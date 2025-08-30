અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડનો મુદો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડની કામગીરી ધીમી ગતિથી ચાલી રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 86 વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
જેમાંથી 27 રોડનું કામ ધીમી ગતિએ ચાલે છે. ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, વ્હાઈટ ટોપીંગ રોડના કામમાં વધુ વિલંબ થાય તો કોન્ટ્રાક્ટરને નોટિસ આપી બ્લેક લિસ્ટ કરવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે.
આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 7 ઝોનની અંદર લગભગ 86 જેટલા વ્હાઈટ ટોપીંગ રોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 32 જેટલા રોડ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. વ્હાઈટ ટોપીંગ રોડ ખુબ જ સારા હોય છે, લાંબા અને ટકાઉ રોડ હોય છે. જે જોવામાં પણ સારા લાગે છે, પરંતુ 27 જેટલા રોડના કામ ચાલુ હતા એ ટોપીંગ રોડના કામ ખૂબ જ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યા છે.
આ કામો ઝડપથી પૂરા થાય તે માટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. 32 જેટલા રોડ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. 27 જેટલા રોડના હાલમાં કામ ચાલુ છે, જેનું નું કામ ધીમી ગતિએ ચાલતું હોય અથવા કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા આના પર ધ્યાન નહીં આપતા હોય અને એના દ્વારા એ વહેલામાં થતા હોય તો એને બ્લેકલિસ્ટ કરવા માટે નોટિસ આપી છે, આ કામો ઝડપથી પૂર્ણ થાય તે માટેની ચર્ચા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં કરવામાં આવી છે.