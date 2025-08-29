પટના: બિહારમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR હેઠળ 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ કાઢી નાખવા સામે રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવની મતદાર અધિકાર યાત્રાનો આજે 13મો દિવસ છે. આજની યાત્રા પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લાથી શરૂ થશે, જે ગોપાલગંજના બેતિયા થઈને સિવાન જશે.
રાહુલ ગાંધીની સાથે કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા પણ આજે આ યાત્રામાં સહભાગ બનશે. 22 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યા બાદ, મતદાર અધિકાર યાત્રાના 13મા દિવસે બપોરના 12 વાગ્યે ગોપાલગંજના ગાંધી કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે લંચ બ્રેક થશે. બપોર પછી બધા અહીં 4 વાગ્યા સુધી આરામ કરશે. આ પછી, યાત્રા જાદોપુર પુર ચોક ગોપાલગંજ થઈને બાબુનિયા મોર સિવાન જશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, બિહારમાં રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવની મતદાર અધિકાર યાત્રાને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, આ યાત્રામાં તામિલનાડુના મુખ્યપ્રધાન એમ.કે. સ્ટાલિન, તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન રેવન્ત રેડ્ડી, પ્રિયંકા ગાંધી, મલ્લિકાર્જૂન ખડગે, સચિન પાયલટ જેવા ટોચના નેતાઓ પણ ભાગ લઈ ચુક્યા છે.