2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને કફ સિરપ ન આપો, કેન્દ્ર સરકારે એડવાઇઝરી જારી કરી

એડવાઇઝરીમાં જણાવાયું છે કે કફ સિરપ સામાન્ય રીતે પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે યોગ્ય નથી.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 9:41 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રએ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને એક એડવાઇઝરી જારી કરી છે જેમાં નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને કફ અને શરદીની દવાઓ ન આપવી જોઈએ. આરોગ્ય સેવા મહાનિર્દેશાલય (DGHS) દ્વારા જારી કરાયેલ આ સલાહકાર મધ્યપ્રદેશમાં કથિત રીતે દૂષિત કફ સિરપથી બાળકોના મૃત્યુના અહેવાલો વચ્ચે આવે છે.

આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે શોધી કાઢ્યું કે મધ્યપ્રદેશમાં પરીક્ષણ કરાયેલા કોઈપણ સીરપ નમૂનામાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ (DEG) અથવા ઇથિલિન ગ્લાયકોલ (EG) નથી. ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ બે દૂષકો છે જે કિડનીને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડવા માટે જાણીતા છે.

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય હેઠળના DGHS એ તેની એડવાઇઝરીમાં જણાવ્યું હતું કે કફ સિરપ સામાન્ય રીતે પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે યોગ્ય નથી. એડવાઇઝરીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વૃદ્ધો માટે તેનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક ક્લિનિકલ મૂલ્યાંકન, નજીકથી દેખરેખ, યોગ્ય માત્રાનું કડક પાલન, ન્યૂનતમ અસરકારક સમયગાળો અને બહુવિધ દવાઓના સંયોજનોને ટાળવા પર આધારિત હોવો જોઈએ.

ડીજીએચએસના ડો. સુનિતા શર્મા દ્વારા જારી કરાયેલી સલાહમાં જણાવાયું છે કે લોકોને ડોકટરોના પ્રિસ્ક્રિપ્શનનું પાલન કરવાના મહત્વ વિશે પણ જાગૃત કરવા જોઈએ. તેમાં બાળકો માટે ઉધરસ સિરપના વિવેકપૂર્ણ અને તર્કસંગત પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને વિતરણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

એડવાઇઝરીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે બાળકોમાં મોટાભાગની તીવ્ર ઉધરસ સ્વયંભૂ અને ઘણીવાર દવા વિના પણ દૂર થઈ જાય છે. તમામ આરોગ્યસંભાળ કેન્દ્રો અને ક્લિનિકલ સંસ્થાઓને સારી ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ હેઠળ ઉત્પાદિત અને ફાર્માસ્યુટિકલ-ગ્રેડ એક્સીપિયન્ટ્સ સાથે તૈયાર કરાયેલ ઉત્પાદનોની ખરીદી અને વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

એડવાઇઝરીમાં જણાવાયું છે કે સંભાળના આ ધોરણોને જાળવવા માટે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રોમાં ચિકિત્સકો અને દવા વિતરકોને સંવેદનશીલ બનાવવાની જરૂર છે.

તમામ રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના આરોગ્ય વિભાગો, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીઓ અને તેમના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળની તમામ ક્લિનિકલ સંસ્થાઓ અને આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓને સરકારી દવાખાનાઓ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, જિલ્લા હોસ્પિટલો અને તબીબી સંસ્થાઓમાં આ એડવાઇઝરીનો અમલ અને પ્રસાર કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

અગાઉ, આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ (NCDC), નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી (NIV), સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CDSCO), વગેરેના પ્રતિનિધિઓની સંયુક્ત ટીમે મધ્યપ્રદેશમાં વિવિધ કફ સિરપના નમૂનાઓ એકત્રિત કરવા માટે સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી જ્યાં તાજેતરમાં કફ સિરપના સેવનથી બાળકોના મૃત્યુને જોડતા અહેવાલો બહાર આવ્યા હતા.

મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય ખાદ્ય અને ઔષધ વહીવટ (SFDA) એ પણ ત્રણ નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કર્યું અને DEG અને EG ની ગેરહાજરીની પુષ્ટિ કરી. વધુમાં, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી (NIV), પુણે દ્વારા સામાન્ય રોગકારક જીવાણુઓ માટે લોહી અને CSF નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે એક કેસ લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યો હતો.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે નેશનલ એન્વાયર્નમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (NEERI), NIV, પુણે અને અન્ય પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા પાણી, કીટશાસ્ત્રીય વેક્ટર અને શ્વસન નમૂનાઓનું વધુ પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ (NCDC), NIV, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR), AIIMS-નાગપુર અને રાજ્ય આરોગ્ય અધિકારીઓના નિષ્ણાતોની એક બહુ-શાખાકીય ટીમ રિપોર્ટ થયેલા કેસોના તમામ સંભવિત કારણોની તપાસ કરી રહી છે.

રાજસ્થાનમાં દૂષિત કફ સિરપ ખાવાથી બે બાળકોના મૃત્યુના અહેવાલો અંગે, મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી કે પ્રશ્નમાં રહેલા ઉત્પાદનમાં પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ નથી - જે DEG અને EG દૂષકોનો સંભવિત સ્ત્રોત છે.

