કોચી: કેરળના કોચીથી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ગઈકાલે મોડી રાત્રે ટેકનિકલ ખામીને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. બે કોંગ્રેસના સાંસદો પણ આ વિમાનમાં સવાર હતા. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે વિમાન રનવે પર લપસી ગયું હતું. બાદમાં ફ્લાઇટ સેવા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી.
કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (CIAL)ના પ્રવક્તાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ઉડાન ભરી શકી ન હતી. લોકસભાના સભ્ય અને કોંગ્રેસના નેતા હિબી એડન પણ વિમાનમાં સવાર લોકોમાં હતા. એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કોચીથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ નંબર AI504 આજે રવાના થવા માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. ટેકઓફ દરમિયાન ટેકનિકલ સમસ્યા મળી આવી હોવાથી આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું.
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, 'કોકપીટ ક્રૂએ માનક સંચાલન પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરીને ફ્લાઇટ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને જાળવણી તપાસ માટે વિમાનને ખાડીમાં પાછું લાવ્યું.' CIAL પ્રવક્તાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે એરલાઇન વિમાન બદલી રહી છે અને હવે ફ્લાઇટ સોમવારે રાત્રે 1 વાગ્યે રવાના થવાની ધારણા છે.
એર ઇન્ડિયાના વિમાનમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે જાણી શકાયું નથી. એડને ફેસબુક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે ફ્લાઇટ નંબર AI 504માં કંઈક અસામાન્ય હતું. એર્નાકુલમના સાંસદે કહ્યું હતું કે, 'આ ફ્લાઇટ નંબર AI 504 સાથે કંઈક અસામાન્ય બન્યું હતું. એવું લાગ્યું કે વિમાન રનવે પર લપસી ગયું છે. તે હજુ સુધી ઉડાન ભરી શક્યું નથી.'
મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરતા એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યા. મુસાફરોને કોચી ખાતે યોગ્ય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી." ફ્લાઇટ ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Flightradar24.com પર ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, ફ્લાઇટ નંબર AI 504 એરબસ A321 વિમાન દ્વારા ચલાવવામાં આવવાની હતી.
રવિવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લી ઘડીએ જાળવણી સમસ્યા મળી આવતાં તેણે 16 ઓગસ્ટના રોજ મિલાન-દિલ્હી ફ્લાઇટ રદ કરી હતી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "16 ઓગસ્ટના રોજ મિલાનથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ નંબર AI138 પુશબેક દરમિયાન જાળવણીની જરૂરિયાતને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી." તાજેતરના અઠવાડિયામાં એર ઇન્ડિયાના કેટલાક વિમાનોને તકનીકી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
3 ઓગસ્ટના રોજ, ભુવનેશ્વરથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ ઊંચા કેબિન તાપમાનને કારણે પ્રસ્થાન પહેલાં રદ કરવામાં આવી હતી. 31 જુલાઈના રોજ, લંડન જતી એર ઇન્ડિયાના બોઇંગ 787-9 વિમાનને તકનીકી સમસ્યાને કારણે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ રદ કર્યા પછી પરત ફરવું પડ્યું હતું.