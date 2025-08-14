ETV Bharat / bharat

ભારતીય વાયુસેનાના 26 અધિકારીઓ અને વાયુસૈનિકોને શૌર્ય ચંદ્રક એનાયત

ભારતીય વાયુસેનાના 26 અધિકારીઓ અને વાયુસેનાઓને વાયુસેના ચંદ્રક (શૌર્ય) એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.

ભારતીય વાયુસેનાના 26 અધિકારીઓ અને વાયુસૈનિકોને શૌર્ય ચંદ્રક એનાયત
ભારતીય વાયુસેનાના 26 અધિકારીઓ અને વાયુસૈનિકોને શૌર્ય ચંદ્રક એનાયત (ફાઈલ ફોટો)
August 14, 2025

નવી દિલ્હી: ભારતીય વાયુસેનાના 26 અધિકારીઓ અને વાયુસેનાઓને વાયુસેના ચંદ્રક (શૌર્ય) એનાયત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પાકિસ્તાનની અંદર લક્ષ્યોને ભેદવાની કામગીરીમાં ભાગ લેનારા ફાઇટર પાઇલટ્સ, S-400 અને અન્ય વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓનું સંચાલન કરતા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે ભારતીય ભૂમિ પર પાકિસ્તાન દ્વારા આયોજિત તમામ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા.

ભારતીય વાયુસેનાના 13 અધિકારીઓને હુમલાઓ કરવામાં અને હવાઈ ક્ષેત્રમાં પોતાનો બચાવ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવા બદલ વિશિષ્ટ યુદ્ધ સેવા ચંદ્રક પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ અધિકારીઓમાં એર વાઇસ માર્શલ જોસેફ સુઆરેસ, એવીએમ પ્રજુઅલ સિંહ અને એર કોમોડોર અશોક રાજ ઠાકુરનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય વાયુસેનાના ચાર અધિકારીઓનું સન્માન

આ ઉપરાંત, ભારતીય વાયુસેનાના ચાર અધિકારીઓને ઓપરેશન સિંદૂર માટે શ્રેષ્ઠ યુદ્ધ સેવા મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વાયુસેનાના ડેપ્યુટી ચીફ એર માર્શલ નરવનેશ્વર તિવારી, વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડર એર માર્શલ જિતેન્દ્ર મિશ્રા અને એર ઓપરેશન્સના ડિરેક્ટર જનરલ એર માર્શલ અવધેશ ભારતીનો સમાવેશ થાય છે.

ઓપરેશન સિંદૂરમાં આતંકવાદી જૂથોના મુખ્ય મથક અને મુરીદકે અને બહાવલપુરમાં પાકિસ્તાની લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવનારા ફાઇટર પાઇલટ્સ સહિત નવ ભારતીય વાયુસેનાના અધિકારીઓને વીર ચક્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે - યુદ્ધ સમયની બહાદુરી માટેનો ત્રીજો સૌથી મોટો મેડલ. ભારતીય વાયુસેનાએ આ કાર્યવાહીમાં ઓછામાં ઓછા છ પાકિસ્તાની વિમાનોને પણ તોડી પાડ્યા હતા.

16 સરહદ સુરક્ષા દળોને મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા

ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન અસાધારણ બહાદુરી માટે 16 સરહદ સુરક્ષા દળ (BSF) ના કર્મચારીઓને પણ શૌર્ય મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તેઓએ દુશ્મનના ડ્રોનને તોડી પાડ્યા, ઘાયલ સાથીદારોને બચાવ્યા, ગોળીબાર દરમિયાન દારૂગોળો પૂરો પાડ્યો અને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સરહદ પર પાકિસ્તાની ચોકીઓ અને દેખરેખ સાધનોનો નાશ કર્યો.

પુરસ્કાર મેળવનારાઓમાં જમ્મુમાં સંવેદનશીલ ખારખોલા સરહદ ચોકી પર તૈનાત પાંચ સૈનિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, બે વરિષ્ઠ ભારતીય સેના અધિકારીઓને શ્રેષ્ઠ યુદ્ધ સેવા મેડલ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. શૌર્ય પુરસ્કાર વિજેતાઓની યાદીમાં 4 કીર્તિ ચક્ર, 4 વીર ચક્ર અને 8 શૌર્ય ચક્રનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય સેનાના એક અધિકારીએ આ માહિતી આપી.

