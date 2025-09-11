ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતના સાણંદમાં 66 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો
ગૃહમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે સાણંદના ગામડાઓમાં હાલમાં ગેરહાજર પાયાની સુવિધાઓની જોગવાઈ આગામી દોઢથી બે વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે બુધવારે નવી દિલ્હીથી વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ગુજરાતના સાણંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં લગભગ 66 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો.
આ કાર્યક્રમને સંબોધતા શાહે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, અન્ય ચૂંટણીઓની જેમ, NDA (રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ) ના ઉમેદવાર સી.પી. રાધાકૃષ્ણન ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો, એમ ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.
શાહે કહ્યું કે રાધાકૃષ્ણનની ચૂંટણી સાથે ભારતના બંધારણીય પદો દેશની ભૌગોલિક એકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પૂર્વી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન દક્ષિણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, જે ગુજરાતના છે અને વારાણસીથી ચૂંટણી જીત્યા છે, પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આમ, દેશના બંધારણીય પદો ચારેય દિશાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે - પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ.
ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સાણંદનો વિકાસ સ્પષ્ટ યોજના સાથે કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે 2029 સુધીમાં, સાણંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારના કોઈપણ ગામમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ રહેશે નહીં. તેમણે માહિતી આપી હતી કે બાવળા અને સાણંદ નગરપાલિકાઓમાં સુવિધાઓના અભાવને દૂર કરવા માટે એક વ્યાપક યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે.
આ વિસ્તારમાં રસ્તાઓ, વનીકરણ, આરોગ્યસંભાળ, સ્વચ્છતા અને પીવાના પાણી સહિત અન્ય સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. શાહે જણાવ્યું હતું કે ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન કાર્યરત થયા પછી અને સાણંદની આસપાસ ઔદ્યોગિક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયા પછી, સાણંદ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઔદ્યોગિક રીતે વિકસિત તાલુકા તરીકે ઉભરી આવશે. તેમણે માહિતી આપી હતી કે ગુજરાત સરકારે આ માટે યોજનાઓ બનાવી લીધી છે.
અમિત શાહે કહ્યું હતું કે સાણંદના 111 ગામડાઓ વર્ષોથી સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની સુવિધાઓથી વંચિત હતા, પરંતુ આ સમસ્યાના ઉકેલનો પ્રથમ તબક્કો હવે લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે.
તેમણે માહિતી આપી હતી કે આ ગામોમાં લગભગ 750 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પાણી પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, લગભગ 1000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ઘરો અને ખેતરોને પાણી પહોંચાડવાનું કામ ફરી શરૂ થશે. શાહે માહિતી આપી હતી કે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી (CSR) પહેલ દ્વારા સાણંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં લગભગ 150 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કલેક્ટર, ધારાસભ્ય અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે સહયોગ કરીને દરેક ગામની જરૂરિયાતો ઓળખવામાં આવી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગપતિઓ સાથેની તાજેતરની ચર્ચાઓના આધારે એક મજબૂત વહીવટી માળખું સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. ગૃહમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે સાણંદના ગામડાઓમાં હાલમાં ગેરહાજર પાયાની સુવિધાઓની જોગવાઈ આગામી દોઢથી બે વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે, જેના માટે લગભગ 150 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે.
