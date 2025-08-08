Essay Contest 2025

ઓગસ્ટા વેસ્ટલેન્ડ પાસેથી ૧૨ હેલિકોપ્ટરની ખરીદીમાં ૩૬૦૦ કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 2:20 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 2:33 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ઓગસ્ટા વેસ્ટલેન્ડ કૌભાંડ કેસમાં આરોપી ક્રિશ્ચિયન મિશેલને મુક્ત કરવાની માંગણી ફગાવી દીધી છે. ખાસ ન્યાયાધીશ સંજય જિંદાલે કહ્યું કે મિશેલ સામે નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 467 લાગુ કરવામાં આવી છે, જેમાં આજીવન કેદની જોગવાઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, એવું કહી શકાય નહીં કે તેણે તેની મહત્તમ સજા પૂર્ણ કરી લીધી છે. અગાઉ, કોર્ટે 6 ઓગસ્ટના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે ક્રિશ્ચિયન મિશેલને પૂછ્યું કે તે જામીન બોન્ડ કેમ ભરતો નથી? ત્યારબાદ મિશેલે કહ્યું કે જ્યારે તેણે સાત વર્ષની જેલની મહત્તમ મુદત પૂર્ણ કરી લીધી છે, ત્યારે જામીન બોન્ડની કડક શરતો લાદવી જોઈએ નહીં. મિશેલે કહ્યું કે હવે તે ત્રણ વર્ષ પહેલા જેવો વ્યક્તિ નથી. તેની માતાનું અવસાન થયું છે, તેની પત્ની તેની સાથે નથી. તેનો થોડો જ વ્યવસાય બાકી છે.

સુનાવણી દરમિયાન, ED એ મિશેલની અરજીનો વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે સંયુક્ત આરબ અમીરાત સાથેની પ્રત્યાર્પણ સંધિની કલમ 17 મુજબ, જો કોઈ આરોપીનું પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવે છે, તો ફક્ત તે કેસ જ નહીં જેના માટે તેનું પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ અન્ય સંબંધિત કેસ પણ તેની સામે દાખલ કરી શકાય છે. ED એ 2 સપ્ટેમ્બર 2018 ના દુબઈ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. ED એ કહ્યું કે જેમ્સની 22 ડિસેમ્બર 2018 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને સાત વર્ષની મહત્તમ સજા હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. આવી સ્થિતિમાં, જેમ્સને મુક્ત કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.

તમને જણાવી દઈએ કે 3 એપ્રિલના રોજ સુનાવણી દરમિયાન, મિશેલે જેલમાં ઝેર આપીને તેને મારવાનો પ્રયાસ કરવાનો દાવો કર્યો હતો, ત્યારબાદ કોર્ટે તિહાર જેલ પ્રશાસનને નોટિસ જારી કરી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે ક્રિશ્ચિયન મિશેલને અગસ્તા હેલિકોપ્ટર કૌભાંડ કેસમાં CBI અને ED બંને કેસમાં જામીન મળી ગયા છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે 4 માર્ચે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મિશેલને જામીન આપ્યા હતા. જ્યારે, સુપ્રીમ કોર્ટે CBI સંબંધિત કેસમાં મિશેલને પહેલાથી જ જામીન આપી દીધા છે.

શું છે અગસ્તા વેસ્ટલેન્ડ કેસ? અગસ્તાવેસ્ટલેન્ડ પાસેથી ૧૨ હેલિકોપ્ટરની ખરીદીમાં ૩૬૦૦ કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, મિશેલને આ કૌભાંડની કેટલીક રકમ ૨૦૧૦માં અને કેટલીક ૨૦૧૦ પછી મળી હતી. ૩૬૦૦ કરોડ રૂપિયાના આ કૌભાંડમાં, ઇડીએ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯માં મિશેલની ધરપકડ કરી હતી. મિશેલને દુબઈથી પ્રત્યાર્પણ કરીને ડિસેમ્બર ૨૦૧૮માં ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો. ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ના રોજ, કોર્ટે સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરાયેલ પૂરક ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી.

ચાર્જશીટમાં ભૂતપૂર્વ વાયુસેના વડાના સંબંધીનું નામ પણ સામેલ: ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ, સીબીઆઈએ પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ચાર્જશીટમાં, ક્રિશ્ચિયન મિશેલ, અગસ્તાવેસ્ટલેન્ડ ઇન્ટરનેશનલના ડિરેક્ટર રાજીવ સક્સેના અને ભૂતપૂર્વ વાયુસેના વડા એસપી ત્યાગીના સંબંધી સંદીપ ત્યાગી સહિત ૧૩ લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.

Last Updated : August 8, 2025 at 2:33 PM IST

