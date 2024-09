ETV Bharat / bharat

AAP ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નવા CMનું નામ નક્કી થશે, 12 વાગે મળશે દિલ્લીને નવા મુખ્યમંત્રી - WHO IS NEXT CM OF DELHI

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 35 seconds ago

AAP ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નવા CMનું નામ નક્કી થશે ( Etv Bharat )

નવી દિલ્હી: AAP ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં સંભવિત નામો મૂકવામાં આવશે. આ અંગે તમામ ધારાસભ્યો પોતાનો અભિપ્રાય આપશે. આમાં જેમના નામ પર સહમતિ થશે તેને વિધાયક દળના નેતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવશે. આ પછી અરવિંદ કેજરીવાલ એલજીને મળશે અને રાજીનામું આપશે. ઉપરાંત નવા નામનો પ્રસ્તાવ પણ મૂકશે. નેતા સાથે મળીને નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો પણ રજૂ કરશે. આ પછી દિલ્હીમાં નવી સરકારની રચનાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે. તમને જણાવી દઈએ કે સોમવારે કેજરીવાલે પોલિટિકલ અફેર્સ કમિટી (PAC) સાથે બેઠક કરી હતી. જેમાં દરેક સભ્યોને દિલ્હીની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિમાં નવા મુખ્યમંત્રી વિશે તેમના અભિપ્રાય વિશે એક પછી એક પૂછવામાં આવ્યું હતું. પીએસીની બેઠક એક કલાક સુધી ચાલીઃ સોમવારે મુખ્યમંત્રી અને રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલના નિવાસસ્થાને પીએસીની બેઠક લગભગ એક કલાક સુધી ચાલી હતી. PACના તમામ સભ્યો અને વર્તમાન કેબિનેટ મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. મીટિંગ બાદ સૌરભ ભારદ્વાજે જણાવ્યું કે કેજરીવાલે મીટિંગમાં હાજર દરેક નેતાઓ સાથે દિલ્હીના નવા મુખ્યમંત્રી વિશે ચર્ચા કરી અને તેમનો પ્રતિભાવ લીધો. કેજરીવાલે દિલ્હીના વર્તમાન રાજકીય વાતાવરણ, નવા મુખ્યમંત્રીના નામ અને AAPની ભવિષ્યની રાજનીતિ પર તેની અસર અંગે તેમનો અભિપ્રાય લીધો. દિલ્હી સહિત દેશના અન્ય રાજ્યોમાં યોજાનારી ચૂંટણીની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. કોના નામની મંજુરી મળશે : સૂત્રોનું કહેવું છે કે, મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં અનેક નામો સામેલ છે. વર્તમાન કેબિનેટ સભ્યો આતિશી ઉપરાંત સૌરભ ભારદ્વાજ, ગોપાલ રાય, કૈલાશ ગેહલોત, પૂર્વ દિલ્હી લોકસભાના ઉમેદવાર કુલદીપ કુમાર, વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ રાખી બિરલાન અને અન્ય નામો પણ સામેલ છે.

સુનીતા કેજરીવાલ: મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદારોમાં સુનિતા કેજરીવાલનું નામ સૌથી આગળ છે. સુનીતા કેજરીવાલ અરવિંદ કેજરીવાલના પત્ની છે. તેમણે લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણીને સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે તેમને કેજરીવાલના ઉત્તરાધિકારી માનવામાં આવતા હતા. હાલમાં, ચર્ચાઓ વચ્ચે, એવી સંભાવના સૌથી વધુ છે કે દિલ્હીના આગામી મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલના પરિવારમાંથી એટલે કે તેમની પત્ની હશે. આતિશી પણ રેસમાં: કેજરીવાલ જેલમાં હતા ત્યારે મંત્રી આતિશીએ સરકારનું કામ ખૂબ જ ઉત્સાહથી સંભાળ્યું હતું. સમય સમય પર, તેણીએ જનતા અને મીડિયામાં આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત સમર્થન આપ્યું. આતિશી આગામી મુખ્યમંત્રી હશે તે હકીકતને કેજરીવાલના નિર્ણય સાથે જોડવામાં આવી રહી છે જ્યારે દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે 15 ઓગસ્ટે ધ્વજ ફરકાવવા માટે આતિશીનું નામ આગળ કર્યું હતું. કેજરીવાલ પોતાના વિશ્વાસુ ધારાસભ્યોમાં આતિશીને સૌથી આગળ માને છે. સૌરભ ભારદ્વાજ પણ દાવેદાર: મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજના નામને મુખ્યમંત્રીની મંજુરી મળે તેવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી. દિલ્હી સરકારમાં આરોગ્ય જેવું મહત્ત્વનું મંત્રાલય સંભાળી રહેલા સૌરભ ભારદ્વાજને કેજરીવાલના પ્રિય ધારાસભ્યોની યાદીમાં સામેલ માનવામાં આવે છે. કેજરીવાલે તેમના જેલમાં રોકાણ દરમિયાન સરકારની કામગીરી પર દેખરેખ રાખવા માટે આતિશી અને સૌરભ ભારદ્વાજ બંનેને સમાન ભાગીદારીમાં રાખ્યા હતા. જો કોઈ મહિલાના માથા પર મુખ્યમંત્રીનો તાજ નહીં મૂકવામાં આવે તો સૌરભ ભારદ્વાજ દિલ્હીના આગામી મુખ્યમંત્રી બની શકે છે.