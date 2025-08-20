ETV Bharat / bharat

ઈન્દોરની વિદ્યાર્થિની અર્ચના તિવારી લખીમપુર ખીરીમાંથી મળી આવી, 7 ઓગસ્ટના રોજ ટ્રેનમાંથી થઈ હતી ગુમ - ARCHANA TIWARI MISSING CASE

ગત 7 ઓગસ્ટના રોજ ગુમ થયા બાદ તેની શોધખોળ કરી રહેલી પોલીસ અર્ચના તિવારી મળી આવી છે.

લખીમપુર ખીરી: મધ્યપ્રદેશના ઈન્દૌરથી 12 દિવસ પહેલા ટ્રેનમાંથી રહસ્યમય રીતે ગાયબ થયેલી કટનીની અર્ચના તિવારી આખરે મળી આવી છે. પોલીસે મંગળવારે સાંજે લખીમપુર ખીરી જિલ્લા નજીક નેપાળ સરહદ પરથી અર્ચના તિવારીને સુરક્ષિત રીતે શોધી કાઢી હતી. 7 ઓગસ્ટની રાત્રે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે વિદ્યાર્થિની અચાનક ગુમ થઈ ગઈ હતી, ત્યારબાદ પરિવાર અને પોલીસ બંને તેની શોધમાં લાગી ગયા હતા. ભોપાલના એસઆરપી રાહુલ કુમાર લોઢાએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે અર્ચના લખીમપુર ખીરી કેવી રીતે પહોંચી?

રક્ષાબંધન ઉજવવા ઘરે જતી વખતે થઈ હતી ગુમ: ઉલ્લેખનીય છે કે કટનીની રહેવાસી અર્ચના તિવારી ઇન્દૌરમાં રહે છે, અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરે છે. 7 ઓગસ્ટની રાત્રે, તે રક્ષાબંધનની ઉજવણી માટે નર્મદા એક્સપ્રેસ દ્વારા ઇન્દોરથી કટની સ્થિત તેના ઘરે ગઈ હતી, પરંતુ 8 ઓગસ્ટની સવારે કટની પહોંચી ન હતી. તે રહસ્યમય રીતે ગુમ થઈ ગઈ હતી અને તેનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. જ્યારે પરિવાર અર્ચનાનો સંપર્ક કરી શક્યો નહીં, ત્યારે ચિંતા વધી ગઈ અને ગુમ થયાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી. આ બાબતને સંવેદનશીલ ગણીને, ઇન્દોર પોલીસે એક ખાસ ટીમ બનાવી હતી, જેણે મોબાઇલ લોકેશન, સીસીટીવી ફૂટેજ અને રેલ્વે રેકોર્ડ શોધવાનું શરૂ કર્યું હતું. દરમિયાન, અર્ચનાની શોધમાં જીઆરપી ટીમ લખીમપુર ખીરી પહોંચી હતી.

નેપાળ સરહદેથી મળી આવી અર્ચના

ત્યાર બાદ, ખીરી પોલીસ અને એસટીએફની મદદથી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. મંગળવારે અર્ચનાને નેપાળ સરહદ પરથી શોધી કાઢવામાં આવી હતી. હાલમાં, વિદ્યાર્થિનીને તબીબી તપાસ માટે મોકલવામાં આવી છે. પોલીસ વિદ્યાર્થિનીની પૂછપરછ કરી રહી છે કે તે ઇન્દોરથી નેપાળ સરહદ પર કેવી રીતે અને શા માટે પહોંચી. પોલીસ વિદ્યાર્થિનીને લઈને મધ્યપ્રદેશ જવા રવાના થઈ હતી.

ગ્વાલિયરના કોન્સ્ટેબલના સંપર્કમાં હતી અર્ચના

અર્ચના તિવારી રહસ્યમય રીતે ટ્રેનમાંથી ગાયબ થયા બાદ, તેના પરિવારના સભ્યોએ GRP પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ GRPને અર્ચના ગ્વાલિયરમાં હોવાનો સંકેત મળ્યો હતો. વાસ્તવમાં, અર્ચના તિવારી ઘણા દિવસોથી ગ્વાલિયરના ભંવરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં તૈનાત કોન્સ્ટેબલ રામ તોમરના સંપર્કમાં હતી. તેના કોલ રેકોર્ડમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે તેણીએ તેની સાથે ઘણી વાર વાત કરી હતી.

આપને જણાવી દઈએ કે ઇન્દોરની જે હોસ્ટેલમાં અર્ચના તિવારી રહે છે, ત્યાં તે તેના રૂમમેટ સાથે વધારે વાત કરતી નહોતી. તે મોટાભાગે ફોન પર વાત કરતી હતી. જ્યારે તેના રૂમમેટે તેને પૂછપરછ કરી ત્યારે તે તેના પરિવાર સાથે વાત કરવાનું કહીને તેમને ટાળતી હતી. આ વિશે તેમના માનેલા ભાઈ દિવ્યાંશુ મિશ્રાએ કહ્યું કે તે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. તેણે તેના પરિવાર સાથે ફોન પર વાત કરી છે.

આ દરમિયાન, ભોપાલના SRP રાહુલ કુમાર લોઢાએ જણાવ્યું હતું કે અર્ચના છેલ્લા 12 દિવસથી ગુમ હતી. તે મંગળવારે લખીમપુર ખેરીથી મળી આવી હતી. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે અર્ચના લખીમપુર ખીરી કેવી રીતે પહોંચી?

