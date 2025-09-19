અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: મૃતક પાયલટના વૃદ્ધ પિતાએ કેન્દ્ર સરકારને લખ્યો ભાવુક પત્ર, કરી આ માંગણી

ETV Bharat / bharat

કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કરાજ સભરવાલે એર ઈન્ડિયા ડ્રીમલાઈનર અકસ્માત અંગે કેન્દ્રને પત્ર લખીને પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના સ્થળની તસવીર
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના સ્થળની તસવીર (PTI)
Published : September 19, 2025 at 6:44 PM IST

મુંબઈ: 12 જૂનના રોજ અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા પાઇલટના 91 વર્ષીય પિતાએ કેન્દ્ર સરકારને ભાવનાત્મક પત્ર લખીને તપાસ અહેવાલ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

આ અહેવાલ એરલાઇન્સને ક્લીનચીટ આપે છે અને પાઇલટ પર બધો દોષ મૂકે છે. તેથી, તેમણે માંગ કરી છે કે AAIB આ અકસ્માતનો સંપૂર્ણ તપાસ અહેવાલ જાહેર કરે, જેણે સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું છે. આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક જાહેર હિતની અરજી પણ પેન્ડિંગ છે, અને સંપૂર્ણ તપાસ અહેવાલ જાહેર કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસ પર નવો વિવાદ - ફ્લાઇટ AI171 ના પાઇલટ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના 91 વર્ષીય પિતા પુષ્કરાજ સભરવાલે કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખ્યો છે.

તેમની મુખ્ય માંગ એ છે કે આ ઘટનાની ઔપચારિક અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે. 12 જૂનના વિમાન દુર્ઘટનાના પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલમાં સચોટ માહિતી બહાર આવી નથી.

પત્રમાં તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે, પ્રારંભિક અહેવાલથી તેમના પુત્રની છબી ખરાબ થઈ છે અને તપાસ અહેવાલના કેટલાક ભાગો મીડિયામાં લીક થઈ ગયા છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, કેપ્ટન સુમિત સભરવાલ માનસિક તણાવમાં હતા અને આત્મહત્યા કરવાનું વિચારી રહ્યા હતા. પુષ્કરાજ આ નિષ્કર્ષનો સખત વિરોધ કરે છે.

આ ટિપ્પણી અમારા સમગ્ર પરિવાર માટે અત્યંત પીડાદાયક છે. તે તેમના પુત્રની છબી ખરાબ કરે છે. તેમની સમગ્ર કારકિર્દીને ધ્યાનમાં લેતા, 91 વર્ષીય પુષ્કરાજ પત્રમાં દાવો કરે છે કે આ આરોપો વિશ્વસનીય નથી.

પુષ્કરાજ સભરવાલે પત્રમાં શું કહ્યું - 29 ઓગસ્ટના રોજ લખેલા પત્રમાં, પુષ્કરાજ સભરવાલે વિમાન અકસ્માતો અને તપાસ અધિનિયમ, 2017 ના નિયમ 12 હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી અકસ્માતની સંપૂર્ણ તપાસની માંગ કરી હતી.

જોકે, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અને વિમાન અકસ્માત તપાસ બ્યુરો (AAIB) તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.

AAIB એ 12 જુલાઈના રોજ અકસ્માત અંગેનો તેનો પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. જો કે, જાહેર કરાયેલી માહિતી અકસ્માત માટે કોઈ સમજૂતી પ્રદાન કરતી નથી. આ અહેવાલ વિમાન ઉત્પાદકને બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેથી, પત્રમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે આ અહેવાલ ખોટો અને ગેરમાર્ગે દોરનારો છે.

તેના પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલમાં, AAIB એ જણાવ્યું હતું કે, વિમાનના બંને એન્જિનને ફ્યુલની સપ્લાય થોડીક સેકન્ડ માટે બંધ કરવામાં આવી હતી.

કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડિંગમાં, એક પાઇલટ બીજાને પૂછે છે કે તેણે ફ્યુલ સ્વીચ કેમ બંધ કર્યું, જેનો જવાબ બીજાએ આપ્યો કે, તેણે નથી કર્યું. આ શું દર્શાવે છે?

પુષ્કરાજે આ પત્રમાં તેમના પુત્રના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, છૂટાછેડા પછી સુમિત હતાશ થઈ ગયો હતો. જોકે, આ ઘટનાને 15 વર્ષ વીતી ગયા હતા. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે તે તેની માતાના મૃત્યુને કારણે આત્મહત્યા કરવા માંગતો હતો.

જોકે, તે ઘટનાને ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા છે. કેપ્ટન સભરવાલ ત્યારથી 100 થી વધુ સફળ ફ્લાઇટ્સ ઉડાવી ચૂક્યા છે, તો આ પરિબળોને અકસ્માત માટે કેવી રીતે જવાબદાર ઠેરવી શકાય?

કેપ્ટન સભરવાલને તેમના 25 વર્ષથી વધુની કારકિર્દીમાં ક્યારેય અકસ્માત થયો ન હતો. તેથી, તેઓ આ પત્રમાં દાવો કરે છે કે, તેમના પુત્રના મૃત્યુથી તેમની છબી ખરાબ થઈ છે કારણ કે મીડિયામાં ફક્ત ચોક્કસ માહિતી જ જાહેર થઈ રહી છે.

કેપ્ટન સુમિત સભરવાલ કોણ હતા? 60 વર્ષીય કેપ્ટન સુમિત સભરવાલ મુંબઈના રહેવાસી હતા. તેઓ તેમના વૃદ્ધ પિતા સાથે પવઈ વિસ્તારમાં રહેતા હતા.

તેમની માતાનું ત્રણ વર્ષ પહેલા અવસાન થયું હતું, તેથી તેમના પિતા તેમના માટે બધું જ હતા. તેમના પડોશીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સુમિત ઘણીવાર તેમના પિતા સાથે બિલ્ડિંગમાં ફરતા જોવા મળતા હતા.

આગામી થોડા મહિનામાં તેઓ નિવૃત્ત થવાના હતા. તેમણે નિવૃત્તિ પછી બાકીનું જીવન તેમના પિતા સાથે વિતાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. કેપ્ટન સુમિત 8,000 કલાકથી વધુ ઉડાનનો અનુભવ ધરાવતા અનુભવી એર ઇન્ડિયા પાઇલટ તરીકે જાણીતા હતા.

12 જૂનની ફ્લાઇટ તેમની છેલ્લી હતી - તે દિવસે, કેપ્ટન સુમિત કો-પાઇલટ ક્લાઇવ કુંદર, 10 કેબિન ક્રૂ અને 241 મુસાફરો સાથે AI 171 ડ્રીમલાઇનર વિમાનમાં સવાર હતા.

12 જૂનના રોજ અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી લંડનના ગેટવિક એરપોર્ટ માટે ઉડાન ભર્યાના થોડીક સેકન્ડ પછી જ વિમાન ક્રેશ થયું હતું.

બપોરે 1:39 વાગ્યે રનવે 23 પરથી વિમાન ઉડાન ભર્યું ત્યારે સુમિત સભરવાલે અમદાવાદ એર ટ્રાફિક કંટ્રોલને અંતિમ સંદેશ મોકલ્યો, "મેડે, મેડે, મેડે... કોઈ પાવર નહીં, કોઈ થ્રસ્ટ નહીં, નીચે જઈ રહ્યા છીએ."

ત્યારબાદ વિમાન સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો. બી.જે હોસ્પિટલની હોસ્ટેલમાં જ્યાં વિમાન ક્રેશ થયું હતું ત્યાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. અકસ્માત બાદ, વિમાનનું બ્લેક બોક્સ અને ફ્લાઇટ રેકોર્ડર ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યું છે, અને NIA, DGCA અને ATIS સહિત ઘણી અન્ય તપાસ એજન્સીઓ આ ઘટનાની તમામ ખૂણાઓથી તપાસ કરી રહી છે.

