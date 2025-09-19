ETV Bharat / bharat

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના મામલે અમેરિકન કોર્ટમાં કેસ દાખલ, બોઇંગ કંપની પર લાગ્યા આ ગંભીર આરોપ

એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા ચાર મુસાફરોના પરિવારજનોએ બોઇંગ પર કેસ કર્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ: આ વર્ષે જૂનમાં એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા ચાર મુસાફરોના પરિવારોએ અમેરિકન એરક્રાફ્ટ ઉત્પાદક બોઇંગ અને એરક્રાફ્ટ કમ્પોનન્ટ ઉત્પાદક હનીવેલ ઇન્ટરનેશનલ સામે યુએસ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો છે. તેમણે વિમાનમાં ખામીઓ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમનો આરોપ છે કે આ અકસ્માત પ્રોડક્ટ ડિફોલ્ટ અને બેદરકારીને કારણે થયો હતો.

તેઓએ સીધો આરોપ લગાવ્યો છે કે ફ્યુઅલ કટ-ઓફ સ્વીચમાં ખામીને કારણે અકસ્માત થયો હતો, પરંતુ કંપનીએ કોઈ ભૂલ સ્વીકારી નથી. યુએસ સ્થિત કાયદાકીય પેઢી, લેનિયર લો ફર્મે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ ફ્લાઇટ 171 પર ચાર મુસાફરોના ખોટી રીતે મૃત્યુ માટે પ્રતિવાદીઓ સામે વળતર અને શિક્ષાત્મક નુકસાનની માંગ કરે છે.

પીડિત પરિવારોનો આરોપ છે કે, સ્વીચ થ્રસ્ટ લીવરની સીધી પાછળ સ્થિત હતી, જેના કારણે કોકપીટ કામગીરી દરમિયાન અજાણતામાં ફ્યુઅલ કટ-ઓફ થઈ શકે છે. તેમનો એવો પણ આરોપ છે કે હનીવેલ અને બોઇંગે આ ઘટનાને રોકવા માટે કોઈ નક્કર પગલાં લીધાં નથી.

વિમાન અમદાવાદથી લંડન જઈ રહ્યું હતું. આ અકસ્માતમાં 241 મુસાફરોના મોત થયા હતા. જે બિલ્ડિંગમાં વિમાન ક્રેશ થયું હતું ત્યાં કુલ 19 લોકો માર્યા ગયા હતા. એર ઇન્ડિયા ટાટા ગ્રુપની કંપની છે. તેઓ બોઇંગ વિમાન ચલાવતા હતા. આ અકસ્માતને ભારતીય ઇતિહાસની સૌથી ખરાબ ઉડ્ડયન દુર્ઘટનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે.

લેનિયર લો ફર્મ દ્વારા ડેલવેર સુપિરિયર કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા મુકદ્દમા મુજબ, ફ્લાઇટ ડેટા સૂચવે છે કે એર ઇન્ડિયાના પાયલોટે ભૂલથી બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનરના એન્જિનમાં ઇંધણ કાપી નાખ્યું હતું, જેનાથી ટેકઓફ માટે જરૂરી થ્રસ્ટ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગયો હતો.

હનીવેલ દ્વારા ઉત્પાદિત અને બોઇંગ દ્વારા સ્થાપિત ફ્યુઅલ કટઓફ સ્વીચ, ફ્લાઇટ દરમિયાન એન્જિનને ઇંધણ પુરવઠામાં અણધારા વિક્ષેપ અટકાવવા માટે લોકીંગ મિકેનિઝમ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

ભારતની નોડલ એરક્રાફ્ટ તપાસ એજન્સી, એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) એ તેના પ્રારંભિક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે, વિમાનના એન્જિનની ઇંધણ સ્વીચ ટેકઓફની થોડી સેકન્ડમાં જ કટ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે વિમાન બિલ્ડિંગ સાથે અથડાય તે પહેલાં કોકપીટમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ હતી.

ક્રેશ પહેલાં, એક પાયલોટે બીજાને પૂછ્યું કે, તેણે ઇંધણ સ્વીચ કેમ બંધ કરી છે, જેના પર તેને જવાબ મળ્યો કે, તેણે ઇંધણ સ્વીચ બંધ નથી કરી. ત્યારબાદ પાયલોટે તરત જ "મેડે, મેડે" મેસેજ મોકલ્યો, જેનો અર્થ એ થયો કે વિમાનમાં અણધારી ખામી સર્જાઈ હતી અને તેનું સમારકામ શક્ય નહોતું. આ ઘટનાએ સમગ્ર રાષ્ટ્રને આઘાત પહોંચાડ્યો.

