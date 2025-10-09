ETV Bharat / bharat

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: જન સૂરાજ પાર્ટીએ 51 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા; સંપૂર્ણ યાદી જુઓ

બિહાર ચૂંટણીની જાહેરાત પછી ચોથા દિવસે, જન સૂરજ પાર્ટીએ ઉમેદવારોની પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે.

જન સૂરજ પાર્ટીએ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા
જન સૂરજ પાર્ટીએ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પટણા: જન સૂરાજ પાર્ટીએ બિહાર ચૂંટણી માટે પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. કુલ 51 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદય સિંહે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ જાહેરાત કરી.

પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પ્રશાંત કિશોર હાજર નહોતા, પરંતુ મનોજ ભારતી અને આરસીપી સિંહ સહિત અનેક અગ્રણી નેતાઓ હાજર હતા. 51 ઉમેદવારોની પહેલી યાદીમાં 17 અત્યંત પછાત વર્ગ, 11 પછાત વર્ગ અને 8 લઘુમતી વર્ગનો સમાવેશ થાય છે.

1. લૌરિયા - સુનીલ કુમાર

2. હરસિદ્ધિ (આરક્ષિત) - અવધેશ રામ

3. ઢાકા - લાલબાબુ પ્રસાદ

4. સૂરસંદ - ઉષા કિરણ

5. રૂન્ની સૈયદપુર - વિજય કુમાર શાહ

6. બેનીપટ્ટી - મોહમ્મદ પરવેઝ આલમ

7. નિર્મલી (સુપૌલ) - રામ પ્રવેશ કુમાર યાદવ

8. સિક્તિ (અરરિયા) - રાગી બબલુ

9. કોચાધામ (કિશનગંજ) - અભુ અફાક ફારૂક

10. અમોર (પૂર્ણિયા)- અફરોઝ આલમ

11. બૈસી - મોહમ્મદ શાહનવાઝ આલમ

12. પ્રાણપુર (કટિહાર)- કુણાલ નિષાદ

13. આલમનગર (મધેપુરા) - સુબોધ કુમાર સુમન

14. સહરસા - કિશોર કુમાર મુન્ના

15. સિમરી બખ્તિયારપુર (સહરસા) - સુરેન્દ્ર યાદવ

16. મહિસી (સહર્સા) - શમીમ અખ્તર

17. દરભંગા ગ્રામીણ - શોએબ ખાન

18. દરભંગા - આર.કે. મિશ્રા

19. કેઓટી - બિલ્ટુ સાહની

20. મીનાપુર - તેજ નારાયણ સાહની

21. મુઝફ્ફરપુર શહેર - ડૉ. અમલ કુમાર દાસ

22. ગોપાલગંજ - ડૉ. શશિ શેખર સિંહા

23. ભોર - પ્રીતિ કિન્નર

24. રઘુનાથપુર - રાહુલ કીર્તિ સિંહ

25. દારુંધા - સત્યેન્દ્ર કુમાર યાદવ

26. માઝી - યદુવંશ ગિરી

27. બનિયાપુર - શ્રવણકુમાર મહતો

28. છપરા - જયપ્રકાશ સિંહ

29. પારસા - મુસાફિર મહતો

30. સોનપુર - ડૉ.ચંદન લાલ મહેતા

31. કલ્યાણપુર - રામ બાલક પાસવાન

32. મોરબી - જાગૃતિ ઠાકુર

33. મતિહાની - ડો.અરુણ કુમાર

34. બેગુસરાય - સુરેન્દ્ર કુમાર સાહની

35. ખાગરીયા - શ્રીમતી જયંતિ પટેલ

36. બેલ્ડોર - ગજેન્દ્ર કુમાર સિંહ નિષાદ

37. પરબત્તા - વિનય કુમાર વરુણ

38. પીરપાળતી - ઘનશ્યામ દાસ

39. બેલ્હાર - બ્રિજ કિશોર પંડિત

40. અસ્થમા - લતા સિંહ

41. બિહાર શરીફ - દિનેશ કુમાર

42. નાલંદા - કુમાર પૂનમ સિંહા

43. કુમ્હારર - કે.સી. સિંહા

44. આરા - ડો.વિજય કુમાર ગુપ્તા

45. ચેનારી - નેહા કુમારી નટરાજ

46. ​​કારઘર - રિતેશ રંજન પાંડે

47. ગોહ - સીતારામ દુખારી

48. નબી નગર - અર્ચના ચંદ્ર યાદવ

49. ઈમામગંજ - ડો.અજીત કુમાર

50. બોધગયા - લક્ષ્મણ માંઝી

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

JAN SURAAJPRASHANT KISHORJAN SURAJ CANDIDATES NAMEBIHAR ELECTIONBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.