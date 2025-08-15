ETV Bharat / bharat

79મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર પીએમ મોદીની પાકિસ્તાનને ચેતવણી, કહ્યું 'ભારત પરમાણુ ધમકી સહન નહીં કરે' - NUCLEAR BLACKMAIL

વડાપ્રધાન મોદીએ તેમના 103 મિનિટના ભાષણમાં પાકિસ્તાનને સખત ઠપકો આપ્યો. વિગતવાર વાંચો.

79મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર પીએમ મોદીની પાકિસ્તાનને ચેતવણી
79મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર પીએમ મોદીની પાકિસ્તાનને ચેતવણી (X/@BJP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર 103 મિનિટનું ભાષણ આપ્યું. આ દરમિયાન તેમણે ઘણી વાતોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે દુશ્મન દેશોને કડક ચેતવણી પણ આપી. પોતાના ભાષણમાં તેમણે ઓપરેશન સિંદૂરથી લઈને પરમાણુ ધમકીઓ સુધીની દરેક બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે દેશમાં હવે લોહી અને પાણી એકસાથે વહેશે નહીં.

સ્વતંત્રતા દિવસ 2025 પર, પીએમ મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે હવે ભારત પરમાણુ ધમકીઓથી ડરવાનું નથી. હવે સમય બદલાઈ ગયો છે. તેમણે કહ્યું કે પરમાણુ બ્લેકમેઈલિંગ હવે બિલકુલ સહન કરવામાં આવશે નહીં. પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે આપણા દેશના વીર સપૂતોએ દુશ્મન દેશોને તેમની કલ્પના બહાર સજા આપી છે, જે બધાએ જોઈ છે.

પીએમ મોદીએ પોતાના ભાષણમાં ઓપરેશન સિંદૂરનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આ સ્વતંત્રતા દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેમને લાલ કિલ્લા પરથી ઓપરેશન સિંદૂરના બહાદુર સૈનિકોને સલામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે 22 એપ્રિલે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં સરહદ પારથી આવેલા આતંકવાદીઓએ જે રીતે રક્તપાત મચાવ્યો, તેનાથી બધા ભારતીયોનું લોહી ઉકળી ઉઠ્યું. આતંકવાદીઓએ ધર્મ વિશે પૂછ્યું અને પતિને તેની પત્નીની સામે ગોળી મારી દીધી. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર તેનો જવાબ છે. પીએમએ કહ્યું કે પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં આવી વિનાશ સર્જાઈ છે, જેના વિશે દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે.

ભારત પરમાણુ બ્લેકમેઇલ સહન કરશે નહીં

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે ભારતનો સમય હવે બદલાઈ ગયો છે. આપણે ઘણા દાયકાઓથી આતંકવાદ સહન કર્યો છે. હવે જો કોઈ ભારતને ઉશ્કેરશે, તો ભારત તેને છોડશે નહીં. હવે આતંકવાદીઓને ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી મળી રહ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ મળશે. આ લોકો માનવતાના દુશ્મન છે. કડક વલણ અપનાવતા તેમણે કહ્યું કે ભારત લાંબા સમયથી પરમાણુ ધમકીઓ સાંભળી રહ્યું છે, પરંતુ હવે અમે નક્કી કર્યું છે કે હવે તેને બિલકુલ સહન કરવામાં આવશે નહીં.

લોહી અને પાણી એકસાથે નહીં વહે

પીએમ મોદીએ સિંધુ જળ સંધિ પર પણ પાકિસ્તાન પર પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે આપણા દેશે નક્કી કર્યું છે કે લોહી અને પાણી હવે એકસાથે નહીં વહે. ભારતીય નદીઓનું પાણી દેશના ખેડૂતો માટે છે. તેમણે કહ્યું કે સિંધુ જળ સંધિ એક છેતરપિંડી, એકતરફી અને અન્યાયી હતી, જેને સ્વીકારી શકાય નહીં.

TAGGED:

