ચેન્નાઈમાં મોટો અકસ્માત: થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં બાંધકામ હેઠળની કમાન તૂટી પડી, 9 કામદારોના મોત
ચેન્નાઈમાં એન્નોર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં બાંધકામ દરમિયાન એક મોટો અકસ્માત થયો, જેમાં 9 કામદારોના મોત થયા.
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુમાં વધુ એક મોટો અકસ્માત થયો છે. મંગળવારે એન્નોર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં બાંધકામ દરમિયાન એક કમાન તૂટી પડતાં નવ કામદારોના મોત થયા. ઘણા કામદારો ઘાયલ થયા, જ્યારે એક ગંભીર રીતે ઘાયલ કામદારને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાસ્થળે બચાવ અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે બધા ઘાયલ કામદારો ઉત્તર ભારતના છે.
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઉત્તર ચેન્નાઈમાં થર્મલ પાવર પ્લાન્ટના ચોથા માળે બાંધકામ કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું, જેમાં આસામના 30 થી વધુ લોકો કામ કરતા હતા. અચાનક, બાંધકામ કાર્ય દરમિયાન, કમાન તૂટી પડી, જેના કારણે કામદારો ફસાઈ ગયા.
તેમણે જણાવ્યું કે માહિતી મળતાં, ફાયર અને પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. બચાવ કામગીરી ઝડપી ગતિએ ચાલુ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ અકસ્માતમાં ઉત્તર રાજ્યોના નવ કામદારોના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ છે. તેમના મૃતદેહને સ્ટેનલી સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાખવામાં આવ્યા છે. એક કામદારની સારવાર ચાલી રહી છે અને તેની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકોમાં સુમન કરિકપ, બ્રિઆન્ટો, પપ્પન સોરુંગ, મુન્ના કેમ્પારોઈ, સોરબુજીત દુસાન, દીપક રાજુંગ, થીમરાજ દુસાન, બ્રિઆન્ટો સારંગ અને બાબીજીત બાંગુલુનો સમાવેશ થાય છે.
માહિતી મળ્યા બાદ સરકારી સ્ટેનલી હોસ્પિટલમાં પહોંચેલા તમિલનાડુ વીજળી બોર્ડ વિભાગના સચિવ અને તમિલનાડુ વીજળી બોર્ડના અધ્યક્ષ જે. રાધાકૃષ્ણન અકસ્માત અંગે ઉત્તરીય રાજ્યોના કામદારોનો ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યા છે.
પીએમ મોદીએ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "હું ચેન્નાઈ, તમિલનાડુમાં થયેલા અકસ્માતથી દુઃખી છું. આ મુશ્કેલ સમયમાં અસરગ્રસ્ત લોકો અને તેમના પરિવારો સાથે મારી સંવેદના છે. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું." પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેક મૃતકના પરિવારને ₹2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને ₹50,000 આપવામાં આવશે.
