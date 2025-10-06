બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત, બે તબક્કામાં મતદાન, આ દિવસે પરિણામો જાહેર
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મતદાન બે તબક્કામાં થશે. નીચે સંપૂર્ણ વાર્તા વાંચો.
Published : October 6, 2025 at 5:06 PM IST
પટના/નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચે 2025 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત કરી છે. દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં આયોજિત એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે બિહાર ચૂંટણીની જાહેરાત કરી અને જણાવ્યું કે ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાશે.
બે તબક્કાનું મતદાન: જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું કે મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો 6 નવેમ્બરે થશે, જ્યારે બીજો તબક્કો 11 નવેમ્બરે થશે. મતગણતરી 14 નવેમ્બરે થશે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે શું કહ્યું?: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું કે આ વખતે 17 નવી પહેલો અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં કુલ ૯૦,૭૧૨ મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે, 1044 મહિલા મતદાન મથકો અને 1350 આધુનિક મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ મતદાન મથકમાં 1200 થી વધુ મતદારો રહેશે નહીં. વૃદ્ધો અને અપંગો માટે મતદાન મથકો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર હશે. વ્હીલચેર ઉપલબ્ધ રહેશે.
મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે 11 જિલ્લાઓમાં 250 સ્થળોએ ઘોડાગાડીઓ દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવશે. હિંસા પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતા જારી કરવામાં આવી છે. બધા અધિકારીઓને નિષ્પક્ષ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો સોશિયલ મીડિયા પર ખોટા સમાચાર અથવા ખોટી માહિતી દેખાય તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ અને રોકડની હેરફેર સામે કડક દેખરેખ રાખવામાં આવશે. બિહારમાં સત્તર નવા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, જે પછીથી દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આ એક ઐતિહાસિક પગલું માનવામાં આવશે.
EVMમાં હવે ઉમેદવારોના રંગીન ફોટોગ્રાફ્સ હશે: જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે હવે તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ ઉપલબ્ધ થશે. EVM પર બધા ઉમેદવારોના રંગીન ફોટોગ્રાફ્સ શામેલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સીરીયલ નંબર ફોન્ટ મોટો કરવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ મતદાર જે ECI એપ ડાઉનલોડ કરે છે અને તેમનો નંબર દાખલ કરે છે તે કોઈપણ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે BLO સાથે વાત કરી શકે છે. ચૂંટણી પંચના નંબર 1950 પર ડાયલ કરીને, 243 ERO મતદારોની સેવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. જો તમે આનાથી સંતુષ્ટ ન હોવ, તો તમે પટનામાં CEO ને કૉલ કરી શકો છો.
70 મિલિયનથી વધુ મતદારો મતદાન કરશે: બિહારમાં કુલ 74.3 મિલિયન મતદારો છે, જેમાં 39.2 મિલિયન પુરુષ મતદારો અને 35 મિલિયન મહિલા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે 1,725 ટ્રાન્સજેન્ડર મતદારો છે. વધુમાં, 400,000 વરિષ્ઠ નાગરિક મતદારો છે. કુલ 14,000 મતદારો 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે. પહેલી વાર મત આપનારાઓની સંખ્યા 1.4 મિલિયન છે.
243 માંથી 40 બેઠકો અનામત: બિહારની 243 સભ્યોની વિધાનસભામાં 203 સામાન્ય બેઠકો છે, જ્યારે 38 અનુસૂચિત જાતિ માટે અને 2 અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે.
2020 માં ત્રણ તબક્કામાં ચૂંટણી: 2020 માં છેલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી ત્રણ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. પહેલા તબક્કામાં 71 વિધાનસભા બેઠકો માટે 28 ઓક્ટોબરે મતદાન થયું હતું. બીજા તબક્કાનું મતદાન ૩ નવેમ્બરે ૯૪ બેઠકો માટે થયું હતું, જ્યારે ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન ૭ નવેમ્બરે ૭૮ બેઠકો માટે થયું હતું. પરિણામો 10 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ જાહેર થયા હતા.
2015 માં 5 તબક્કામાં મતદાન: 2015 ની ચૂંટણીઓ પાંચ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 12 ઓક્ટોબરે, બીજા તબક્કાનું મતદાન 16 ઓક્ટોબરે અને ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન 28 ઓક્ટોબરે થયું હતું. ચોથા તબક્કાનું મતદાન 1 નવેમ્બરે અને પાંચમા અને અંતિમ તબક્કાનું મતદાન 5 નવેમ્બરે થયું હતું. વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 8 નવેમ્બરે જાહેર થયા હતા.
2010 માં 6 તબક્કામાં મતદાન: 2010 માં છ તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. પ્રથમ તબક્કો 21 ઓક્ટોબર, બીજો તબક્કો 24 ઓક્ટોબર, ત્રીજો 28 ઓક્ટોબર, ચોથો 1 નવેમ્બર, પાંચમો 9 નવેમ્બર અને છઠ્ઠો 20 નવેમ્બરે યોજાયો હતો. મતગણતરી ૨૪ નવેમ્બરે થઈ હતી.
ઓક્ટોબર 2005માં ચાર તબક્કામાં મતદાન: અગાઉ, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2005ની ચૂંટણી ચાર તબક્કામાં યોજાઈ હતી. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 18 ઓક્ટોબરે થયું હતું. બીજા તબક્કાનું મતદાન ૨૬ ઓક્ટોબરે, ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન 13 નવેમ્બરે અને ચોથા તબક્કાનું મતદાન 19 નવેમ્બરે થયું હતું. પરિણામો 22 નવેમ્બરે જાહેર થયા હતા.
ફેબ્રુઆરી 2005માં ત્રણ તબક્કામાં મતદાન: ફેબ્રુઆરી 2005માં યોજાયેલી ચૂંટણી ત્રણ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 3 ફેબ્રુઆરી, બીજા તબક્કાનું મતદાન 15 ફેબ્રુઆરી અને ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન 23 ફેબ્રુઆરીએ થયું હતું. 4 માર્ચે મતગણતરી કરવામાં આવી હતી.
વિધાનસભાનો કાર્યકાળ ક્યારે પૂરો થશે?: 17મી વિધાનસભાની રચના 23 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, આ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. તેથી, તે પહેલાં 18મી વિધાનસભાની રચના કરવી જરૂરી છે.
