પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 29નાં મોત, PM મોદીએ CM માન સાથે વાત કરી, મદદનું આશ્વાસન આપ્યું - HEAVY RAINS IN PUNJAB

પંજાબના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ અને પૂર સંબંધિત ઘટનાઓમાં 29 લોકોના મોત થયા છે અને હજારો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે.

પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરને કારણે લોકોનું સ્થળાંતર
પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરને કારણે લોકોનું સ્થળાંતર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 10:07 PM IST

2 Min Read

અમૃતસર/માનસા: પંજાબમાં પૂર સતત તબાહી મચાવી રહ્યું છે. લોકો વિસ્થાપિત થઈ રહ્યા છે અને ઘણા લોકો પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, પંજાબમાં મુશળધાર વરસાદને કારણે આવેલા વિનાશક પૂરમાં ઓછામાં ઓછા 29 લોકોના મોત થયા છે અને હજારો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. રાજ્યમાં હજુ પણ વરસાદ ચાલુ હોવાથી, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને 3 સપ્ટેમ્બર સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ચીનમાં SCO સમિટમાં હાજરી આપ્યા બાદ દિલ્હી પહોંચેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પંજાબના મુખ્ય પ્રધાન ભગવંત માન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી અને રાજ્યમાં વરસાદ અને પૂરથી ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી હતી. PM મોદીએ રાજ્યને શક્ય તમામ મદદ અને સહયોગની ખાતરી આપી હતી.

મુખ્ય પ્રધાન ભગવંત માનએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય હાલમાં દાયકાઓમાં સૌથી ભયાનક પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેમાં લગભગ 1,000 ગામો પૂરના પાણીથી પ્રભાવિત છે. ભારે વરસાદ અને ડેમમાંથી પાણી છોડવાથી સાત જિલ્લાઓમાં મોટા પાયે વિનાશ થયો છે.

સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, લગભગ 16,000 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણ લાખ એકર ખેતીલાયક જમીન, મુખ્યત્વે ડાંગરના ખેતરો, "પૂરના પાણીમાં ડૂબી ગયા છે, જેના કારણે પાકને લણણીના થોડા અઠવાડિયા પહેલા જ ભારે નુકસાન થયું છે."

તે જ સમયે, સોમવારે અમૃતસરના અજનાલા વિસ્તારમાં પૂરને કારણે વધુ એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું. મૃતકની ઓળખ 60 વર્ષીય પરમજીત સિંહ તરીકે થઈ છે. રવિ નદીમાં પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં તે તણાઈ ગયો હતો અને છેલ્લા ચાર દિવસથી તેની શોધ ચાલી રહી હતી અને સોમવારે તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસ અધિકારી નિર્મલજીત સિંહે જણાવ્યું હતું કે, વૃદ્ધનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અમૃતસર સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

મૃતક પરમજીત સિંહના પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે, રવિ નદીના વધતા પાણીએ માત્ર તેમનો જીવ જ લીધો નથી પરંતુ ઘરને પણ ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. પરિવારે પંજાબ સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે તેમને યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે જેથી તેઓ ફરીથી પોતાનું જીવન શરૂ કરી શકે.

માનસામાં છત પડવાથી બે લોકોના મોત
પંજાબના માનસા જિલ્લાના ચૈનેવાલા ગામમાં રવિવારે મોડી રાત્રે બે દિવસથી સતત ભારે વરસાદને કારણે એક ઘરની છત પડી જવાથી એક 35 વર્ષીય પુરુષ અને એક માસૂમ બાળકનું મોત થયું. જ્યારે ત્રણ વર્ષની એક બાળકી બચી ગઈ. અકસ્માત બાદ, પીડિત પરિવારે સરકારને મદદ માટે અપીલ કરી છે. જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓ અને સ્થાનિક ધારાસભ્યએ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યા બાદ પરિવારને મદદ કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે.

પંજાબમાં ભારે વરસાદ પછી, રાવી અને સતલજ નદીઓમાં પાણીનું સ્તર વધી ગયું છે, જેના કારણે કિનારા પર આવેલા ઘણા ગામોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. લોકોને પોતાના ઘર છોડીને સલામત સ્થળોએ જવું પડી રહ્યું છે.

