ઓપરેશન સિંદૂર: અર્ધલશ્કરી દળોના કર્મચારીઓની રજાઓ રદ, ડ્યૂટી પર પરત ફરવાનો આદેશ! - PARAMILITARY FORCES ON ALERT

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની તસવીર ( ANI )

Published : May 7, 2025 at 3:44 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:26 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અર્ધલશ્કરી દળોના વડાઓને રજા પર રહેલા કર્મચારીઓને તાત્કાલિક પાછા બોલાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સૂત્રોનું માનીએ તો, શાહે બુધવારે તમામ અર્ધલશ્કરી દળોના વડાઓને ભારતીય સશસ્ત્ર દળો દ્વારા પાકિસ્તાનમાં થયેલા હુમલાને ધ્યાનમાં રાખીને રજા પર રહેલા તેમના કર્મચારીઓને પાછા બોલાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જો તમે નોંધ્યું હોય, તો ભારતીય સેનાએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં આ કાર્યવાહી કરી છે. આ હુમલામાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા. ભારતીય સેનાના પાકિસ્તાન પર હુમલા પછી, અમિત શાહ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા અને સીએમ ઓમર અબ્દુલ્લા સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે. શાહે બંનેને સરહદી વિસ્તારોમાં રહેતા નાગરિકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સલામત સ્થળોએ લઈ જવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા પણ કહ્યું. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે સંબંધિત અધિકારીઓને કટોકટીની સ્થિતિમાં નાગરિકો માટે બંકરો તૈયાર રાખવા પણ કહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગૃહમંત્રીએ તમામ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના વડાઓને રજા પર રહેલા તેમના કર્મચારીઓને પાછા બોલાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ સાથે શાહે દેશની આંતરિક સુરક્ષા પરિસ્થિતિની પણ સમીક્ષા કરી છે. આ સાથે, ઉચ્ચ સુરક્ષા અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા અને કડક નજર રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, ગૃહમંત્રીએ 'ઓપરેશન સિંદૂર'ને પહેલગામમાં નિર્દોષ લોકોની ક્રૂર હત્યાઓનો ભારતનો જવાબ ગણાવ્યો છે.

