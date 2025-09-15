ETV Bharat / bharat

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મહારાષ્ટ્રનો વધારાનો કાર્યભાર સંભાળ્યો, સંસ્કૃતમાં શપથ લીધા

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે સોમવારે મહારાષ્ટ્રના નવા રાજ્યપાલ તરીકે શપથ લીધા હતા.

By ANI

Published : September 15, 2025 at 4:10 PM IST

મુંબઈ: ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે સોમવારે મહારાષ્ટ્રના નવા રાજ્યપાલ તરીકે શપથ લીધા હતા. શપથ સમારોહમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકાંત શિંદેએ હાજરી આપી હતી. આચાર્ય દેવવ્રતે સી.પી. રાધાકૃષ્ણનનું સ્થાન લીધું છે, જેમણે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે પદ છોડ્યું હતું. આચાર્ય દેવવ્રત હવે ગુજરાત સાથે મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ તરીકે વધારાનો કાર્યભાર સંભાળશે. અગાઉ, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, દ્રૌપદી મુર્મુએ બાદમાંની ભૂમિકા માટે નિમણૂકનો આદેશ જારી કર્યો હતો.

રાષ્ટ્રપતિ સચિવાલય તરફથી એક પ્રેસ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "શ્રી સી.પી. રાધાકૃષ્ણન દ્વારા મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલનું પદ છોડ્યા પછી, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે તેમની પસંદગીને કારણે, ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલના કાર્યો નિભાવવા માટે નિયુક્ત કર્યા છે."

રાજ્યપાલની સાદગી, ટ્રેન દ્વારા મુંબઈ પહોંચ્યા: રાજ્યપાલ સંબંધિત રાજ્યના વહીવટી વડા હોય છે. રાજ્યપાલો મુખ્યમંત્રીઓ કરતાં વધુ શિષ્ટાચાર ધરાવે છે. તેમને મુખ્યમંત્રી કરતાં વધુ સુવિધાઓ પણ મળે છે. જોકે, આ બધી સુવિધાઓ છોડીને, મહારાષ્ટ્રના નવનિયુક્ત પ્રભારી રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત કાર્યભાર સંભાળવા માટે મુંબઈ પહોંચ્યા, તે પણ ટ્રેન નંબર 1000 દ્વારા. તેમની સાદગીએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું.

રાજ્યપાલ ટ્રેન દ્વારા મુંબઈ પહોંચ્યા: રવિવારે સવારે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તેમના પત્ની દર્શના દેવી સાથે ગુજરાતથી તેજસ એક્સપ્રેસ દ્વારા મુંબઈ જવા રવાના થયા. તેઓ બપોરે 1.20 વાગ્યે મુંબઈ સેન્ટ્રલ રેલ્વે સ્ટેશન પહોંચ્યા. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ફૂલોનો ગુલદસ્તો આપીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.

દરમિયાન, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ NDA ઉમેદવાર ચંદ્રપુરમ પોનુસ્વામી રાધાકૃષ્ણન (સીપી રાધાકૃષ્ણન) ભારતના 15મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા હતા, જેમણે વિપક્ષના ઉમેદવાર અને સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ બી. સુદર્શન રેડ્ડી સામે 452 મત મેળવ્યા હતા, જેમને 300 મત મળ્યા હતા.

ચૂંટણી પછી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણને શુક્રવારે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે શપથ લીધા બાદ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે આયોજિત એક સમારોહમાં તેમને શપથ લેવડાવ્યા.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી, ઉપરાષ્ટ્રપતિએ મહાત્મા ગાંધી, અટલ બિહારી વાજપેયી, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અને ચૌધરી ચરણ સિંહના સ્મારકો પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. બાદમાં, ઉપરાષ્ટ્રપતિએ સંસદ ભવન સંકુલની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમનું સ્વાગત કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશ અને રાજ્યસભાના મહાસચિવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું.

સીપી રાધાકૃષ્ણન અગાઉ મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેઓ ફેબ્રુઆરી 2023 થી જુલાઈ 2024 સુધી ઝારખંડના રાજ્યપાલ પણ હતા. તેમણે માર્ચ અને જુલાઈ 2024 દરમિયાન તેલંગાણાના રાજ્યપાલ અને પુડુચેરીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકેનો વધારાનો કાર્યભાર પણ સંભાળ્યો હતો.

