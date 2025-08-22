ETV Bharat / bharat

બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રાનો આજે છઠ્ઠો દિવસ, રાહુલ અને તેજસ્વી મુંગેરથી કરશે શરૂઆત - VOTER ADHIKAR YATRA

બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રા ચાલી રહી છે. આજે યાત્રાનો છઠ્ઠો દિવસ છે. રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ યાત્રાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.

બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રા
બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રા (Etv Bharat)
Published : August 22, 2025 at 8:58 AM IST

પટના: બિહારમાં SIR વિરુદ્ધ મહાગઠબંધન દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી મતદાર અધિકાર યાત્રાનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને RJD નેતા તેજસ્વી યાદવ મુંગેરના બજરંગબલી મંદિરથી આ યાત્રા શરૂ કરશે.

આજે મુંગેરથી યાત્રા શરૂ થશે: મતદાર અધિકાર યાત્રા શરૂ કરતા પહેલા, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને RJD નેતા તેજસ્વી યાદવ ચંદન બાગ ચોક સ્થિત બજરંગબલી મંદિરમાં હનુમાનજીની પૂજા કરશે. ત્યાર બાદ સવારનો વિરામ સુલતાનગંજ ચોક ખાતે થશે, જ્યારે લંચ બ્રેક ખરહિયા ઇન્ટર સ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ અકબર નગર ખાતે રહેશે.

રાહુલ ગાંધી સાથે તેજસ યાદવ
રાહુલ ગાંધી સાથે તેજસ યાદવ (Etv Bharat Gujarat)

યાત્રા ફરી 4 વાગ્યાથી શરૂ થશે: લંચ બ્રેક પછી, યાત્રા ફરી 4 વાગ્યા પછી ગોલંબર ચોક ચંપાનગર અને નાથનગરથી શરૂ થશે, જ્યાં તેઓ લોકોને સંબોધિત કરશે. ત્યારબાદ યાત્રા આગળ વધશે અને મોડી સાંજ સુધી ચાલુ રહેશે. યાત્રા સાંજે 7:30 વાગ્યે ભાગલપુરના બાબુ વીર કુંવર સિંહ નગર ચોક પાસે વિરામ લેશે.

રાત્રિ રોકાણ : મતદાર અધિકાર યાત્રાના છઠ્ઠા દિવસે, રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ અન્ય નેતાઓ સાથે નૌગછિયાના કચેરી મેદાનમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે. રાત્રિ રોકાણ પછી, બીજા દિવસે ફરી યાત્રા શરૂ થશે.

SIR અંગે મતદાર અધિકાર યાત્રા: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચ દ્વારા બિહારમાં મતદાર યાદીના સઘન સુધારા અંગે ચૂંટણી પંચ ભારત ગઠબંધનના નિશાના પર છે. રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ સહિતના વિપક્ષી નેતાઓનો આરોપ છે કે, SIRના નામે બિહારના મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાનું કાવતરું છે.

રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લાલુ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ
રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લાલુ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ (Etv Bharat Gujarat)

મતદારોના નામ કાઢી નાખવાનો આરોપ: ચૂંટણી પંચ પર ષડયંત્રના ભાગ રૂપે બિહારના 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ દૂર કરવાનો આરોપ છે. આની સામે, રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવે મતદાર અધિકારી યાત્રા પર નીકળ્યા છે.

યાત્રા 17 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ: આપને જણાવી દઈએ કે મતદાર અધિકાર યાત્રા 17 ઓગસ્ટે રોહતાસના સાસારામ (ગાંધી મેદાન) થી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના અન્ય નેતાઓએ ચૂંટણી પંચના SIR સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

તેજસ્વીએ ગઈકાલે કાર્યભાર સંભાળ્યો: નોંધનીય છે કે ગઈકાલે મતદાર અધિકાર યાત્રાનો પાંચમો દિવસ હતો. સવારે RJD નેતા તેજસ્વી યાદવે કાર્યભાર સંભાળ્યો. આ પછી, રાહુલ ગાંધી બપોરે ત્રણ વાગ્યે યાત્રામાં જોડાયા.

TAGGED:

RAHUL GANDHIBIHAR ELECTION 2025 SVOTER ADHIKAR YATRA OF RAHUL GANDHIBIHAR NEWSVOTER ADHIKAR YATRA

