએ.
Surat, Gujarat: Padma Shri Mathurbhai Savani has written a letter to Prime Minister Narendra Modi regarding immediate action against YouTube channels spreading AI-generated obscene and objectionable videos— IANS (@ians_india) September 11, 2025
He says, " i have written the letter because ai is being misused… there… pic.twitter.com/GmK0zPwLRG
"એઆઈનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. દેશમાં આ પ્રકારનો સંદેશાવ્યવહાર માન્ય નથી. અમે આ સંદર્ભમાં વડા પ્રધાન, ગૃહ પ્રધાન અને પ્રસારણ પ્રધાનને પત્ર લખ્યો છે. આવા વિડિઓઝ ચલાવવા ન જોઈએ. અમે નિયમ અને સજાની માંગ કરી છે. વિદેશી શક્તિઓ ભારતીય સંસ્કૃતિને નુકસાન પહોંચાડવાનું કામ કરી રહી છે." - પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, સામાજિક કાર્યકર
અગાઉ પણ પીએમની માતા અંગે વિવાદ થયો હતો: ગયા મહિને જ્યારે રાહુલ ગાંધી બિહારમાં તેમની મતદાર અધિકાર યાત્રા પર હતા, ત્યારે દરભંગામાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન કોંગ્રેસ અને આરજેડીના મંચ પરથી પીએમ મોદીની માતા વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ ભાજપે કોંગ્રેસ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ આ અંગે વિપક્ષ પર પણ પ્રહારો કર્યા હતા અને બોલતી વખતે ભાવુક થઈ ગયા હતા. તે જ સમયે, ભાજપે બિહાર બંધનું પણ એલાન આપ્યું હતું.
