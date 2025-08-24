ETV Bharat / bharat

એક યુવકે રાહુલ ગાંધીને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, સુરક્ષા કર્મચારીઓએ યુવકને રોક્યો - BIHAR ELECTION 2025

બિહારમાં 'મતદાર અધિકાર યાત્રા' દરમિયાન રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં ખામી સર્જાઈ હતી. એક યુવકે ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

રાહુલ ગાંધીને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ
રાહુલ ગાંધીને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read

પૂર્ણિયા : લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા અને કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી હાલ બિહારમાં કથિત 'મત ચોરી' વિરુદ્ધ 'મતદાર અધિકાર યાત્રા'નું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના અન્ય નેતાઓ પણ તેમની સાથે છે. આજે, યાત્રાના આઠમા દિવસે, રાહુલ ગાંધીએ બુલેટ પર પૂર્ણિયાના રસ્તાઓ પર મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક યુવક અચાનક તેમની પાસે આવ્યો અને તેમને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

યુવાને રાહુલને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો : રાહુલ ગાંધી બુલેટ ચલાવી રહ્યા હતા, અને કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ રાજેશ રામ તેમની પાછળ બેઠા હતા. તેજસ્વી યાદવ પણ થોડા અંતરે બીજી બુલેટ ચલાવી રહ્યા હતા. જ્યારે તેમની બુલેટ યાત્રા પૂર્ણિયા-અરરિયા રોડ પર જલાલગઢ બ્લોક નજીકથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક એક યુવક તેમની તરફ દોડી ગયો અને તેમને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ત્યાં હાજર સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક તેને પકડી લીધો અને ત્યાંથી દૂર કર્યા. આ કારણે, ત્યાં થોડા સમય માટે વિચિત્ર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ.

ઢાબા પર રોકાયા અને નાસ્તો કર્યો : પૂર્ણિયાથી અરરિયા જતા સમયે, રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ ગઢબનેલી નજીક રસ્તાની બાજુમાં આવેલા ઢાબા પર રોકાયા અને નાસ્તો કર્યો. તેમણે નાસ્તામાં ચા, નમકીન, ચિપ્સ અને મેગી ખાધી. રાહુલે ઢાબાના નામથી અહીંના લોકોના વર્તનની પ્રશંસા કરી. ઢાબાના માલિક અમિત કુમારે કહ્યું કે કોંગ્રેસ નેતાએ અમારી સાથે ખૂબ જ સારી રીતે વાત કરી.

પપ્પુ યાદવ પણ તેમની સાથે હતા : નાસ્તો કર્યા પછી, રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ અને સ્થાનિક સાંસદ પપ્પુ યાદવ અરરિયા જવા રવાના થયા. કોંગ્રેસ-આરજેડી અને મહાગઠબંધનના હજારો સમર્થકો પણ તેમની સાથે અરરિયા જવા રવાના થયા.

રાહુલ અને તેજસ્વી વચ્ચે ટ્યુનિંગ જોવા મળ્યું : અરરિયા પહોંચ્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાહુલ ગાંધીએ તેજસ્વી યાદવ વિશે કહ્યું કે અમારી વચ્ચે ખૂબ જ સારી ભાગીદારી બની છે, બધી પાર્ટીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહી છે. કોઈ તણાવ નથી, પરસ્પર આદર છે, વૈચારિક રીતે અમે એક છીએ. રાજકીય રીતે અમે એક છીએ, ખૂબ સારા પરિણામો આવશે પરંતુ મત ચોરી રોકવી પડશે.

તેજસ્વીના નિવેદન પર રાહુલની પ્રતિક્રિયા : જ્યારે તેજસ્વી યાદવે વાતચીત દરમિયાન કહ્યું કે ચિરાગ પાસવાને હવે લગ્ન કરી લેવા જોઈએ, ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ હસીને કહ્યું, 'આ મને પણ લાગુ પડે છે.'

TAGGED:

