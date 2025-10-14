ETV Bharat / bharat

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: ભાજપે 71 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી

ભાજપે બિહાર ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે.

ભાજપે 71 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી
ભાજપે 71 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
પટના: 2025 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ભાજપે 71 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં સમ્રાટ ચૌધરી, મંગલ પાંડે, વિજય સિંહા અને રામકૃપાલ યાદવના નામનો સમાવેશ થાય છે.

બેતિયાથી રેણુ દેવી, રક્સૌલથી પ્રમોદ કુમાર સિંહા, પીપરાથી શ્યામબાબુ પ્રસાદ યાદવ, મધુબનથી રાણા રણધીર સિંહ, મોતીહારીથી પ્રમોદ કુમાર, ઢાકાથી પવન જયસ્વાલ, રીગાથી વૈદ્યનાથ પ્રસાદ, બાથનાહાથી અનિલ કુમાર રામ, પરિહારથી ગાયત્રી દેવી, સીતામઢીથી સુનીલ કુમાર પિન્ટુ, બેનીપટ્ટીથી વિનોદ નારાયણ ઝા, ખજૌલીથી અરુણ શંકર પ્રસાદ અને બિસ્ફીથી હરિભૂષણ ઠાકુર બચૌલને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

રાજનગરથી સુજીત પાસવાન, ઝાંઝરપુરથી નીતીશ મિશ્રા, છતાપુરથી નીરજ કુમાર બબલુ, નરપતગંજથી દેવંતી યાદવ, ફોર્બ્સગંજથી વિદ્યા સાગર કેસરી, સિક્તિથી વિજય કુમાર મંડલ, કિશનગંજથી સ્વીટી સિંહ, બનમંકીમાંથી કૃષ્ણ કુમાર ઋષિ, વિજાપુરમાંથી પ્રસિદ્ધ કુમાર, પી. કટિહાર, પ્રાણપુરથી નિશા સિંહ, કોડાથી કવિતા દેવી, સહરસાથી આલોક રંજન ઝા, ગૌરા-બૌરમથી સુજીત કુમાર સિંહ અને દરભંગાથી સંજય સરાવગીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

બીજેપીએ કેઓટીથી મુરારી મોહન ઝા, જલેથી જીબેશ કુમાર મિશ્રા, ઔરાઈથી રામા નિષાદ, કુધનીથી કેદાર પ્રસાદ ગુપ્તા, બરુરાજથી અરુણ કુમાર સિંહ, સાહેબગંજથી રાજુ કુમાર સિંહ, બૈકુંદપુરથી મિથિલેશ તિવારી, સિવાનથી મંગલ પાંડે, કર્ણજીત સિંહ, ગોરાથી દેવેશ સિંહ, ગોંડલથી કર્ણજિત સિંહને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. તરૈયા, અમાનૌરથી કૃષ્ણ કુમાર મન્ટુ, હાજીપુરથી અવધેશ સિંહ, લાલગંજથી સંજય કુમાર સિંહ, પાતેપુરથી લખેન્દ્ર કુમાર રોશન, મેહિઉદ્દીનનગરથી રાજેશ કુમાર સિંહ, મચવાડાથી સુરેન્દ્ર મહેતા, તેઘરાથી રજનીશ કુમાર અને બેગુસરાયથી કુંદન કુમાર.

