ETV Bharat / bharat

મોદી કેબિનેટમાં લેવાયા મોટા નિર્ણયો: કોટા-બુંદીમાં બનશે એરપોર્ટ, કટક-ભુવનેશ્વર પર લિંક રોડનું નિર્માણ - CABINET DECISION

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, કેબિનેટે રાજસ્થાનના કોટા-બુંદીમાં એરપોર્ટ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારે મંગળવારે કેબિનેટની બેઠકમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા. જેમાં રાજસ્થાનના કોટા-બુંદીમાં એરપોર્ટનું નિર્માણ પણ સામેલ છે. કેન્દ્રએ આ માટે 1507 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. આ ઉપરાંત કેબિનેટે ઓડિશામાં કટક-ભુવનેશ્વર પર એક લિંક રોડ બનાવવાની પણ જાહેરાત કરી છે.

આ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, 'કેબિનેટે રાજસ્થાનમાં ગ્રીન ફિલ્ડ એરપોર્ટ, કોટા-બુંદી એરપોર્ટના વિકાસને 1507 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચે મંજૂરી આપી છે. તેનું ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ 20,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે અને તેનો રનવે 3200 મીટર લાંબો છે. આ એરપોર્ટની ક્ષમતા દર વર્ષે 20 લાખ મુસાફરોની હશે.'

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, 'એરપોર્ટ માટે 1,089 એકર જમીન રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા મફતમાં આપવામાં આવશે.'

તેમણે વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે, ઓડિશામાં કટક-ભુવનેશ્વર પર એક એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ લિંક રોડ બનાવવામાં આવશે, જેનો ખર્ચ 8308 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થશે. કેબિનેટે એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ રિંગ રોડના નિર્માણને મંજૂરી આપી છે. તે 6-લેનનો રસ્તો હશે.

કોટા એક ઔદ્યોગિક અને શૈક્ષણિક કેન્દ્ર છે: કોટા-બુંદી (રાજસ્થાન) ખાતે ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટના વિકાસ અંગે કેબિનેટ બ્રીફિંગમાં બોલતા કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે, 'કોટા એક ઔદ્યોગિક અને શૈક્ષણિક કેન્દ્ર છે. શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો નિયમિતપણે કોટાની મુલાકાત લે છે. એરપોર્ટની માંગ લાંબા સમયથી હતી અને બુંદી અને કોટા વચ્ચે કુદરતી ઇકો-સિસ્ટમ છે. હાલનું એરપોર્ટ જૂનું છે અને તેને આધુનિકીકરણની જરૂર છે.'

11 વર્ષમાં એરપોર્ટ બમણા થયા: કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, '2014 સુધી દેશમાં ફક્ત 74 એરપોર્ટ હતા, જ્યારે છેલ્લા 11 વર્ષમાં આ સંખ્યા બમણાથી વધુ થઈ ગઈ છે અને હવે ભારતમાં 162 એરપોર્ટ કાર્યરત છે.'

કટક સૌથી જૂના શહેરોમાંનું એક છે: તેમણે કહ્યું કે, 'કટક અને ભુવનેશ્વર વ્યવહારીક રીતે જોડિયા શહેરો છે. કટક સૌથી જૂના શહેરોમાંનું એક છે અને NH-16 નો ગોલ્ડન ચતુર્ભુજ વિસ્તાર ખૂબ જ ગીચ છે. આ રિંગ રોડની માંગ લાંબા સમયથી કરવામાં આવી રહી હતી.'

આ પણ વાંચો:

  1. નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય'
  2. લાઈવ સંસદનું ચોમાસું સત્ર 2025: વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારે મંગળવારે કેબિનેટની બેઠકમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા. જેમાં રાજસ્થાનના કોટા-બુંદીમાં એરપોર્ટનું નિર્માણ પણ સામેલ છે. કેન્દ્રએ આ માટે 1507 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. આ ઉપરાંત કેબિનેટે ઓડિશામાં કટક-ભુવનેશ્વર પર એક લિંક રોડ બનાવવાની પણ જાહેરાત કરી છે.

આ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, 'કેબિનેટે રાજસ્થાનમાં ગ્રીન ફિલ્ડ એરપોર્ટ, કોટા-બુંદી એરપોર્ટના વિકાસને 1507 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચે મંજૂરી આપી છે. તેનું ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ 20,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે અને તેનો રનવે 3200 મીટર લાંબો છે. આ એરપોર્ટની ક્ષમતા દર વર્ષે 20 લાખ મુસાફરોની હશે.'

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, 'એરપોર્ટ માટે 1,089 એકર જમીન રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા મફતમાં આપવામાં આવશે.'

તેમણે વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે, ઓડિશામાં કટક-ભુવનેશ્વર પર એક એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ લિંક રોડ બનાવવામાં આવશે, જેનો ખર્ચ 8308 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થશે. કેબિનેટે એક્સેસ-કંટ્રોલ્ડ રિંગ રોડના નિર્માણને મંજૂરી આપી છે. તે 6-લેનનો રસ્તો હશે.

કોટા એક ઔદ્યોગિક અને શૈક્ષણિક કેન્દ્ર છે: કોટા-બુંદી (રાજસ્થાન) ખાતે ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટના વિકાસ અંગે કેબિનેટ બ્રીફિંગમાં બોલતા કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે, 'કોટા એક ઔદ્યોગિક અને શૈક્ષણિક કેન્દ્ર છે. શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો નિયમિતપણે કોટાની મુલાકાત લે છે. એરપોર્ટની માંગ લાંબા સમયથી હતી અને બુંદી અને કોટા વચ્ચે કુદરતી ઇકો-સિસ્ટમ છે. હાલનું એરપોર્ટ જૂનું છે અને તેને આધુનિકીકરણની જરૂર છે.'

11 વર્ષમાં એરપોર્ટ બમણા થયા: કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, '2014 સુધી દેશમાં ફક્ત 74 એરપોર્ટ હતા, જ્યારે છેલ્લા 11 વર્ષમાં આ સંખ્યા બમણાથી વધુ થઈ ગઈ છે અને હવે ભારતમાં 162 એરપોર્ટ કાર્યરત છે.'

કટક સૌથી જૂના શહેરોમાંનું એક છે: તેમણે કહ્યું કે, 'કટક અને ભુવનેશ્વર વ્યવહારીક રીતે જોડિયા શહેરો છે. કટક સૌથી જૂના શહેરોમાંનું એક છે અને NH-16 નો ગોલ્ડન ચતુર્ભુજ વિસ્તાર ખૂબ જ ગીચ છે. આ રિંગ રોડની માંગ લાંબા સમયથી કરવામાં આવી રહી હતી.'

આ પણ વાંચો:

  1. નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય'
  2. લાઈવ સંસદનું ચોમાસું સત્ર 2025: વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

For All Latest Updates

TAGGED:

CUTTACK BHUBANESWAR CABINETAIRPORT TO BUILT IN RAJASTHANCUTTACK BHUBANESWAR LINK ROADASHWINI VAISHNAVCABINET DECISION

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.