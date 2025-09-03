ETV Bharat / bharat

'જ્યાં સુધી બધા નક્સલીઓનો સફાયો ન થાય ત્યાં સુધી જપીશું નહીં': અમિત શાહ - NAXALISM IN INDIA

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે નક્સલવાદીઓએ દેશના સૌથી ઓછા વિકસિત વિસ્તારોમાં ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.

Published : September 3, 2025 at 2:01 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ફરી કહ્યું છે કે, ભારત સરકાર 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં દેશને નક્સલવાદથી મુક્ત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે કહ્યું, "જ્યાં સુધી બધા નક્સલીઓ આત્મસમર્પણ ન કરે, પકડાય નહીં અથવા ખતમ ન થાય ત્યાં સુધી અમે જપીશું નહીં, અમે ભારતને નક્સલમુક્ત બનાવીશું." શાહે નવી દિલ્હીમાં છત્તીસગઢના કરેગુટ્ટાલુ ટેકરી પર 'ઓપરેશન બ્લેક ફોરેસ્ટ' સફળતાપૂર્વક પાર પાડનારા CRPF, છત્તીસગઢ પોલીસ, DRG અને કોબ્રા જવાનોનું સન્માન કરતી વખતે આ વાત કહી. તેમણે કહ્યું કે ગરમી, ઊંચાઈ અને દરેક પગલે IED ના ભય હોવા છતાં, સુરક્ષા દળોએ ઉચ્ચ ભાવનાઓ સાથે ઓપરેશનને સફળ બનાવ્યું અને નક્સલીઓના બેઝ કેમ્પને તોડી પાડ્યો.

અમિત શાહે કહ્યું, "સુરક્ષા દળો દ્વારા કરગુટ્ટાલુ ટેકરી પર બનેલા નક્સલીઓના મટિરિયલ ડેપો અને સપ્લાય ચેઇનનો બહાદુરીથી નાશ કરવામાં આવ્યો. નક્સલ વિરોધી કામગીરીને કારણે, પશુપતિનાથથી તિરુપતિ સુધીના વિસ્તારના 6.5 કરોડ લોકોના જીવનમાં એક નવી સવાર આવી છે." ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે નક્સલીઓએ દેશના સૌથી ઓછા વિકસિત વિસ્તારોમાં ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. શાળાઓ, હોસ્પિટલો બંધ હતી. સરકારી યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચવા દેવામાં આવી ન હતી.

સરકારી માહિતી અનુસાર, ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની સંખ્યા હાલમાં ઘટીને 18 થઈ ગઈ છે. કુલ 18 નક્સલ પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાંથી, છને સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત, છને 'ચિંતાજનક જિલ્લાઓ' તરીકે અને બાકીના છને અન્ય ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત જિલ્લાઓ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. 2013માં ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત જિલ્લાઓની કુલ સંખ્યા 126 હતી જે એપ્રિલ 2025માં ઘટીને 18 થઈ ગઈ.

સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં, છ છત્તીસગઢ (બીજાપુર, કાંકેર, નારાયણપુર અને સુકમા), એક ઝારખંડ (પશ્ચિમ સિંહભૂમ) અને એક મહારાષ્ટ્ર (ગઢચિરોલી)ના છે. કુલ છ ચિંતાજનક જિલ્લાઓમાંથી, એક-એક આંધ્રપ્રદેશ (અલ્લુરી સીતારામ રાજુ) અને એક મધ્યપ્રદેશ (બાલાઘાટ)ના છે. ઓડિશામાં કાલાહાંડી, કંધમાલ અને મલકાનગિરી સહિત ત્રણ જિલ્લાઓ ચિંતાજનક છે, જ્યારે તેલંગાણાના ભદ્રાદ્રી-કોઠાગુડેમ જિલ્લાને પણ ચિંતાજનક જિલ્લાઓની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

નક્સલવાદ સામે સતત કાર્યવાહીને કારણે, અન્ય ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત જિલ્લાઓની સંખ્યા પણ ઘટીને 6 થઈ ગઈ છે. આમાં છત્તીસગઢ (દંતેવાડા, ગારિયાબંધ અને મોહલા-માનપુર-અંબાગઢ ચોકી), ઝારખંડ (લાતેહાર), ઓડિશા (નુઆપાડા) અને તેલંગાણા (મુલુગુ)ના જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.

