'ખીણમાં આતંકવાદને ખતમ કર્યા પછી, અમે જે ગુમાવ્યું છે તે પાછું લઈશું': અમિત શાહ - UNION HOME MINISTER AMIT SHAH

By ETV Bharat Gujarati Team

નવી દિલ્હી: કાશ્મીરને ભારતનું અભિન્ન અંગ અને તેની આત્મા ગણાવતા, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે ગુરુવારે કહ્યું હતું કે, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે માત્ર ઘાટીમાં આતંકવાદની કરોડરજ્જુ તોડી નથી અને તેના નેટવર્કને નષ્ટ કર્યું છે, પરંતુ આ દરમિયાન જે પણ ગુમાવ્યું છે તેને પાછું મેળવવા માટે પણ આ સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.

અમિત શાહે પાકિસ્તાન દ્વારા કબજે કરેલા પ્રદેશ અને આ ક્ષેત્રના સાંસ્કૃતિક ગૌરવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેઓ 'જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખઃ થ્રુ ધ એજીસ' (Jammu Kashmir and Ladakh: Through the Ages) નામના પુસ્તકનું વિમોચન કર્યા પછી તેમણે આ બાબત વિશે કહ્યું હતું. આ પુસ્તક 'અ વિઝ્યુઅલ નેરેટિવ ઑફ કન્ટીન્યુટીઝ એન્ડ લિન્કેજિસ, જે જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખની વાર્તા રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ભારતીય ઐતિહાસિક સંશોધન પરિષદના આ પુસ્તકનું સંપાદન રઘુવેન્દ્ર તંવરે કર્યું છે.

કાશ્મીર અને લદ્દાખ સંસ્કૃતિનો અભિન્ન અંગ: અમિત શાહે કહ્યું કે, "કાશ્મીર હંમેશાથી ભારતનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે, તે આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે અને અમે ટૂંક સમયમાં કાશ્મીરને તેની સાંસ્કૃતિક ગૌરવ પાછી મેળવતા જોઈશું." શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના એક નિવેદનને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "જમ્મુ અને કાશ્મીર માત્ર ભારતનો જ એક ભાગ નથી, પરંતુ દેશની આત્માનો અભિન્ન ભાગ છે." શાહે કહ્યું કે, "આ પુસ્તકે સાબિત કર્યું છે કે કાશ્મીર અને લદ્દાખ પણ આપણી સંસ્કૃતિ અને વારસાના અભિન્ન અંગ છે."

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી એ કહ્યું કે, કલમ 370 એ કાશ્મીરને દેશથી અલગ કરવાનો પ્રયાસ હતો, તેને પણ કાઢી નાખવામાં આવ્યો છે. ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે, "બંધારણ સભામાં બહુમતી ઇચ્છતી ન હતી કે કલમ 370 બંધારણનો ભાગ બને. પરંતુ કેટલાક લોકો એવા પણ હતા જેમને, જ્યારે તે બંધારણનો ભાગ બન્યો, ત્યારે લાગ્યું કે તેને કામચલાઉ જોગવાઈ તરીકે લખવું જરૂરી છે."

કાશ્મીરના વિકાસનો નવો અધ્યાય શરૂ: "જે કૃત્રિમ છે, જે કુદરતી અથવા કાર્બનિક નથી, તે લાંબા સમય સુધી અસ્તિત્વમાં નથી રહેતું અને તેથી જ 5મી ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ધાર સાથે આ કલમ રદ કરવામાં કરવામાં આવી હતી, જેણે આઝાદી પછીના ઇતિહાસમાં એક કલંક સર્જ્યો છે. અને ત્યારથી બાકીના ભારતની સાથે કાશ્મીરના વિકાસનો નવો અધ્યાય શરૂ થયો."