એવી શું મજબૂરી આવી કે 70 વર્ષની ઉંમરે વૃદ્ધે ખેતી કરવાનું શરૂ કર્યું? આજે લાખોમાં કમાણી

મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતે સાબિત કરી બતાવ્યું કે જો દ્રઢ મનોબળ હોય તો ઉંમર સફળતામાં મુશ્કેલી નથી બનતી.

પાકની સંભાળ રાખતા ખેડૂત
પાકની સંભાળ રાખતા ખેડૂત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
અહિલ્યાનગર: ઉંમર માત્ર એક નંબર છે; હિંમત અને મહેનતથી દરેક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મહારાષ્ટ્રના અહિલ્યાનગરના એક વૃદ્ધ ખેડૂત વિલાસ ઘાટકર આનું જીવંત ઉદાહરણ છે. 70 વર્ષની ઉંમરે તેમણે આરામને બદલે સખત મહેનતનો માર્ગ પસંદ કર્યો. આજે તેમનું એક એકરનું ખેતર લીલાછમ કેળાના બગીચાથી ઢંકાયેલું છે. તેમની જુસ્સાદાર વાર્તા આજના યુવાનો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે જેઓ ખેતી કરવાથી દૂર રહે છે.

તેમને ખેતી કેમ કરવાની ફરજ પડી: સંગમનેર તાલુકાના પહાડી પ્રદેશમાં સ્થિત અંબીખાલસાના વિલાસ ઘાટકર પાસે બે એકર પૈતૃક જમીન છે. તેમના બે બાળકો છે. એક દીકરો કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે, અને બીજો વિદેશમાં કામ કરે છે. તેથી, તેમની ખેતીની સંભાળ રાખવા માટે કોઈ નથી. પરિણામે, 70 વર્ષની ઉંમરે, તેમણે ફરીથી ખેતી શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું.

પાકની સંભાળ રાખતા ખેડૂત (ETV Bharat)

ઓગસ્ટ 2024 માં, તેમણે પરંપરાગત ખેતી છોડીને ઓર્ગેનિક ખેતી કરવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે એક એકર જમીન પર 11 સૌ G9 જાતના કેળાના છોડ વાવ્યા. આ કેળાના બગીચા હવે વર્ષના 12 મહિના ફળ આપી રહ્યા છે. ખેડૂત ઘાટકરના દૃઢ નિશ્ચય, મહેનત અને દૂરંદેશીના પરિણામોથી વિસ્તારના લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.

બગીચા પર એક લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ: ઘાટકરે રાસાયણિક ખાતરોને બદલે ગાયના છાણ અને કુદરતી ઉપાયોનો ઉપયોગ કર્યો. તેમણે કેળાના બગીચાની સ્થાપના માટે કુલ આશરે એક લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા. જ્યાં સુધી વાવેતર સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત ન થયું ત્યાં સુધી, તેમણે એક જ ખેતરમાં મેથી અને સોયાબીનની ખેતી કરી. ઘાટકરે જણાવ્યું કે, આ આંતર-પાક કેળાના બગીચાની સ્થાપના માટે ખર્ચાયેલા એક લાખ રૂપિયાને આવરી લે છે.

પાકની સંભાળ રાખતા ખેડૂત (ETV Bharat)

વિલાસ ઘાટકરે જણાવ્યું કે, કેળાના બગીચામાંથી થતી પેદાશ હવે તેમનો ચોખ્ખો નફો હશે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે ભવિષ્યમાં કેળાના બગીચાથી સારી આવક થશે. ઘાટકરે કહ્યું કે, જો તમે સખત મહેનત અને સમર્પણ સાથે ખેતી કરો છો, તો કોઈપણ પાક સારો નફો મેળવી શકે છે.

કેળાના બગીચા (ETV Bharat)

યુવાનો માટે પ્રેરણાદાયક: ખેડૂત વિલાસ ઘાટકર 70 વર્ષની ઉંમરે પણ ખેતીના વ્યવસાયમાં અડગ રહે છે. તેમની મહેનતને કારણે, તેમના ખેતરમાં હવે પ્રતિ એકર 1100 કેળાના છોડ છે, જેના પર મોટા ગુચ્છો લટકતા હોય છે. વિલાસ ઘાટકરે સાબિત કર્યું છે કે સખત મહેનત અને સમર્પણથી, ઉંમર ગમે તે હોય, ખેતી સફળ થઈ શકે છે.

