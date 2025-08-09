બેંગલુરુ: ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય વાયુસેનાની કાર્યવાહી અંગે વાયુસેનાના વડા એપી સિંહે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન આપણી સેનાએ પાકિસ્તાનના 5 વિમાનોને તોડી પાડ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે S-400 સંરક્ષણ પ્રણાલી યુદ્ધમાં ભારતનું વાસ્તવિક ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનને થયેલા નુકસાન અંગે ભારતીય વાયુસેનાનું આ પહેલું સત્તાવાર નિવેદન છે.
બેંગલુરુમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, વાયુસેનાના વડા એપી સિંહે હવાઈ હુમલાનો શ્રેય S-400 વાયુસેના સંરક્ષણ પ્રણાલીને આપ્યો. વાયુસેનાના વડા માર્શલે કહ્યું કે આ અમારા દ્વારા (બહાવલપુર - જૈશ-એ-મોહમ્મદના મુખ્યાલય પર) થયેલા નુકસાન પહેલા અને પછીના ચિત્રો છે. અહીં લગભગ કોઈ અવશેષ બાકી નથી. આસપાસની ઇમારતો લગભગ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. અમારી પાસે ફક્ત સેટેલાઇટ છબીઓ જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક મીડિયામાંથી પ્રાપ્ત ચિત્રો પણ હતા, જેના દ્વારા અમે અંદરના ચિત્રો મેળવી શકીએ છીએ.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "Sargodha, we've grown up in our Air Force, dreaming about days like this, someday we'll get a chance to go there. So it just so happens that I got my chance… pic.twitter.com/25AmC3lAdf— ANI (@ANI) August 9, 2025
વાયુસેનાના વડાએ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન મુરીદકે-લશ્કર મુખ્યાલય પર હુમલા પહેલા અને પછીના ચિત્રો બતાવ્યા. વાયુસેનાના વડાએ કહ્યું કે આ મુરિદકે-એલઈટીના વરિષ્ઠ નેતૃત્વનો રહેણાંક વિસ્તાર છે. આ તેમની ઓફિસ બિલ્ડિંગ હતી જ્યાં તેઓ મીટિંગ કરવા માટે ભેગા થતા હતા.
ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલતા, વાયુસેનાના વડા, એર ચીફ માર્શલ એપી સિંહે કહ્યું કે અમારી વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. અમે તાજેતરમાં ખરીદેલી S-400 સિસ્ટમ એક ક્રાંતિકારી પરિવર્તન સાબિત થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે દુશ્મન S-400 સંરક્ષણ પ્રણાલીમાં ઘૂસવામાં નિષ્ફળ ગયો.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "It was a high-tech war. In 80 to 90 hours of war, we were able to achieve so much damage that it was clear to them that if they continue, they are going to pay… pic.twitter.com/KBZnyrhOps— ANI (@ANI) August 9, 2025
ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલતા, વાયુસેનાના વડા એર ચીફ માર્શલ એપી સિંહે આગળ કહ્યું, "તે એક હાઇટેક યુદ્ધ હતું. 80 થી 90 કલાકના યુદ્ધમાં, અમે એટલું બધું નુકસાન પહોંચાડવામાં સફળ રહ્યા કે પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે જો તેઓ આ યુદ્ધ ચાલુ રાખશે, તો તેમને તેની મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે. તેથી તેઓ (પાકિસ્તાન) આગળ આવ્યા અને અમારા (ભારત) ડીજીએમઓને સંદેશ મોકલ્યો કે તેઓ વાત કરવા માંગે છે. અમારા તરફથી તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો." ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલતા, વાયુસેનાના વડા એર ચીફ માર્શલ એપી સિંહે કહ્યું, "સરગોધા, આપણે આપણા વાયુસેનામાં આવા દિવસોનું સ્વપ્ન જોતા મોટા થયા છીએ. કોઈ દિવસ આપણને ત્યાં જવાની તક મળશે. તેથી સંયોગથી મને નિવૃત્તિ લેતા પહેલા જ આ તક મળી... તેથી અમે ત્યાં એરફિલ્ડ કબજે કર્યું..."
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "A key reason for success was the presence of political will. There were very clear directions given to us. No restrictions were put on us... If there were any… pic.twitter.com/nnveLS1fJr— ANI (@ANI) August 9, 2025
ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલતા, વાયુસેનાના વડા એર ચીફ માર્શલ એપી સિંહે વધુમાં કહ્યું કે, સફળતાનું એક મુખ્ય કારણ રાજકીય ઇચ્છાશક્તિની હાજરી હતી. અમને ખૂબ જ સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી અને અમારા પર કોઈ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા ન હતા. જો કોઈ અવરોધો હતા, તો તે સ્વ-નિર્મિત હતા... અમે નક્કી કર્યું કે ક્યાં સુધી જવું... અમને તેનું આયોજન અને અમલ કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હતી.
તેમણે કહ્યું કે અમારા હુમલાઓ સારી રીતે વિચારીને કરવામાં આવ્યા હતા કારણ કે અમે તેના વિશે પરિપક્વ બનવા માંગતા હતા. ત્રણેય સેવાઓ વચ્ચે સંકલન હતું અને સીડીએસ અમને એકસાથે લાવવા માટે હાજર હતા. તેમણે કહ્યું કે, NSA એ બધી એજન્સીઓને એકસાથે લાવવામાં પણ મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.
