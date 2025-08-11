નવી દિલ્હી : તિરુવનંતપુરમથી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટને રવિવારે સાંજે ટેકનિકલ ખામીને કારણે ચેન્નાઈ તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને સંસદની જાહેર હિસાબ સમિતિના અધ્યક્ષ, કેસી વેણુગોપાલે દાવો કર્યો કે, તેમને અને અન્ય ઘણા સાંસદોને લઈ જતી ફ્લાઇટ "ભયાનક રીતે દુર્ઘટનાની નજીક" આવી ગઈ હતી.
એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં ટેકનીકલ ખામી
માઇક્રોબ્લોગિંગ સાઇટ X પર વાત કરતા કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું, "ત્રિવેન્દ્રમથી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 2455 - જેમાં હું, ઘણા સાંસદો અને સેંકડો મુસાફરો હતા - આજે ભયાનક રીતે દુર્ઘટનાની નજીક આવી ગઈ. મોડી ઉડાનથી જે શરૂ થયું તે એક કષ્ટદાયક મુસાફરીમાં ફેરવાઈ ગયું. ઉડાન ભર્યાના થોડા સમય પછી, અમને અભૂતપૂર્વ તોફાનનો સામનો કરવો પડ્યો. લગભગ એક કલાક પછી, કેપ્ટને ફ્લાઇટ સિગ્નલમાં ખામી જાહેર કરી અને ચેન્નાઈ તરફ વાળી...
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2025
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
કેસી વેણુગોપાલ શેર કર્યો અનુભવ...
કેસી વેણુગોપાલે પોસ્ટમાં કહ્યું, "લગભગ બે કલાક સુધી, અમે એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ માટે મંજૂરીની રાહ જોતા ફરતા રહ્યા, જ્યાં સુધી અમારા પહેલા પ્રયાસ દરમિયાન એક હૃદયદ્રાવક ક્ષણ ન આવી - બીજું વિમાન એ જ રનવે પર હોવાનું કહેવાય છે. તે જ સેકન્ડમાં, કેપ્ટનના ઝડપી ઉપાડના નિર્ણયથી વિમાનમાં સવાર દરેક વ્યક્તિનો જીવ બચી ગયો. બીજા પ્રયાસમાં ફ્લાઇટ સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગઈ."
"અમને કુશળતા અને નસીબથી બચાવી લેવામાં આવ્યા. મુસાફરોની સલામતી નસીબ પર આધાર રાખી શકાતી નથી. હું @DGCAIndia અને @MoCA_GoI ને વિનંતી કરું છું કે આ ઘટનાની તાત્કાલિક તપાસ કરવામાં આવે, જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવે અને ખાતરી કરવામાં આવે કે આવી ભૂલ ફરી ક્યારેય ન થાય."
એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું, 'પાયલટ આવી પરિસ્થિતિને હેન્ડલ કરવા માટે સક્ષમ છે'
Dear Mr Venugopal, we would like to clarify that the diversion to Chennai was precautionary due to a suspected technical issue and poor weather conditions. A go-around was instructed by Chennai ATC during the first attempted landing at Chennai airport, not because of the presence…— Air India (@airindia) August 10, 2025
X પર વેણુગોપાલને જવાબ આપતા, એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું, "અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે ચેન્નાઈ તરફ ડાયવર્ઝન શંકાસ્પદ ટેકનિકલ સમસ્યા અને ખરાબ હવામાનને કારણે સાવચેતીભર્યું હતું. ચેન્નાઇ એરપોર્ટ પર પ્રથમ લેન્ડિંગ પ્રયાસ દરમિયાન ચેન્નાઈ ATC (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ) દ્વારા ગોઅરાઉન્ડ સૂચના આપવામાં આવી હતી, રનવે પર બીજા વિમાનની હાજરીને કારણે નહીં. અમારા પાઇલટ આવી પરિસ્થિતિને હેન્ડલ કરવા માટે સારી રીતે તાલીમ પામેલા છે. આ કિસ્સામાં, તેઓએ સમગ્ર ફ્લાઇટ દરમિયાન માનક પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યું."
"અમે સમજીએ છીએ કે આવો અનુભવ અસ્વસ્થ કરી શકે છે અને ડાયવર્ઝનથી તમને થયેલી અસુવિધા બદલ દિલગીર છીએ. સલામતી હંમેશા અમારી પ્રાથમિકતા છે." -- એર ઈન્ડિયા
તિરુવનંતપુરમ્-દિલ્હી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ
ફ્લાઇટ ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Flightradar24.com પર ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, એરબસ A320 એરક્રાફ્ટ સાથે સંચાલિત ફ્લાઇટ AI2455 બે કલાકથી વધુ સમય માટે હવામાં ઉડાન ભરી હતી. ફ્લાઇટ રાત્રે 8 વાગ્યાથી તિરુવનંતપુરમથી ઉડાન ભરી અને રાત્રે 10.35 વાગ્યે ચેન્નાઈમાં ઉતરાણ કર્યું.
"10 ઓગસ્ટના રોજ તિરુવનંતપુરમથી દિલ્હી જતી AI2455 ના ફ્લાઇટ ક્રૂએ શંકાસ્પદ ટેકનિકલ સમસ્યા અને માર્ગમાં હવામાનની સ્થિતિને કારણે સાવચેતી રૂપે ચેન્નાઈ તરફ ડાયવર્ઝન કર્યું હતું," એરલાઇને અગાઉ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો...