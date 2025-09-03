ETV Bharat / bharat

GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠકમાં મોટો નિર્ણય, 5% અને 18%ના બે ટેક્સ સ્લેબને મંજૂરી; 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ - GST REFORM

નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે નવા ફેરફારો 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે.

GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠકમાં મોટો નિર્ણય, 5% અને 18%ના બે ટેક્સ સ્લેબને મંજૂરી; 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ
GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠકમાં મોટો નિર્ણય, 5% અને 18%ના બે ટેક્સ સ્લેબને મંજૂરી; 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 10:49 PM IST

દિલ્હી: GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠકમાં 5% અને 18% ના બે ટેક્સ સ્લેબને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયોની માહિતી શેર કરતા, નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે નવા ફેરફારો 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે.

56મી GST કાઉન્સિલની બેઠક બાદ, કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું, "અમે સ્લેબ ઘટાડ્યા છે. હવે ફક્ત બે સ્લેબ રહેશે, અને અમે વળતર સેસના મુદ્દાઓ પર પણ વિચાર કરી રહ્યા છીએ."

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું, "આ સુધારા સામાન્ય માણસને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય માણસના દૈનિક ઉપયોગની દરેક વસ્તુઓ પરના કરની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવામાં આવી છે અને મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં દરોમાં ભારે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. શ્રમ-સઘન ઉદ્યોગોને સારો ટેકો આપવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતો અને કૃષિ ક્ષેત્ર તેમજ આરોગ્ય ક્ષેત્રને ફાયદો થશે. અર્થતંત્રના મુખ્ય ચાલકોને મહત્વ આપવામાં આવશે."

તેમણે કહ્યું કે, "સામાન્ય માણસ અને મધ્યમ વર્ગની વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે ઘટાડી દેવામાં આવી છે. જે વસ્તુઓ પર GST ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે તેમાં વાળનું તેલ, ટોઇલેટ સાબુ, સાબુ બાર, શેમ્પૂ, ટૂથબ્રશ, ટૂથપેસ્ટ, સાયકલ, ટેબલવેર, કિચનવેર અને અન્ય ઘરગથ્થુ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.

જે વસ્તુઓ પર GST 5% થી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યો છે તેમાં અતિ-ઉચ્ચ તાપમાનવાળા દૂધ અને પનીરનો સમાવેશ થાય છે. બધી ભારતીય બ્રેડ પર GST શૂન્ય રહેશે. એટલે કે, રોટલી હોય કે પરાઠા હોય કે કંઈપણ, તે બધા પર GST શૂન્ય રહેશે.

આ વસ્તુઓ પર GST 12% અને 18% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો. જેમાં ખાદ્ય વસ્તુઓ - નમકીન, બુજિયા, ચટણી, પાસ્તા, ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ, ચોકલેટ, કોફી, પ્રિઝર્વ્ડ મીટ, કોર્નફ્લેક્સ, માખણ, ઘી, આ બધી 5% ના હેઠળ છે.

એર કન્ડીશનીંગ મશીનો, 32 ઇંચથી મોટા ટીવી, ડીશવોશિંગ મશીનો, નાની કાર, 350 સીસી કે તેથી ઓછી ક્ષમતાની મોટરસાઇકલ બધા પર હવે 18% ટેક્સ લાગશે.

બસો, ટ્રકો અને એમ્બ્યુલન્સ પરનો GST 28% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવ્યો. બધા ઓટો પાર્ટ્સ પર 18% નો સમાન દર. થ્રી-વ્હીલર્સ 28% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવ્યા.

"માનવસર્જિત કાપડ ક્ષેત્રમાં ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરના લાંબા સમયથી પડતર મુદ્દાને માનવસર્જિત ફાઇબર પરના GST દરને 18% થી ઘટાડીને 5% અને માનવસર્જિત યાર્ન પરના GST દરને 12% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવી રહ્યો છે."

અમે ખાતર ક્ષેત્રમાં ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરના મુદ્દાને પણ સંબોધિત કરી રહ્યા છીએ, જેમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ, નાઈટ્રિક એસિડ અને એમોનિયા પર GST 18% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે.

નવીનીકરણીય ઉર્જા ઉપકરણો અને તેમના ઉત્પાદન માટે વપરાતા ઘટકો, જેમ કે બાયોગેસ પ્લાન્ટ, પવનચક્કી, પવન-સંચાલિત વીજળી જનરેટર, કચરાથી ઊર્જા પ્લાન્ટ, સાધનો, મોડ્યુલમાં એસેમ્બલ કરેલા અથવા પેનલમાં બનેલા PV કોષો, સૌર કૂકર, સૌર વોટર હીટર અને સિસ્ટમ્સ વગેરે પર GST 12% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો.

