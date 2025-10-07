હું માફી નહીં માંગું, ભગવાને મને આ કરવા મજબૂર કર્યો: CJI પર જૂતું ઉછાળનાર વકીલે શું કહ્યું?
Published : October 7, 2025 at 12:06 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) બી.આર. ગવઈ પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરનાર વકીલ રાકેશ કિશોરે કહ્યું કે, તેમને પોતાના કૃત્ય બદલ કોઈ પસ્તાવો નથી. મંગળવારે સમાચાર એજન્સી ANI સાથેની એક મુલાકાતમાં કિશોરે કહ્યું કે, ખજુરાહોના જવારી મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિના પુનઃસ્થાપનની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી દેવા અંગે CJIની ટિપ્પણીથી તેઓ દુઃખી થયા છે.
તેમણે કહ્યું, "16 સપ્ટેમ્બરના રોજ મુખ્ય ન્યાયાધીશની કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી જાહેર હિતની અરજીથી મને દુઃખ થયું. ન્યાયાધીશ ગવઈએ તેની મજાક ઉડાવીને કહ્યું, 'જાઓ મૂર્તિને તેનું માથું પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પ્રાર્થના કરો.' જોકે, આપણે જોઈએ છીએ કે અન્ય ધર્મો વિરુદ્ધ કેસ આવે છે ત્યારે જેમ કે હલ્દવાનીમાં રેલવે જમીન પર એક ચોક્કસ સમુદાય દ્વારા કબજો. જ્યારે તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે ત્રણ વર્ષ પહેલા આ મામલા પર સ્ટે લગાવી દીધો હતો. નુપુર શર્મા કેસમાં કોર્ટે કહ્યું, "તમે વાતાવરણ ખરાબ કર્યું છે."
Suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, " ...i was hurt...i was not inebriated, this was my reaction to his action...i am not fearful. i don't regret what happened." "a pil was filed in the court of cji on 16th…
"a pil was filed in the court of cji on 16th… pic.twitter.com/6h4S47NxMd
રાકેશ કિશોરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પણ સનાતન ધર્મ સંબંધિત મુદ્દાઓ આવે છે, પછી ભલે તે જલ્લીકટ્ટુ હોય કે દહીં હાંડીની ઊંચાઈ હોય, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશોએ તેમને દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, જો તમે રાહત આપવા માંગતા નથી, તો ઓછામાં ઓછું તેની મજાક ન કરો. અરજી ફગાવી દેવાઈ તે અન્યાયી હતી. જોકે હું હિંસાનો વિરોધ કરું છું, તમારે વિચારવું જોઈએ કે એક સામાન્ય વ્યક્તિ, જેનો કોઈ જૂથ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તેણે આવું પગલું કેમ ભર્યું. એવું નથી કે હું કોઈ ડ્રગના પ્રભાવ હેઠળ હતો; તે તેમના કાર્યો પ્રત્યે મારી પ્રતિક્રિયા હતી. મને કોઈ ડર નથી અને કોઈ પસ્તાવો નથી. મેં કંઈ કર્યું નથી, ભગવાને મને તે કરવા માટે મજબૂર કર્યો.
વધુમાં, તેમણે કહ્યું કે, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશે બંધારણીય પદની ગરિમા જાળવી રાખવી જોઈએ અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા બુલડોઝરના ઉપયોગ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય માટે ન્યાયાધીશ ગવઈની ટીકા કરી. રાકેશ કિશોરે વધુમાં કહ્યું કે, મુખ્ય ન્યાયાધીશ બંધારણીય પદ ધરાવે છે અને તેમને "માય લોર્ડ" તરીકે સંબોધવામાં આવે છે, તેથી તેમણે તેનો અર્થ સમજવો જોઈએ અને ગૌરવ જાળવવું જોઈએ. કિશોરે કહ્યું, "હું મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને મારા વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરી રહેલા લોકોને પૂછું છું કે શું યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા બરેલીમાં સરકારી જમીન પર કબજો કરનારાઓ સામે બુલડોઝરનો ઉપયોગ કરવો ખોટું હતું?"
When asked that his actions might lead to more of such incidents, suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, " ...judges should work on their sensitivity. lakhs of cases are pending...i am neither going to apologise,…
CJI પર જૂતું ફેંકનાર વ્યક્તિ રાકેશ કિશોરે કહ્યું, "મુદ્દો એ છે કે હજારો વર્ષોથી આપણે નાના સમુદાયોના ગુલામ છીએ. આપણે સહિષ્ણુ રહ્યા છીએ, પરંતુ જ્યારે આપણી ઓળખ જ જોખમમાં હોય, ત્યારે હું ઇચ્છું છું કે કોઈ સનાતની પોતાના ઘરમાં ચૂપ ન રહે. તેઓ જે કરી શકે તે કરે. હું ઉશ્કેરતો નથી, હું ફક્ત ઇચ્છું છું કે લોકો પોતાના હિતોનું ધ્યાન રાખે." બાર કાઉન્સિલ દ્વારા તેમના સસ્પેન્શનની નિંદા કરતા તેમણે કહ્યું કે, કાઉન્સિલે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
તેમણે કહ્યું કે, એડવોકેટ્સ એક્ટની કલમ 35, જેના હેઠળ તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, તેમાં એક શિસ્ત સમિતિની રચનાની જરૂર છે, જે નોટિસ મોકલશે, અને હું જવાબ આપીશ. પરંતુ બાર કાઉન્સિલે મારા કેસમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. હવે મારે મારા ક્લાયન્ટ્સની ફી પરત કરવી પડશે." રાકેશે આગળ કહ્યું, "મેં પહેલેથી જ નક્કી કરી લીધું હતું, કારણ કે હું 16 સપ્ટેમ્બરથી ઊંઘી શક્યો ન હતો. કોઈ દૈવી શક્તિએ મને જગાડ્યો અને કહ્યું, 'દેશ બળી રહ્યો છે, અને તમે સૂઈ રહ્યા છો?' મને આશ્ચર્ય થયું કે મુખ્ય ન્યાયાધીશે મને જવા દીધો. પોલીસે મારી 3-4 કલાક પૂછપરછ કરી."
On uproar over his object-hurling attempt at CJI BR Gavai, who is a Dalit, suspended Advocate Rakesh Kishore says, " ...my name is dr rakesh kishore. can someone tell my caste? maybe i am a dalit too. it is one-sided that you are taking advantage of the fact that…
દલિત ન્યાયાધીશને નિશાન બનાવવાના પ્રયાસ બદલ ટીકા વચ્ચે, તેમણે કહ્યું, "તે પહેલા સનાતની હતા, પછી તેમણે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યો. હવે તેઓ દલિત કેવી રીતે બન્યા? આ તેમનું રાજકારણ છે." એડવોકેટ રાકેશ કિશોરે કહ્યું કે, તેઓ જેલમાં જવા તૈયાર છે પણ પોતાના કૃત્યો માટે માફી માંગશે નહીં. "ભગવાન મને આ કરવા માટે મજબૂર કરે છે." જો તે ઇચ્છે છે કે હું જેલમાં જાઉં કે ફાંસી પર લટકાઉ, તો તે તેમની ઇચ્છા છે."
Countered on his action against the highest position holder in judiciary, suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, " ...cji should think that when he is sitting on such a high constitutional post, he should…
કિશોરના કૃત્યોની વ્યાપક નિંદા થઈ છે, અને વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું છે કે, સમાજમાં આવા હુમલાઓ માટે કોઈ સ્થાન નથી. આ દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચીફ જસ્ટિસ બીઆર ગવઈ સાથે વાત કરી. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે, સુપ્રીમ કોર્ટ પરિસરમાં તેમના પર થયેલા હુમલાથી દરેક ભારતીય રોષે ભરાયો છે. આપણા સમાજમાં આવા નિંદનીય કૃત્યો માટે કોઈ સ્થાન નથી. આ ખૂબ જ નિંદનીય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ન્યાયાધીશ ગવઈએ જે ધીરજ દાખવી છે તેના માટે હું તેમની પ્રશંસા કરું છું. તે ન્યાયના મૂલ્યો અને આપણા બંધારણની ભાવના પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
