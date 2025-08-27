નવી દિલ્હી: ભારતીય વિશિષ્ટ ઓળખ સત્તામંડળ (UIDAI) એ શાળાઓને 5 થી 15 વર્ષની વયના બાળકોના વધુ સચોટ આધાર રેકોર્ડ પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોને અસુવિધાઓ ટાળવા માટે ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ (MBU) વ્યવસ્થા ઝડપી બનાવવા વિનંતી કરી છે.
આ પ્રયાસો શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ (DoSEL) સાથે મળીને વિદ્યાર્થીઓના આધારના MBU સ્ટેટસને યુનિફાઇડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ ફોર એજ્યુકેશન પ્લસ (UDISE+) પ્લેટફોર્મ સાથે એકીકૃત કરવા માટે કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "આ પગલું શાળાઓને ફક્ત UDISE+ ઓનલાઇન ટૂલમાં તેમના વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા જોવા અને વિદ્યાર્થીઓ માટે બાયોમેટ્રિક અપડેટ કેમ્પનું આયોજન કરવા સક્ષમ બનાવવાની પહેલનો એક ભાગ છે."
UIDAI નંબરોના આધારે, લગભગ 17 કરોડ આધાર નંબર એવા બાળકોના છે જેમને ૫ વર્ષ અથવા 15 વર્ષની ઉંમરે ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટની જરૂર હોય છે. આ બંને અપડેટ્સ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે બાળકના બાયોમેટ્રિક્સ (ફિંગરપ્રિન્ટ્સ, આઇરિસ અને ફોટોગ્રાફ) તેમના વિકાસ દરમિયાન ઘણા ફેરફારોમાંથી પસાર થાય છે. જો આ બંને અપડેટ્સ પૂર્ણ ન થાય, તો બાળકોને લાભદાયી સહાય સેવાઓ, પરીક્ષા નોંધણી અને ડિજિટલ સેવા પ્રક્રિયાઓને ઍક્સેસ કરવા માટે જરૂરી પ્રમાણીકરણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
છેલ્લી ઘડીની મુશ્કેલીઓ ટાળવી
UIDAI અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બાયોમેટ્રિક્સ સમયસર અપડેટ ન કરવાથી ઘણીવાર છેલ્લી ઘડીની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ઘણીવાર NEET, JEE અથવા CUET જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની સમયમર્યાદા પહેલા અથવા સરકારી કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે આધાર નોંધણી કેન્દ્રો પર પહોંચે છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જો શાળાઓ અને વાલીઓ સમયસર આધાર નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરે છે, તો આ સરળતાથી ટાળી શકાય છે."
પડકારની તીવ્રતા પર ભાર મૂકતા, UIDAI ના CEO ભુવનેશ કુમારે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને સ્થાનિક શિક્ષણ અધિકારીઓ સાથે નજીકથી કામ કરવા વિનંતી કરી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે પહેલ સરળતાથી ચાલે છે. કુમારે જણાવ્યું હતું કે UDISE+ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને શાળા-આધારિત કેમ્પ અભિગમ કેમ્પ ફાળવણી અને ગતિશીલતા પ્રક્રિયામાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ બનશે.
"એવું માનવામાં આવતું હતું કે શાળાઓ દ્વારા શિબિરનું આયોજન બાકી રહેલા ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ (MBU) પૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે, કારણ કે સૌથી મોટી સમસ્યા એ હતી કે શાળાઓ કેવી રીતે જાણી શકશે કે કયા વિદ્યાર્થીઓએ તેમના બાયોમેટ્રિક્સ અપડેટ કર્યા નથી. UIDAI અને શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગની ટેકનિકલ ટીમોનો આભાર, જેમણે UDISE+ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને આ સમસ્યાનું સફળતાપૂર્વક નિરાકરણ કર્યું છે. હવે બધી શાળાઓ બાકી રહેલા MBU જોઈ શકે છે," કુમારે તેમના પત્રમાં જણાવ્યું હતું.
નવી સિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
UDISE+ પ્લેટફોર્મ, જેમાં ભારતમાં શાળા શિક્ષણ પરના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડેટાસેટ્સમાંથી એકનો સમાવેશ થાય છે, તે નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓના આધાર MBU સ્ટેટસને વિસ્તૃત કરશે અને શાળાઓને વાસ્તવિક સમયમાં બાકી રહેલા બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવામાં મદદ કરશે. આ ડેટા-આધારિત અભિગમ અનુમાનને દૂર કરશે, લક્ષિત આઉટરીચ સુનિશ્ચિત કરશે અને બાકી રહેલા MBU કાર્યોને ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે લાભો
વિદ્યાર્થીઓ માટે આધાર બાયોમેટ્રિક્સનું સમયસર અપડેટ કરવાથી સ્પર્ધાત્મક અને યુનિવર્સિટી પ્રવેશ પરીક્ષાઓ માટે નોંધણી, શિષ્યવૃત્તિ માટે પાત્રતા, મધ્યાહન ભોજન અને અન્ય કલ્યાણકારી યોજનાઓ તેમજ શાળાથી કોલેજમાં ટ્રાન્સફર દરમિયાન સરળ પ્રમાણીકરણ સહિત વિવિધ સેવાઓ અને હકોની સરળ ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત થશે. માતાપિતા માટે શાળાઓમાં શિબિરોનું આયોજન કરવાથી આધાર કેન્દ્રોની વારંવાર મુલાકાત લેવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે, જેનાથી સમય અને પ્રયત્ન બચશે.
રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતા
લગભગ 17 કરોડ પેન્ડિંગ અપડેટ્સ સાથે, UIDAI-શિક્ષણ મંત્રાલય પહેલ તાજેતરના વર્ષોમાં સૌથી મોટા ડેટા સુધારણા અને આઉટરીચ ડ્રાઇવ્સમાંની એક છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તે ભારતના શિક્ષણ અને કલ્યાણ માળખા સાથે જોડાયેલી મૂળભૂત ઓળખ પ્રણાલી તરીકે આધારની કેન્દ્રિયતા પર પણ ભાર મૂકે છે.
પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે આધાર નોંધણી ચહેરાના ફોટોગ્રાફ્સ અને વસ્તી વિષયક ડેટા સાથે કરવામાં આવે છે, જ્યારે બાયોમેટ્રિક વિગતો પાંચ વર્ષની ઉંમરે ફરજિયાત બની જાય છે. બાળક પંદર વર્ષનું થાય ત્યારે આ બાયોમેટ્રિક્સ ફરી એકવાર અપડેટ કરવા આવશ્યક છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે રેકોર્ડ આજીવન ઉપયોગ માટે વિશ્વસનીય રહે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ટૂંક સમયમાં શાળા-સ્તરીય MBU કેમ્પ શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે એવા જિલ્લાઓથી શરૂ થશે જ્યાં કેસોની પેન્ડન્સી સૌથી વધુ છે. ટેકનોલોજીને ગ્રાઉન્ડ-લેવલ કાર્યવાહી સાથે સંકલિત કરીને, સરકાર આ પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ કરવાની આશા રાખે છે.
"શિક્ષણ મંત્રાલય સાથે UIDAI ની ભાગીદારી દર્શાવે છે કે UDISE+ જેવા ટેક પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ વ્યવહારિક પડકારોને ઉકેલવા માટે કેવી રીતે કરી શકાય છે," શિક્ષણ મંત્રાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: