કેજરીવાલ કે સિસોદિયા બંનેમાંથી કોઈ એક, આપ આ ઉદ્યોગપતિને રાજ્યસભામાં મોકલશે નહીં

રાજિન્દર ગુપ્તાને પંજાબના સૌથી ધનિક ઉદ્યોગપતિઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમની કંપનીનું ટર્નઓવર આશરે ₹5,000 કરોડ છે.

રાજિન્દર ગુપ્તા
Published : October 5, 2025 at 3:11 PM IST

ચંદીગઢ: વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કેબિનેટ મંત્રી સંજીવ અરોરાની જીત બાદ, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલને પંજાબ દ્વારા ખાલી કરાયેલી રાજ્યસભા બેઠક પર મોકલવાની ચર્ચા ચાલી રહી હતી. જોકે, આ અટકળો પર હવે વિરામ લાગી ગયો છે.

ખરેખર, આમ આદમી પાર્ટીએ ટ્રાઇડેન્ટ ગ્રુપના ચેરમેન રાજિન્દર ગુપ્તાને પંજાબમાંથી રાજ્યસભા બેઠક માટે પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. AAP ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સંદીપ પાઠકે આ સંદર્ભમાં એક પત્ર જારી કર્યો હતો, જે પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર શેર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઉદ્યોગપતિ રાજિન્દર ગુપ્તા ઉમેદવાર

એ નોંધવું જોઈએ કે રાજિન્દર ગુપ્તાને પંજાબના સૌથી ધનિક ઉદ્યોગપતિઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમની કંપનીનું ટર્નઓવર આશરે ₹5,000 કરોડ છે. ગુપ્તાની રાજ્યસભા ઉમેદવારી અંગે અટકળો શનિવારથી શરૂ થઈ હતી. તેમણે પંજાબ આર્થિક નીતિ અને આયોજન બોર્ડના ઉપાધ્યક્ષ અને પટિયાલામાં કાલી માતા મંદિરની સલાહકાર વ્યવસ્થાપન સમિતિના અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. AAP સરકારે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું હતું.

કેજરીવાલ અને સિસોદિયા ચૂંટણી લડવા અંગે ચર્ચા

એ નોંધવું જોઈએ કે કેબિનેટ મંત્રી સંજીવ અરોરા લુધિયાણા પશ્ચિમથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા બાદ પંજાબમાં રાજ્યસભાની એક બેઠક ખાલી પડી હતી. ત્યારબાદ અરવિંદ કેજરીવાલ અને પછી મનીષ સિસોદિયા આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી હતી.

24 ઓક્ટોબરે મતદાન

પંજાબમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું આવતીકાલે, 6 ઓક્ટોબરે જારી કરવામાં આવશે. નામાંકન માટેની છેલ્લી તારીખ 13 ઓક્ટોબર છે. નામાંકન પત્રોની ચકાસણી 14 ઓક્ટોબરે થશે અને 16 ઓક્ટોબર સુધી નામાંકન પાછું ખેંચી શકાશે. 24 ઓક્ટોબરે મતદાન થશે અને તે સાંજે મતગણતરી થશે. વિરોધ પક્ષો કોંગ્રેસ, શિરોમણી અકાલી દળ અને ભાજપે હજુ સુધી ચૂંટણી લડવી કે નહીં તે નક્કી કર્યું નથી.

પંજાબમાં છ રાજ્યસભા સભ્યો

પંજાબમાં હાલમાં છ રાજ્યસભા સભ્યો છે. તે બધા આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છે. આમાં ઉદ્યોગપતિ વિક્રમજીત સિંહ સાહની, સંત બલબીર સિંહ સીચેવાલ, રાઘવ ચઢ્ઢા, સંદીપ પાઠક, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહ અને લવલી પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર ઉદ્યોગપતિ અશોક મિત્તલનો સમાવેશ થાય છે.

દરેક પક્ષ પાસે કેટલા ધારાસભ્યો છે?

આપ આ ચૂંટણી જીતશે તે નિશ્ચિત છે. હાલમાં, પંજાબમાં 117 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 94 બેઠકો આમ આદમી પાર્ટી પાસે છે, જ્યારે શિરોમણી અકાલી દળ પાસે ત્રણ ધારાસભ્યો છે, જેમાંથી એક આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયો છે. વધુમાં, કોંગ્રેસ પાસે 16, ભાજપ પાસે બે, બહુજન સમાજ પાર્ટી પાસે એક અને એક અપક્ષ ધારાસભ્ય છે. જોકે, આપ ધારાસભ્ય ડૉ. કાશ્મીર સિંહ સોહલના અવસાન બાદ તરનતારનમાં એક બેઠક ખાલી છે. પેટાચૂંટણી નક્કી કરશે કે કયો પક્ષ તે બેઠક જીતશે.

