કોંગ્રેસ સાંસદની પત્ની મામલે CM બોલ્યા, જરૂર પડી તો ઈંટરપોલની મદદ લઈશું - HIMANTA TO TAKE HELP OF INTERPOL

એલિજાબેથ અને ગૌરવ ગોગોઈ ( Getty Image )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 4, 2025, 5:59 PM IST

ગુવાહાટીઃ કોંગ્રેસ સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈની પત્ની સાથે જોડાયેલા એક કેસને લઈને આસામ પોલીસે મોટી ટિપ્પણી કરી છે. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ કહ્યું કે જો જરૂર પડશે તો તેઓ પાકિસ્તાની નાગરિક અલી તૌકીર શેખ વિરુદ્ધ ઈન્ટરપોલની મદદ પણ લેશે. તૌકીર અને ગોગોઈની પત્નીએ ક્યારેક સાથે કામ કર્યું હતું. સરમાના કહેવા પ્રમાણે, તૌકીરે ભારતની આંતરિક બાબતોમાં દખલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમનો આરોપ છે કે ગોગોઈની પત્ની છેલ્લા 12 વર્ષથી બ્રિટિશ નાગરિક છે અને તેણે તૌકીર સાથે નજીકથી કામ કર્યું હતું. તેણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે તૌકીર ISIના નિર્દેશ પર કામ કરતો હતો. સરમાએ કહ્યું કે આ મામલાની તપાસ પ્રારંભિક તબક્કે છે અને તેમની પાસે જે પણ માહિતી હતી તે તેમણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે શેર કરી છે. તેમણે કહ્યું, "આ મામલો ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. મેં આ અંગે ગૃહમંત્રીને જાણ કરી છે. SIT આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. અમે આ મામલાની તપાસ માત્ર એક સ્તર સુધી જ કરી શકીએ છીએ. અમારે ઈન્ટરપોલ જેવી એજન્સીની મદદ પણ લેવી પડી શકે છે." તેમણે કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં જે માહિતી સામે આવશે તેના આધારે જ નિર્ણય લેવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે 17 ફેબ્રુઆરીએ SITની રચના કરી હતી. એક પાકિસ્તાની નાગરિકે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આસામ અને ભારતની આંતરિક બાબતોમાં કેવી રીતે હસ્તક્ષેપ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તેની તપાસ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.