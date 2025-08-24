ETV Bharat / bharat

'જે વિધાનસભાઓએ પોતાનું ગૌરવ ગુમાવ્યું...', ઓલ ઈન્ડિયા સ્પીકર કોન્ફરન્સમાં બોલ્યા અમિત શાહ - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

અમિત શાહે ચેતવણી આપી હતી કે ઐતિહાસિક રીતે, જે વિધાનસભાઓએ પોતાનું ગૌરવ ગુમાવ્યું છે તેમને ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડ્યા છે.

Published : August 24, 2025 at 5:05 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે સ્પીકરના પદની ગરિમા અને આદર જાળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે, સરકાર અને વિપક્ષ બંનેએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ગૃહની કાર્યવાહી ગૃહના નિયમો અનુસાર કડક રીતે ચાલે.

દિલ્હી વિધાનસભામાં બે દિવસીય અખિલ ભારતીય સ્પીકર્સ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કરતી વખતે કેન્દ્રીય મંત્રી શાહે ચેતવણી આપી હતી કે, ઐતિહાસિક રીતે, જે વિધાનસભાઓએ પોતાનું ગૌરવ ગુમાવ્યું છે તેના ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડ્યા છે. શાહે કહ્યું કે, અખિલ ભારતીય સ્પીકર્સ કોન્ફરન્સ નેતાઓને સ્પીકરના પદની ગરિમા અને આદર વધારવા માટે કામ કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

તેમણે કહ્યું, "આ આપણા બધા માટે સ્પીકરના પદની ગરિમા અને આદર વધારવા માટે કામ કરવાની તક છે. આપણે આપણા દેશના લોકોના મુદ્દાઓ ઉઠાવવા માટે એક વાજબી પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ."

'એક વાજબી ચર્ચા થવી જોઈએ'
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, સરકાર અને વિપક્ષ બંનેએ વાજબી ચર્ચા કરવી જોઈએ. આપણે એ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે ગૃહ નિયમો અનુસાર ચાલે... આપણા 13000 વર્ષના ઇતિહાસમાં, જ્યારે પણ વિધાનસભાઓએ પોતાનું ગૌરવ ગુમાવ્યું છે, ત્યારે આપણે ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડ્યા છે."

આ દરમિયાન કેન્દ્રિય ગૃહ મંત્રી શાહે કેન્દ્રીય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલની નિમણૂકની શતાબ્દી ઉજવી હતી. તેમને 24 ઓગસ્ટ 1925ના રોજ કેન્દ્રીય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ કેન્દ્રીય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પદ સંભાળનારા પ્રથમ ભારતીય હતા.

અમિત શાહે કહ્યું, "આજે એ દિવસ છે જ્યારે દેશનો વિધાનસભા ઇતિહાસ શરૂ થયો હતો અને આપણે તે જ ગૃહમાં હાજર છીએ જ્યાંથી તે શરૂ થયું હતું. એક રીતે, સમગ્ર વિધાનસભા પ્રણાલી, જેણે સુવર્ણ ઇતિહાસ રચ્યો છે અને સુવર્ણ ભવિષ્ય તરફ કામ કરી રહી છે, તે આજે આ ઐતિહાસિક ગૃહમાં હાજર છે."

વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ બન્યાના 100 વર્ષ
શાહે કહ્યું, "આપણા બધા માટે ગર્વની વાત છે કે આજે આપણે બધા વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના કેન્દ્રીય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ બન્યાના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે એકઠા થયા છીએ... જ્યારે આપણે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે ગુજરાતના લોકો ગર્વથી કહે છે કે રાજ્યએ બે ભાઈઓ આપ્યા - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જેમણે દેશની સ્વતંત્રતા માટે મહાત્મા ગાંધી સાથે દિવસ-રાત કામ કર્યું અને વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, જેમણે ભારતની કાયદાકીય પરંપરાઓનો પાયો નાખ્યો અને આજના લોકશાહીને કાર્યરત કરવાનું શક્ય બનાવ્યું."

કાર્યક્રમને સંબોધતા પહેલા, કેન્દ્રીય મંત્રી શાહે ભારતના પ્રથમ ચૂંટાયેલા કેન્દ્રીય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલને પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

