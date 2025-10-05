ETV Bharat / bharat

એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટનું બર્મિંઘમમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, RAT સિસ્ટમ એક્ટિવ થતા મોટો ખતરો ટળ્યો!

એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI117 બર્મિંગહામમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું અને કોઈપણ મુસાફરો કે ક્રૂને કોઈ ઈજા થઈ નથી.

એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ બર્મિંઘમમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરી
એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ બર્મિંઘમમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 2:17 PM IST

નવી દિલ્હી: એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI117, બોઇંગ 787 ડ્રીમલાઇનર, શનિવારે બર્મિંગહામમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. અંતિમ એપ્રોચ દરમિયાન રેમ એર ટર્બાઇન (RAT) સક્રિય થયા પછી, એરલાઇને પુષ્ટિ આપી કે બધી ઇલેક્ટ્રિકલ અને હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ્સ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે. ફ્લાઇટ 4 ઓક્ટોબરના રોજ અમૃતસરથી રવાના થઈ હતી.

એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, વિમાન બર્મિંગહામમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું હતું અને કોઈ મુસાફરો કે ક્રૂને ઇજા થઈ ન હતી. વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. બર્મિંગહામથી દિલ્હી જતી પરત ફ્લાઇટ AI114 રદ કરવામાં આવી છે. એર ઇન્ડિયા ઘટનાથી પ્રભાવિત મુસાફરો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી રહી છે.

બર્મિંગહામમાં સલામત ઉતરાણ
એરલાઇનના જણાવ્યા અનુસાર, અમૃતસરથી બર્મિંગહામ જતી ફ્લાઇટ AI117 ના ઓપરેટિંગ ક્રૂએ 4 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ વિમાનના અંતિમ એપ્રોચ દરમિયાન રેમ એર ટર્બાઇન (RAT) શોધી કાઢ્યું હતું. બધા ઇલેક્ટ્રિકલ અને હાઇડ્રોલિક પરિમાણો સામાન્ય હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, અને વિમાન બર્મિંગહામમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું હતું.

રેમ એર ટર્બાઇન
રેમ એર ટર્બાઇન એક નાનું, ફરતું, પવનચક્કી જેવું ઉપકરણ છે જેનો ઉપયોગ કટોકટીમાં થાય છે જ્યારે વિમાનની મુખ્ય ઇલેક્ટ્રિકલ અથવા હાઇડ્રોલિક પાવર ખોવાઈ જાય છે. તે મુખ્ય ફ્લાઇટ સિસ્ટમ્સ પર નિયંત્રણ જાળવવા માટે કટોકટી પાવર ઉત્પન્ન કરે છે, જેમાં મૂળભૂત ફ્લાઇટ સાધનો અને નિયંત્રણ સપાટીઓ માટે હાઇડ્રોલિક પ્રેશરનો સમાવેશ થાય છે.

મુસાફરોની અવરજવરમાં ઘટાડો
દરમિયાન, ભારતનું સ્થાનિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર 2025 માં વિસ્તરતું રહ્યું, જોકે ઓગસ્ટમાં મુસાફરોની અવરજવરમાં જુલાઈની તુલનામાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ના અહેવાલ મુજબ, જાન્યુઆરી અને ઓગસ્ટ 2025 વચ્ચે એરલાઇન્સે 1107.26 લાખ મુસાફરોનું પરિવહન કર્યું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 1054.66 લાખ મુસાફરોની તુલનામાં વાર્ષિક ધોરણે 4.99% નો વધારો છે. જોકે, ઓગસ્ટમાં મહિના-દર-મહિને ટ્રાફિકમાં 1.40% નો ઘટાડો થયો છે.

ઓગસ્ટ માટેના તેના માસિક ટ્રાફિક અહેવાલમાં, DGCA એ જણાવ્યું હતું કે, "જાન્યુઆરી-ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન સ્થાનિક એરલાઇન્સ દ્વારા મુસાફરોની સંખ્યા 1107.26 લાખ હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન 1054.66 લાખ હતી. આમ, વાર્ષિક વૃદ્ધિ 4.99% હતી અને માસિક વૃદ્ધિ -1.40% હતી."

