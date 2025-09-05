ADR રિપોર્ટ: દેશભરમાં 643 મંત્રીઓમાંથી 302 મંત્રીઓ સામે છે ક્રિમિનલ કેસ, જાણો તમામ રાજ્યોની માહિતી - ADR REPORT
ADR અને નેશનલ ઇલેક્શન વોચના વિશ્લેષણમાં, 643 મંત્રીઓમાંથી 302, એટલે કે 47% પોતાના વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ જાહેર કર્યા છે.
Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST
અમદાવાદ: ADR અને NEW એ દેશભરના 652 મંત્રીઓમાંથી 643 ની કુંડળીની તપાસ કરી છે. આમાંથી, 302 મંત્રીઓ કલંકિત હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જો તમે નોંધ્યું હોય, તો એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) અને નેશનલ ઇલેક્શન વોચ (NEW) એ રાજ્ય વિધાનસભાઓ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદના વર્તમાન મંત્રીઓના સ્વ-શપથ લીધેલા સોગંદનામાનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. આ વિશ્લેષણમાં, 27 રાજ્ય વિધાનસભાઓ, 3 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને કેન્દ્રીય પરિષદના કુલ 652 મંત્રીઓમાંથી 643 નું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે.
ફોજદારી કેસ ધરાવતા મંત્રીઓ: એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) અને નેશનલ ઇલેક્શન વોચ (NEW) દ્વારા વિશ્લેષણ કરાયેલા 643 મંત્રીઓમાંથી, 302 અથવા 47% મંત્રીઓએ પોતાની સામે ફોજદારી કેસ જાહેર કર્યા છે.
ગંભીર ફોજદારી કેસ ધરાવતા મંત્રીઓ: 174 અથવા 27% મંત્રીઓએ પોતાની સામે ગંભીર ફોજદારી કેસ જાહેર કર્યા છે. આમાં હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, અપહરણ, મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ વગેરે સંબંધિત કેસોનો સમાવેશ થાય છે.
|પાર્ટી
|મંત્રીઓની સંખ્યાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું
|જાહેર કરાયેલા ગુનેગાર મંત્રીઓની સંખ્યા
|ટકાવારીમાં જાહેર કરાયેલા ગુનાહિત મંત્રીઓની સંખ્યા
|ગંભીર ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવાયેલા મંત્રીઓની સંખ્યા
|ગંભીર ગુનાહિત કેસોમાં દોષિત જાહેર કરાયેલા મંત્રીઓ (ટકાવારીમાં)
|ભાજપ
|336
|126
|40%
|88
|26%
|કોંગ્રેસ
|61
|45
|74%
|18
|30%
|એઆઈટીસી
|40
|13
|33%
|8
|20%
સ્વ-ઘોષિત ફોજદારી કેસ ધરાવતા પક્ષવાર મંત્રીઓ: ફોજદારી કેસ ધરાવતા મંત્રીઓ: ભાજપના 336 મંત્રીઓમાંથી 136 (40%), કોંગ્રેસના 61 મંત્રીઓમાંથી 45 (74%), AITC ના 40 મંત્રીઓમાંથી 13 (33%), DMK ના 31 મંત્રીઓમાંથી 27 (87%), TDP ના 23 મંત્રીઓમાંથી 22 (96%), AAP ના 16 મંત્રીઓમાંથી 11 (69%), JD(U) ના 14 મંત્રીઓમાંથી 4 (29%) અને શિવસેનાના 13 મંત્રીઓમાંથી 7 (54%) એ તેમના સોગંદનામામાં પોતાની સામે ફોજદારી કેસ જાહેર કર્યા છે.
ગંભીર ગુનાહિત કેસ ધરાવતા પક્ષવાર મંત્રીઓ: ભાજપના 336 મંત્રીઓમાંથી 88 (26%), કોંગ્રેસના 61 મંત્રીઓમાંથી 18 (30%), એઆઈટીસીના 40 મંત્રીઓમાંથી 8 (20%), ડીએમકેના 31 મંત્રીઓમાંથી 14 (45%), ટીડીપીના 23 મંત્રીઓમાંથી 13 (57%), આપના 16 મંત્રીઓમાંથી 5 (31%), જેડી(યુ)ના 14 મંત્રીઓમાંથી 1 (7%) અને શિવસેનાના 13 મંત્રીઓમાંથી 3 (23%) એ તેમના સોગંદનામામાં પોતાની સામે ગંભીર ગુનાહિત કેસ જાહેર કર્યા છે.
સ્વ-ઘોષિત ગુનાહિત કેસ ધરાવતા મંત્રીઓ: સંઘ પરિષદના વિશ્લેષણ કરાયેલા ૭૨ મંત્રીઓમાંથી 29 (40%) એ પોતાની સામે ગુનાહિત કેસ જાહેર કર્યા છે.
30 રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી 11 વિધાનસભાઓમાં 60% થી વધુ મંત્રીઓ સામે ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે. આ 11 રાજ્યોમાં આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, બિહાર, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, પંજાબ, તેલંગાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, દિલ્હી અને પુડુચેરીનો સમાવેશ થાય છે.
હરિયાણા, જમ્મુ અને કાશ્મીર, નાગાલેન્ડ અને ઉત્તરાખંડની 4 રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વિધાનસભાઓમાં, કોઈ પણ મંત્રીએ પોતાની વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ જાહેર કર્યા નથી.
નાણાકીય પૃષ્ઠભૂમિ: આ સાથે, ચાલો દેશભરના મંત્રીઓની નાણાકીય પૃષ્ઠભૂમિ પર એક નજર કરીએ.
મંત્રીઓની સરેરાશ સંપત્તિ: રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વિધાનસભાઓ અને કેન્દ્રશાસિત પરિષદના દરેક મંત્રીની સરેરાશ સંપત્તિ રૂ. 37.21 કરોડ છે.
અબજોપતિ મંત્રીઓ: રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વિધાનસભાઓ અને કેન્દ્રશાસિત પરિષદમાંથી વિશ્લેષણ કરાયેલા 643 મંત્રીઓમાંથી 36 (6%) અબજોપતિ છે.
મંત્રીઓની કુલ સંપત્તિ: 643 મંત્રીઓની કુલ સંપત્તિ રૂ. 23,929 કરોડ છે.
અબજોપતિ મંત્રીઓ - અહેવાલ મુજબ, કેન્દ્રીય પરિષદ અને રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વિધાનસભાઓના અબજોપતિઓનો ડેટા આ પ્રમાણે છે.
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ/રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં અબજોપતિ મંત્રીઓ: 30 રાજ્ય વિધાનસભાઓમાંથી 11 વિધાનસભાઓમાં અબજોપતિ મંત્રીઓ છે. કર્ણાટકમાં સૌથી વધુ 8 અબજોપતિ મંત્રીઓ છે. તે પછી આંધ્રપ્રદેશ 6 અને મહારાષ્ટ્ર 4 છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, દિલ્હી, હરિયાણા અને તેલંગાણામાં 2-2 મંત્રીઓ છે. જ્યારે ગુજરાત, હિમાચલ પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને પંજાબમાં 1-1 મંત્રી છે.
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ: 72 મંત્રીઓમાંથી 6 (8%) અબજોપતિ છે.
અન્ય પૃષ્ઠભૂમિ વિગતો: લિંગ આધારિત વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે 643 મંત્રીઓમાંથી 63 (10%) મહિલાઓ છે.
વિધાનસભાઓમાં સૌથી વધુ મહિલા મંત્રીઓ પશ્ચિમ બંગાળની છે. 8 મહિલા મંત્રીઓ, એટલે કે 20%, પશ્ચિમ બંગાળની છે. તે પછી મધ્યપ્રદેશ આવે છે. અહીં 5 મહિલા મંત્રીઓ, એટલે કે 16% મહિલાઓ મંત્રી છે. 5 મહિલા મંત્રીઓ એટલે કે 9% ઉત્તર પ્રદેશની છે. બીજી તરફ, 4 મહિલાઓ, એટલે કે મહારાષ્ટ્રની 10% મહિલાઓને મંત્રી તરીકે કામ કરવાની તક મળી છે.
યુનિયન કાઉન્સિલ: યુનિયન કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર્સમાં 72 મંત્રીઓમાંથી 7 (10%) મહિલાઓ છે. અહીં એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ગોવા, હિમાચલ પ્રદેશ, પુડુચેરી અને સિક્કિમ વિધાનસભાઓમાં કોઈ મહિલા મંત્રી નથી.
શિક્ષણ પર આધારિત વિશ્લેષણ: મંત્રીઓની શૈક્ષણિક વિગતો: 164 (26%) મંત્રીઓએ તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત 5મું પાસ અને 12મું પાસ વચ્ચે જાહેર કરી છે. જ્યારે 454 (71%) મંત્રીઓએ તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત સ્નાતક અને તેથી વધુ જાહેર કરી છે. 24 મંત્રીઓ ડિપ્લોમા ધારક છે અને 1 મંત્રીએ પોતાને અભણ જાહેર કર્યા છે.
વય જૂથ આધારિત વિશ્લેષણ: મંત્રીઓની વય વિગતો: 37 મંત્રીઓ એટલે કે 6% એ તેમની ઉંમર 25 થી 40 વર્ષની વચ્ચે જાહેર કરી છે. જ્યારે 393 એટલે કે 61% મંત્રીઓએ તેમની ઉંમર 41 થી 60 વર્ષની વચ્ચે જાહેર કરી છે. તેવી જ રીતે, 211 મંત્રીઓ એટલે કે 33% મંત્રીઓએ તેમની ઉંમર 61 થી 80 વર્ષની વચ્ચે જાહેર કરી છે. જ્યારે 2 મંત્રીઓએ તેમની ઉંમર 80 વર્ષથી વધુ જાહેર કરી છે.
