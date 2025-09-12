ETV Bharat / bharat

પોલીસે ભારત-પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક સરહદ પારથી સંગઠિત હથિયારોની દાણચોરીના મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ નજીક હથિયારોની દાણચોરીના મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, બે ધરપકડ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 3:53 PM IST

ફિરોઝપુર: પંજાબ પોલીસે ગુરુવારે ફાઝિલ્કા જિલ્લામાં ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ નજીક એક સંગઠિત હથિયારોની દાણચોરીના મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો હતો અને 27 અત્યાધુનિક પિસ્તોલ અને 470 કારતૂસ જપ્ત કર્યા બાદ બે લોકોની ધરપકડ કરી હતી. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી 'કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ' (CI) ફિરોઝપુર અને સ્ટેટ સ્પેશિયલ ઓપરેશન સેલ (SSOC) ફાઝિલ્કા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) ગૌરવ યાદવે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓની ઓળખ ફાઝિલ્કાના તેજા રહેલાના રહેવાસી મંગલ સિંહ ઉર્ફે મંગલી અને ફાઝિલ્કાના મુહર જમશેર ગામના રહેવાસી ગુરમીત સિંહ તરીકે કરવામાં આવી છે.

તેમણે કહ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હથિયારોનો આ મોટો જથ્થો પાકિસ્તાનથી વિદેશી સંસ્થા દ્વારા મંગાવવામાં આવ્યો હતો અને તેનો ઉપયોગ રાજ્યના ગુનાહિત ગેંગ દ્વારા કરવાનો હતો. તેમણે કહ્યું કે આરોપીઓ તેમના વિદેશી આકાઓના નિર્દેશ પર ગુનાહિત જૂથોના સભ્યોને આ શસ્ત્રો પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.

મળતી માહિતી મુજબ, એવું જાણવા મળ્યું છે કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી અને પૂરના દિવસોમાં પૂરને કારણે આવતા-જતા દરેક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ અને વ્યક્તિ પર કર્મચારીઓ અને બીએસએફ નજર રાખી રહ્યા હતા, જેના કારણે આજે કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ અને અન્ય દળોને ફાઝિલ્કાના મુહર ખીવા ગામમાંથી શસ્ત્રો અને કારતૂસનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે.

પોલીસે કહ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને આ મોટી રિકવરી પાછળ કોણ સામેલ છે તે શોધવા માટે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે શસ્ત્રોનો આ મોટો જથ્થો ક્યાં જઈ રહ્યો હતો અને કોના હાથમાં પડવાનો હતો તે આગામી સમયમાં ખુલશે.

DGP એ માહિતી આપી

પંજાબ DGP એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું, "એક મોટી સફળતામાં, કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ, ફિરોઝપુર ઝોને SSOC, ફાઝિલ્કાના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ભારત-પાક આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક સરહદ પારથી સંગઠિત શસ્ત્રોની દાણચોરીના મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો અને 27 ગેરકાયદેસર પિસ્તોલ (.30 બોર) અને 470 કારતૂસ જપ્ત કર્યા અને બે લોકોની ધરપકડ કરી.

તેમણે કહ્યું, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ શસ્ત્રો પાકિસ્તાનથી વિદેશી સંસ્થા દ્વારા પંજાબમાં ગુનાહિત ગેંગ દ્વારા ઉપયોગ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપી મંગલ સિંહ મંગલી અને ગુરમીત સિંહ, તેમના વિદેશી માસ્ટરના નિર્દેશ પર, આ શસ્ત્રો ગુનાહિત ગેંગના ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઓપરેટરો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

DGP એ કહ્યું કે આગળ અને પાછળની કડીઓ શોધવા અને તેમાં સામેલ તમામ સભ્યોની ઓળખ કરવા અને સમગ્ર દાણચોરી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

