શરૂઆતથી જ ETV એ પ્રાદેશિક ટેલિવિઝન પ્રસારણમાં વિવિધ અને પ્રશંસનીય કાર્યક્રમો દ્વારા દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું છે.

સુજય અને દિવિજાએ ETVની કોર્પોરેટ ઓફિસમાં એનિવર્સરીની કેક કાપી
સુજય અને દિવિજાએ ETVની કોર્પોરેટ ઓફિસમાં એનિવર્સરીની કેક કાપી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 2:50 PM IST

હૈદરાબાદ: ઈનાડુ ટેલિવિઝન (ETV) એ મંગળવારે રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં તેની કોર્પોરેટ ઓફિસમાં તેની 30મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી. 27 ઓગસ્ટ, 1995 ના રોજ તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, પ્રાદેશિક ટેલિવિઝન પ્રસારણમાં પ્રણેતા ETV એ વિવિધ અને પ્રશંસનીય કાર્યક્રમો દ્વારા દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું છે અને તેના પ્રેક્ષકોની રુચિ અનુસાર લોકપ્રિયતા મેળવી છે.

આ ઉજવણીનું નેતૃત્વ રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) ચેરુક્કારી કિરણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેમની સાથે સ્વર્ગસ્થ રામોજી રાવના પૌત્રો સુજય અને દિવિજા પણ હતા, જેમણે સાથે મળીને વર્ષગાંઠની કેક કાપી હતી. ETV દર્શકોનો આભાર વ્યક્ત કરતા, સુજયે ચેનલને પ્રેમ અને પ્રતિબદ્ધતાનો વારસો ગણાવ્યો.

'દર્શકોને સતત મનોરંજનનું વચન આપે છે'
તેલુગુ દર્શકોને સતત મનોરંજનનું વચન આપતા, સુજયે કહ્યું, "મારા પિતા હંમેશા ETV ને તેમની મોટી પુત્રી માનતા હતા. ભલે તેઓ હવે અમારી વચ્ચે નથી, કર્મચારીઓએ તેમના વિઝનને તે જ જુસ્સા અને ઉત્સાહથી આગળ ધપાવ્યું છે. હું સમર્પિત કર્મચારીઓને મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું જેમણે ETV ને મારા પિતાના સપનાઓથી આગળ લઈ ગયા છે."

સમારંભ દરમિયાન, સીએમડી કિરણે નેટવર્કના ત્રણ દાયકા લાંબા પ્રવાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનારા વિભાગના વડાઓ અને લાંબા સમયથી સેવા આપતા કર્મચારીઓને પુરસ્કારો પ્રદાન કર્યા.

આ કાર્યક્રમમાં કોણ કોણ હાજર રહ્યું?
ઉપસ્થિત મહાનુભાવોમાં રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વિજયેશ્વરી, ઇટીવીના સીઈઓ બાપીનીડુ કોનેરુ, માનવ સંસાધન વડા ગોપાલ રાવ, ઇનાડુ આંધ્રપ્રદેશના એડિટર એમ નાગેશ્વર રાવ, તેલંગાણાના એડિટર ડીએન પ્રસાદ, ઇટીવી ભારતના સીઈઓ જોનાલગડ્ડા શ્રીનિવાસ અને શિવરામકૃષ્ણ, એવી રાવ, આઈ વેંકટ, અજય શાંતિ, શૈલજા અને રવિ ચંદ્રશેખર સહિત કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

1995 માં શરૂ થયેલા, ઇટીવીએ તેલુગુ, બંગાળી, મરાઠી, કન્નડ, ઉર્દૂ, ગુજરાતી, ઓડિયા સહિત ઘણી ભારતીય ભાષાઓમાં વિશિષ્ટ સેટેલાઇટ ચેનલો સાથે પ્રાદેશિક ટેલિવિઝનમાં ક્રાંતિ લઈને આવ્યું હતું.

