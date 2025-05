ETV Bharat / bharat

ભાવનગરના કોબ્રા કમાન્ડો નક્સલી હુમલામાં શહીદ, ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અપાઈ અંતિમ વિદાઈ - COMMANDO MEHUL SOLANKI

નક્સલી હુમલામાં ભાવનગરના જવાન શહીદ ( ETV Bharat )

બસ્તર/રાયપુર: 21મી તારીખે, નારાયણપુરના અબુઝમાડ જંગલમાં માઓવાદીઓ સાથે ભીષણ અથડામણ થઈ. આ એન્કાઉન્ટરમાં 27 કટ્ટર નક્સલીઓ માર્યા ગયા હતા. આ એન્કાઉન્ટરમાં કોબ્રા બટાલિયનના સૈનિક મેહુલ સોલંકી શહીદ થયા હતા. શહીદ સૈનિક મેહુલ સોલંકી ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી હતા. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈ અને ગૃહમંત્રી વિજય શર્માએ શહીદ સૈનિક મેહુલ સોલંકીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી બંનેએ શહીદ જવાનના પાર્થિવ દેહને ખભા પર ઉઠાવ્યો. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, સૈનિકોની શહાદત વ્યર્થ નહીં જાય. અમે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં માઓવાદીઓનો નાશ કરવામાં સફળ થઈશું. શહીદ જવાન મેહુલ સોલંકી ગુજરાતના રહેવાસી હતા: સીએમ વિષ્ણુ દેવ સાંઈએ કહ્યું કે, બસ્તરમાં ટૂંક સમયમાં શાંતિ સ્થાપિત થશે. 21 મેના રોજ, નારાયણપુરના અબુઝહમાડમાં સૈનિકો અને નક્સલવાદીઓ વચ્ચે ભીષણ અથડામણ થઈ હતી જેમાં 27 નક્સલવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. માર્યા ગયેલા નક્સલીઓમાં સીપીઆઈ (માઓવાદી) સંગઠનના મહાસચિવ બસવ રાજુનો પણ સમાવેશ થાય છે. બસ્તર રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક (આઈજી) પી સુંદરરાજે જણાવ્યું હતું કે, બસવ રાજુએ સુરક્ષા દળો અને જનપ્રતિનિધિઓ પર અનેક નક્સલી હુમલાઓનું આયોજન કરવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી અને તેમના મૃત્યુને નક્સલ વિરોધી કાર્યવાહીમાં એક મોટી સિદ્ધિ ગણાવી હતી.

