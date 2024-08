ETV Bharat / bharat

કોલકાતાના ડૉક્ટર બળાત્કાર-હત્યાના વિરોધમાં આજે રાત્રે બંગાળમાં વિરોધની તૈયારીઓ - KOLKATA DOCTOR RAPE MURDER

કોલકાતા: કોલકાતા અને કેટલાક જિલ્લાઓની મહિલાઓ બુધવારે સાંજે આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર પર બળાત્કાર અને હત્યાના વિરોધમાં રસ્તા પર ઉતરશે.

'Women, Reclaim the Night: The Night is Ours' કેમ્પેઈન હેઠળના એક સોશિયલ મીડિયા અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય ડૉક્ટરના બળાત્કાર અને હત્યા માટે ન્યાયની માંગ કરવાનો છે. આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના પ્રિન્સિપાલ પદ પરથી ડૉ. સંદીપ ઘોષના રાજીનામા બાદ આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

સોશિયલ મીડિયા પર ટીકા ઉભરી આવી હતી, જ્યાં નેટીઝન્સે ઘોષની ટીકા કરી હતી કે તેણે પહેલા પીડિતાને રાત્રે બહાર જવા માટે દોષી ઠેરવી હતી અને પછી તેને તેની પુત્રી કહીને સંબોધી હતી.

આ ઝુંબેશ અંતર્ગત જાદવપુર, લલિત કલા એકેડમી, શ્યામબજાર અને જિલ્લા સહિત શહેરના અનેક મુખ્ય ચોક પરથી વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થશે.

TMC રાજ્યસભાના સાંસદ સુખેન્દુ શેખા રે પણ અભિયાનને સમર્થન આપનારાઓમાં સામેલ છે. તેના પર ચાલો આપણે બધા આનો વિરોધ કરીએ, પછી ભલે તે ગમે તે હોય.

રેએ એમ પણ કહ્યું, “આરજી કાર હોસ્પિટલમાં ગેંગ રેપ અને ક્રૂર હત્યા થઈ. તેઓ કોણ છે? હવે સીબીઆઈ તપાસ કરશે. સારું મને સીબીઆઈમાં વિશ્વાસ નથી. તેઓ મૂર્ખ છે. હજુ સત્ય બહાર આવવાનું બાકી છે. દરિંદોને બચાવવાના પ્રયાસો કેમ થઈ રહ્યા છે? આ ગુના માટે જે પણ જવાબદાર છે તેને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ. કોલકાતા મેટ્રો અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે મોડી રાતની અવરજવરને સરળ બનાવવા માટે બે વધારાની મેટ્રો સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં આવશે.

સીબીઆઈએ તપાસ હાથ ધરી

દરમિયાન, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ના અધિકારીઓએ તેમની તપાસને વધુ તીવ્ર બનાવી છે, જ્યારે સંયુક્ત ડૉક્ટર્સ ફોરમે તેમની સુરક્ષા અને પારદર્શક તપાસ પ્રક્રિયાની માંગણીઓ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તેમનું આંદોલન ચાલુ રાખવા અને ફરજ પર રિપોર્ટ કરવાનો ઇનકાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

કલકત્તા હાઈકોર્ટે આ કેસમાં સીબીઆઈ તપાસના આદેશ આપ્યા બાદ, મેડિકલ અને ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો સહિત સીબીઆઈ અધિકારીઓની એક ટીમ આજે સવારે શહેરમાં પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. કોર્ટે કોલકાતા પોલીસને આજે સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં કેસ કેન્દ્રીય એજન્સીને સોંપવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સીબીઆઈના બે અધિકારીઓ મોડી રાત્રે તલ્લાહ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને કેસની પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી.

એજન્સીના અધિકારીઓની એક ટીમ આજે સવારે આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ પહોંચી હતી અને તે ભાગ્યશાળી રાત્રે ચેસ્ટ મેડિસિન વિભાગમાં હાજર લોકો સાથે વાત કરી હતી. ફોરેન્સિક ટીમ પણ ઘટનાની તપાસ કરશે.

કોલકાતા પોલીસે આજે આ કેસના સંબંધમાં ધરપકડ કરાયેલા એકમાત્ર વ્યક્તિ સંજય રોયને સીબીઆઈને સોંપ્યો છે. સરકારી SSKM હોસ્પિટલમાં તબીબી તપાસ કરાવ્યા બાદ રોયને CGO સંકુલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરના મૃતદેહ પાસે તૂટેલા બ્લૂટૂથ હેડસેટ મળ્યા બાદ પોલીસે રોય નામના નાગરિક સ્વયંસેવકને શોધી કાઢ્યો હતો. સીબીઆઈ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હત્યાના સંબંધમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની અનેક કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ આરોપીને વધુ મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો.

જ્યાં મેડિકલ સ્ટુડન્ટની હત્યા થઈ હતી તે જ ફ્લોર પર ચાલી રહેલા રિનોવેશનનું કામ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. સુહરિતા પાલે જણાવ્યું હતું કે, "રિનોવેશનનું કામ શરૂ થઈ ગયું હતું, પરંતુ ગઈ કાલે અમે ઈમેલ દ્વારા અભિપ્રાય માંગ્યો હતો અને તેઓએ અમને કામ રોકવા માટે કહ્યું હતું." દરમિયાન, ઘણા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને આંદોલનકારી ડોકટરોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે હોસ્પિટલના અધિકારીઓનો એક વર્ગ ઇરાદાપૂર્વક પુરાવા સાથે ચેડા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે કારણ કે કામ સેમિનાર હોલની ખૂબ નજીક ચાલી રહ્યું હતું.

ભાજપે મુખ્યમંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી