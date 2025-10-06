ETV Bharat / bharat

દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદ બાદ તબાહી, 35 સ્થળોએ ભૂસ્ખલન-23 લોકોના મોત

દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદ બાદ 35 સ્થળોએ ભૂસ્ખલન થયું, મમતા બેનર્જી આજે ઉત્તર બંગાળની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરશે.

દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદ બાદ તબાહી
દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદ બાદ તબાહી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
પશ્ચિમ બંગાળ : હાલમાં જ પશ્ચિમ બંગાળના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદના કારણે તબાહી મચી છે. બીજી તરફ દાર્જિલિંગ અને આસપાસના જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે ટેકરીઓ પર મોટા પાયે ભૂસ્ખલન થયું અને પુલ તૂટી પડ્યા. આ ઘટનાઓમાં ઓછામાં ઓછા 23 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.

દાર્જિલિંગમાં 35 સ્થળોએ ભૂસ્ખલન : અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે દાર્જિલિંગ ટેકરીઓ અને આસપાસના વિસ્તારમાં સતત વરસાદને કારણે એક દાયકામાં સૌથી ભયાનક ભૂસ્ખલન થયું. બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 23 લોકોના મોત થયા. ભૂસ્ખલનથી ઘરો તણાઈ ગયા, રસ્તા ધોવાયા અને વ્યાપક વિનાશ વચ્ચે ગામડાઓમાં સેંકડો પ્રવાસીઓ ફસાયા.

પશ્ચિમ બંગાળના નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF) અને દાર્જિલિંગ અને જલપાઇગુડી જિલ્લા વહીવટીતંત્રના અહેવાલો અનુસાર, જલપાઇગુડી જિલ્લામાં અનેક સ્થળોએ ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. જેમાં સરસાલી, જસબીરગાંવ, મિરિક બસ્તી, ધાર ગામ (મેચી), મિરિક તળાવ વિસ્તાર અને નાગરાકાટા વિસ્તાર સામેલ છે.

દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન
દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન (PTI)

23 લોકોના મોત : NDRF અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "દાર્જિલિંગમાં કુલ 18 લોકો મૃત્યુ પામ્યા. આમાંથી 11 મૃત્યુ સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત મિરિક વિસ્તારમાં અને સાત દાર્જિલિંગ સબડિવિઝનમાં થયા, જેમાં જોરેબંગ્લો, સુકિયા પોખરી અને સદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે. પડોશી જલપાઇગુડી જિલ્લાના નાગરાકાટામાં એક અલગ બચાવ કામગીરીમાં ભૂસ્ખલનના કાટમાળમાંથી પાંચ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. અત્યાર સુધી, મિરિક, દાર્જિલિંગ અને જલપાઇગુડીમાં કુલ 23 લોકોના મોત થયા છે."

દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન
દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન (PTI)

ઉત્તર બંગાળ વિકાસ મંત્રી ઉદયન ગુહાએ પરિસ્થિતિને ચિંતાજનક ગણાવી અને કહ્યું કે, સાંજ સુધીમાં કુલ મૃત્યુઆંક 20 હતો, પરંતુ તેમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. દાર્જિલિંગ પ્રદેશનું સંચાલન કરતા ગોરખાલેન્ડ ટેરિટોરિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (GTA) ના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી અનિત થાપાએ જણાવ્યું હતું કે પર્વતોની રાણી તરીકે ઓળખાતા આ મનોહર પ્રદેશમાં 35 સ્થળોએ ભૂસ્ખલનની જાણ થઈ છે.

2015 પછીનું સૌથી ભયંકર ભૂસ્ખલન

અધિકારીઓએ તેને 2015 ના દાર્જિલિંગ ભૂસ્ખલન પછીનો સૌથી ભયંકર ભૂસ્ખલન ગણાવ્યો હતો, જેમાં લગભગ 40 લોકો માર્યા ગયા હતા. આખા ઢોળાવ તૂટી ગયા હતા, હાઇવે ગાઢ કાદવમાં દટાઈ ગયા હતા અને સંદેશાવ્યવહાર લાઈન તૂટી ગઈ હતી. અનેક વસાહતોને જોડતો મુખ્ય માર્ગ, મિરિક-સુખિયાપોખરી માર્ગ હજુ પણ અવરોધિત છે. દુર્ગા પૂજા અને તહેવાર પછીની રજાઓ માટે ટેકરીઓ પર આવેલા સેંકડો પ્રવાસીઓ અંધાધૂંધીમાં ફસાયેલા છે.

કોલકાતા, હાવડા અને હુગલીથી મિરિક, ઘૂમ અને લેપચાજગત જતા પરિવારો શનિવાર રાતથી મુશળધાર વરસાદને કારણે ઘરની અંદર રહેવા મજબૂર થયા હતા. NDRF ના જણાવ્યા અનુસાર, દાર્જિલિંગ અને ઉત્તર સિક્કિમ વચ્ચેનો માર્ગ સંપર્ક ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગયો છે. સિલિગુડીને મિરિક-દાર્જિલિંગ માર્ગ સાથે જોડતો લોખંડનો પુલ નુકસાન થયું છે, જેના કારણે આ વિસ્તારનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે.

CM મમતા બેનર્જી ઉત્તર બંગાળની મુલાકાત લેશે

પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જતાં, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ રાજ્ય સચિવાલય, નબન્ના ખાતે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી. તેમણે 24x7 કંટ્રોલ રૂમ ખોલ્યો અને જાહેરાત કરી કે તેઓ સોમવારે (6 ઓક્ટોબર) ઉત્તર બંગાળની મુલાકાત લેશે અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરશે.

દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન
દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન (PTI)

નાગરાકાટાના ધાર ગામમાં કાટમાળમાંથી ઘણા લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં મોટા પાયે ભૂસ્ખલનથી અનેક ઘરો ધરાશાયી થયા હતા. બિન-સરકારી સંસ્થાઓ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સહયોગથી કામચલાઉ રાહત શિબિરો બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મિરિકમાં ઘણા પરિવારોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

રાહુલ ગાંધીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું : દાર્જિલિંગના સાંસદ અને ભાજપના નેતા રાજુ બિસ્તાએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને ભૂસ્ખલનને રાજ્ય સ્તરીય આપત્તિ જાહેર કરવાની વિનંતી કરી. કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પાર્ટી નેતા રાહુલ ગાંધીએ જાનહાનિ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને કેન્દ્ર સરકારને રાજ્યને સહાય પૂરી પાડવા વિનંતી કરી.

દાર્જિલિંગ-કાલિમપોંગમાં ભારે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગે દાર્જિલિંગ અને કાલિમપોંગ સહિત ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ માટે 6 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. સંતૃપ્ત માટીની સ્થિતિને કારણે વધુ ભૂસ્ખલન અને રસ્તાઓ અવરોધિત થવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. કૂચ બિહાર અને જલપાઇગુડી જિલ્લાઓ માટે પણ રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે દાર્જિલિંગ જિલ્લા માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.

દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન
દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન (PTI)

વિનાશક આપત્તિઓનો ઇતિહાસ : રવિવારની આપત્તિમાં ઓક્ટોબર 1968 ના પૂરના ભયાનક પડઘા પડ્યા, જે પ્રદેશના ઇતિહાસમાં સૌથી ભયંકર હતું. બીજી તરફ સતત વરસાદે પહાડી જિલ્લા સિક્કિમ અને મેદાનોમાં સમગ્ર વસાહતોને વહાવી દીધી હતી, જેમાં લગભગ 1,000 લોકો માર્યા ગયા હતા. 1899 માં થયેલા વિનાશક ભૂસ્ખલનમાં તત્કાલીન બ્રિટિશ હિલ સ્ટેશનમાં 72 લોકો માર્યા ગયા હતા, તે પણ નોંધપાત્ર છે.

દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન
દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન (PTI)

ત્યારથી, નાજુક દાર્જિલિંગ પ્રદેશ વારંવાર કુદરતના પ્રકોપથી તબાહ થયો છે, જેમાં ૧૯૬૮માં અંબુતિયા ભૂસ્ખલન અને ત્યારબાદ ૧૯૫૦ અને ૨૦૧૫માં વાદળ ફાટવાની આફતોનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય સરકારે સિલિગુડી, દાર્જિલિંગ અને જલપાઇગુડીમાં ઇમરજન્સી કંટ્રોલ રૂમને હાઇ એલર્ટ પર રાખ્યા છે, અને નાગરિક સંરક્ષણ અને રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળની વધારાની ટીમોને સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવી છે.

